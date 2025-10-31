L’AI di Alibaba prevede il prezzo di SOL, XRP e ADA entro la fine del 2025

L'AI di Alibaba, Qwen3-MAX, il concorrente di ChatGPT, prevede che chi possiede o acquista Solana, XRP o Cardano adesso sarà il proprio Babbo Natale.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 31, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’intelligenza artificiale avanzata di Alibaba, Qwen3-MAX, ha previsto che chiunque possieda Solana, XRP e Cardano, entro la fine di dicembre diventerà il Babbo Natale di sé stesso.

Il tradizionale rally “Uptober” delle criptovalute è svanito rapidamente dopo che il presidente Donald Trump ha introdotto dazi del 100% sulle merci importate dalla Cina dopo appena una settimana.

Tuttavia, l’ottimismo è tornato dopo il recente lancio negli Stati Uniti degli ETF Solana, Litecoin e Hedera, insieme alle crescenti speculazioni sull’annuncio della Fed di un altro taglio dei tassi di interesse di 25 punti base ieri.

Questi sviluppi indicano che la prossima corsa al rialzo sarà caratterizzata da una forte performance delle altcoin. Qwen3-MAX prevede che i token SOL, XRP e ADA saranno in testa.

Solana (SOL): Qwen3-MAX prevede un importante rally dopo gli ETF

Solana (SOL) rimane una delle blockchain di smart contract in più rapida crescita, attualmente valutata oltre 105 miliardi di dollari con circa 12 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL) nella DeFi on chain.

Previsione del prezzo di SOL – Fonte: Qwen3-MAX

Il via libera agli ETF spot Solana di Bitwise e Grayscale negli Stati Uniti ha acceso un rinnovato entusiasmo. Gli afflussi istituzionali potrebbero rispecchiare i significativi aumenti registrati dopo il debutto degli ETF Bitcoin ed Ethereum.

Rinomata per la sua estrema velocità, le commissioni trascurabili e l’adozione diffusa nelle applicazioni di tokenizzazione e stablecoin, Solana è sempre più considerata una rete di alto livello per le imprese.

Dopo aver raggiunto un massimo di 250 dollari a gennaio e un minimo di circa 100 dollari ad aprile, SOL viene ora scambiato a circa 186 dollari, in calo del 34,5% rispetto al suo massimo storico (ATH) di 293 dollari raggiunto a metà gennaio.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di SOL – Fonte: TradingView

Dopo aver recentemente superato un pattern rialzista a bandiera, Qwen3-MAX prevede che Solana potrebbe salire fino a 800-1.200 dollari entro Natale, un obiettivo audace ma plausibile che richiederà l’aiuto di una legislazione statunitense favorevole alle criptovalute.

XRP (XRP): guadagni fino al 400% entro Natale, secondo Qwen3-MAX

Il token XRP (XRP) di Ripple spicca nei modelli di Qwen3-MAX come un altro contendente in grado di sfondare, con proiezioni che indicano un potenziale aumento verso gli 8-12 dollari entro la fine dell’anno, con una crescita potenziale del 372% rispetto al suo valore attuale di 2,65 dollari.

Previsione del prezzo di XRP – Fonte: Qwen3-MAX

Dopo la decisiva vittoria in tribunale contro la SEC all’inizio di quest’anno, la fiducia in Ripple è aumentata vertiginosamente, portando XRP al massimo degli ultimi sette anni di 3,65 dollari a luglio. Nell’ultimo anno, XRP è salito del 388%, superando di gran lunga Bitcoin ed Ethereum.

L’introduzione da parte di Ripple della sua stablecoin RLUSD, insieme ai contatti del CEO Brad Garlinghouse con il presidente Trump, ha contraddistinto l’azienda come conforme alle normative, aumentando notevolmente l’attrattiva per diversi investitori.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TradingView

Gli indicatori tecnici di XRP mostrano molteplici configurazioni rialziste per tutto il 2025, indicando la possibilità di un importante breakout di fine anno.

Se dovessero concretizzarsi ulteriori catalizzatori come l’approvazione di ETF, partnership strategiche o chiare normative statunitensi sulle criptovalute, Qwen3-MAX prevede che XRP potrebbe potenzialmente raggiungere la soglia dei 12 dollari.

Cardano (ADA): previsto un rialzo di oltre il 700% per il quarto trimestre

Nel settore della finanza decentralizzata, Cardano (ADA) continua a rafforzare la sua reputazione di rivale di Ethereum, supportato da un solido ecosistema di sviluppatori che creano dApp innovative.

Previsione del prezzo di ADA – Fonte: Qwen3-MAX

Fondato dal co-creatore di Ethereum Charles Hoskinson, il segno distintivo di Cardano è il suo design peer-reviewed e accademicamente rigoroso, che enfatizza la scalabilità, la sostenibilità e la verifica matematica.

Con una capitalizzazione di mercato attuale di circa 23 miliardi di dollari, Cardano rimane tra le principali reti DeFi, ma avrebbe bisogno di una crescita sostanziale per rivaleggiare con Solana e sfidare il dominio di Ethereum.

Qwen3-MAX prevede che ADA potrebbe raggiungere i 5 dollari a novembre, con un aumento del 709% rispetto al suo prezzo attuale di circa 0,6181 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di ADA – Fonte: TradingView

Se il sentiment di propensione al rischio si rafforzerà nel mese di novembre, Qwen3-MAX AI prevede che ADA potrebbe salire a 3 dollari entro la fine del 2025, superando potenzialmente il suo massimo storico di 3,09 dollari raggiunto nel 2021, qualora si verificasse un più ampio trend rialzista.

