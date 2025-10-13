La balena che ha incassato $192 milioni riapre uno short su Bitcoin

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Una balena è tornata a puntare su Bitcoin. Dopo aver incassato un profitto di 192 milioni di dollari da una scommessa ribassista perfettamente azzeccata, la stessa whale ha riaperto una posizione short da 163 milioni sulla piattaforma di derivati Hyperliquid.

Secondo i dati on-chain, l’indirizzo 0xb317 ha piazzato la posizione nella tarda serata di domenica, usando una leva 10x. E anche stavolta il tempismo è stato impeccabile: è già in profitto non realizzato di 3,5 milioni di dollari.

La posizione è ancora aperta, ma se Bitcoin dovesse salire fino a 125.000 dollari, verrebbe chiusa automaticamente con il rischio di perdere il profitto accumulato.

La balena era già stata accusata di insider trading

La balena era già nel mirino per sospetto di insider trading. La scorsa settimana aveva aperto una posizione short a nove cifre appena 30 minuti prima dell’annuncio dei forti dazi di Trump sulle importazioni cinesi.

La notizia aveva scatenato un crollo generale del mercato, regalando alla whale un guadagno di 192 milioni di dollari.

Una coincidenza troppo perfetta per non sollevare dei sospetti, tanto che molti analisti l’hanno ribattezzata la “insider whale”.

L’analista crypto MLM ha notato che la balena avrebbe venduto allo scoperto ulteriori quantità di Bitcoin ed Ethereum pochi minuti prima del crollo, alimentando la cascata di liquidazioni del fine settimana.

“Questo trader ha avuto un ruolo enorme in ciò che è successo oggi”, ha scritto MLM. I dati on-chain mostrano che oltre 250 wallet hanno perso lo status di milionari sulla piattaforma Hyperliquid dopo la svendita.

Non tutti i trader hanno piazzato posizioni short. Un altro trader avrebbe puntato 11 milioni di dollari su Bitcoin con una leva 40x, scommettendo su un rimbalzo dopo il crollo.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid.



The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla mancanza di regole nel trading decentralizzato.

“Gli appassionati stanno scoprendo cosa significa avere mercati non regolamentati: insider trading, corruzione e zero responsabilità”, ha dichiarato Janis Kluge, ricercatore del think tank tedesco SWP Berlin.

Intanto Binance è finita di nuovo sotto pressione. Durante il sell-off si sarebbero verificati ordini stop-loss non eseguiti, il depeg della stablecoin di Ethena e liquidazioni improvvise.

Binance ha dichiarato che l’incidente è stato causato da un’ondata di volatilità e da problemi interni alla piattaforma. Gli utenti coinvolti nei prodotti Futures, Margin e Loan vedranno i propri conti rivalutati automaticamente e i pagamenti saranno completati entro 72 ore.

L’exchange ha poi dichiarato che avrebbe risarcito gli utenti colpiti, offrendo 283 milioni di dollari a chi deteneva come collaterale token come USDe, BNSOL e WBETH.

La popolarità di Trump è ai minimi durante lo shutdown del governo

La popolarità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è scesa ai minimi. Secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, solo il 40% degli americani approva il suo operato, mentre il 58% lo disapprova.

Il calo arriva dopo le crescenti critiche alla sua decisione di militarizzare le forze dell’ordine. Un altro sondaggio, condotto da HarrisX, ha registrato un dato leggermente migliore (46% di approvazione), ma conferma la profonda divisione politica che attraversa il Paese.

La perdita di consenso coincide con lo shutdown del governo statunitense, provocata dal mancato accordo del Congresso sull’approvazione delle leggi di spesa entro la scadenza del 1° ottobre.

Trump ha incolpato i democratici, annunciando che avrebbe preso di mira i loro programmi nei futuri tagli al bilancio. Intanto, sulla piattaforma di previsione Polymarket, l’86% dei trader scommette che lo shutdown durerà oltre il 15 ottobre, segno della scarsa fiducia nella capacità di Washington di trovare un compromesso.

Anche la posizione pro-crypto di Trump, tema chiave della sua campagna elettorale, è tornata al centro dell’attenzione. La senatrice Elizabeth Warren ha avvertito che il suo coinvolgimento diretto nel settore crypto potrebbe comportare rischi etici, nel caso in cui dovesse trarre profitto da iniziative correlate mentre è in carica.