Ripple lancia RLUSD in Africa tramite partnership strategiche

Lanciato alla fine del 2024, RLUSD ha superato i 700 milioni di dollari di offerta su Ethereum e XRP Ledger.

Grazie alle nuove partnership stipulate con le piattaforme fintech Chipper Cash, VALR e Yellow Card, la società Ripple ha esteso in Africa la portata della sua stablecoin Ripple USD (RLUSD), ancorata al dollaro statunitense.

In un post pubblicato giovedì 4 settembre sul blog della società, Ripple ha affermato che questa iniziativa apre l’accesso regolamentato a un dollaro digitale stabile per gli utenti istituzionali di tutto il continente, dove la domanda di infrastrutture di pagamento transfrontaliere affidabili continua a crescere.

Lanciata alla fine del 2024, la stablecoin RLUSD è emessa da una società fiduciaria di New York regolamentata dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato e ha superato i 700 milioni di dollari di offerta su Ethereum e XRP Ledger.

La stablecoin RLUSD punta alle rimesse, alla tesoreria e al trading di asset tokenizzati

La stablecoin è progettata per servire casi d’uso di livello aziendale, come rimesse, operazioni di tesoreria e trading di asset tokenizzati.

L’espansione di Ripple coincide con la crescente popolarità delle stablecoin come alternativa più veloce e meno costosa ai sistemi di pagamento tradizionali in regioni con accesso limitato alle infrastrutture bancarie.

Nei mercati africani, le stablecoin come USDT sono già utilizzate per il risparmio e i trasferimenti internazionali. L’arrivo di RLUSD offre un’opzione regolamentata su misura per le istituzioni, con la conformità integrata nella sua struttura. Il CEO di Chipper Cash, Ham Serunjogi, ha affermato:

“RLUSD è in una posizione unica per promuovere l’uso istituzionale della tecnologia blockchain in Africa e nei mercati globali più ampi”.

Il CEO di VALR, Farzam Ehsani, ha sottolineato la domanda di asset digitali di alta qualità, mentre Chris Maurice di Yellow Card ha evidenziato la necessità di stablecoin affidabili nei pagamenti transfrontalieri e nella gestione della tesoreria.

Oltre ai pagamenti, RLUSD sta svolgendo un ruolo anche in casi d’uso reali. In Kenya, Mercy Corps Ventures sta sperimentando la stablecoin in programmi di assicurazione contro i rischi climatici.

In un’iniziativa, RLUSD viene trattenuto in deposito a garanzia e rilasciato automaticamente quando i dati satellitari rilevano condizioni di siccità.

Un altro progetto pilota fornisce un’assicurazione contro le precipitazioni, con fondi erogati in caso di condizioni meteorologiche estreme.

La spinta strategica di Ripple in Africa riflette l’obiettivo più ampio di posizionare RLUSD come stablecoin preferita dalle istituzioni regolamentate a livello globale.

Con ulteriori quotazioni nei principali exchange, come Bitstamp, Kraken e Gemini, RLUSD sta diventando sempre più accessibile per le imprese che cercano un’infrastruttura conforme alle normative per le risorse digitali.

Le stablecoin trovano slancio a livello globale

A livello globale, la regolamentazione delle stablecoin sta accelerando. Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha firmato il 18 luglio il primo disegno di legge federale sulle stablecoin, definendolo un “passo da gigante” verso la garanzia del dominio americano nella finanza globale e nella tecnologia crittografica.

Anche Western Union si sta posizionando per una nuova fase di trasformazione digitale, segnalando un forte interesse nell’utilizzo delle stablecoin per modernizzare le sue operazioni di rimessa globale.

A luglio, il CEO Devin McGranahan ha illustrato come le stablecoin potrebbero semplificare i trasferimenti transfrontalieri, migliorare la conversione di valuta nei mercati poco serviti e fornire strumenti finanziari alle popolazioni alle prese con valute locali instabili.

Nel frattempo, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha affermato che il settore delle stablecoin è pronto per una crescita esplosiva, prevedendo che il mercato potrebbe passare dall’attuale capitalizzazione di 250 miliardi di dollari a ben 2 trilioni di dollari nel prossimo futuro.