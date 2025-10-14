Trump Insider apre maxi short dopo aver guadagnato 160 milioni dal crollo di Bitcoin

Altre due grosse whale su Hyperliquid hanno aperto posizioni short per 182 milioni su token principali, aumentando la pressione ribassista.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 14, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

In mezzo al caos dello scorso fine settimana, un trader ha messo a segno enormi profitti dopo aver shortato Bitcoin ed Ethereum, da sempre considerate le criptovalute con maggiore potenziale.

Il tempismo che gli ha permesso di mettere a segno guadagni milionari, ora potrebbe indicare un nuovo tracollo. Infatti, il trader ha appena aperto nuove posizioni short, proprio mentre il mercato mostra primi segnali di ripresa.

Lookonchain ha pubblicato dati on-chain che mostrano come questo investitore sia entrato a 115.783 dollari e abbia ora una posizione short su 3.440 BTC del valore di circa 392,67 milioni, con un profitto non realizzato vicino ai 5,7 milioni e una soglia di liquidazione fissata a 128.030 dollari.

Nonostante Bitcoin sia rimbalzato intorno ai 115.000 dollari nel fine settimana, il trader ha rafforzato la propria posizione, segno di una convinzione ribassista ancora molto forte.

Il trader “Trump Insider” torna all’attacco, cresce il timore di una nuova scossa di mercato

Per finanziare questa mossa, sono stati trasferiti circa 80 milioni di USDC su Hyperliquid e subito investiti, suggerendo che il trader stia puntando nuovamente su un ulteriore calo.

Gli osservatori ora si chiedono se questa sia una strategia per far uscire dal mercato i long più deboli o parte di un piano più ampio per provocare un nuovo crollo dei prezzi.

In passato, lo stesso wallet era salito agli onori delle cronache dopo aver aperto maxi short poco prima dell’annuncio dei dazi di Donald Trump, che causò un brusco crollo del mercato e consentì al trader di ottenere un guadagno di circa 160 milioni di dollari.

Quella operazione alimentò il dibattito su possibili collegamenti tra segnali politici e tempismo “da insider”, soprattutto perché il trader è ormai conosciuto nel mondo crypto come “Trump insider”.

Altre whale di Hyperliquid seguono “Trump Insider” e rafforzano la pressione ribassista

A rendere il quadro ancora più teso, altri grandi trader su Hyperliquid stanno scommettendo al ribasso.

La whale 0x9eec9 ha attualmente posizioni short per 98 milioni su DOGE, ETH, PEPE, XRP e ASTER, mentre la whale 0x9263 sta puntando 84 milioni contro SOL e BTC.

Besides the #BitcoinOG who made over $160M shorting $BTC and $ETH during the crash, two other whales with significant profits on #Hyperliquid are also heavily shorting the market.



Whale 0x9eec9 — with $31.8M in profit — currently holds $98M in shorts across $DOGE, $ETH, $PEPE,… pic.twitter.com/qZfJIbO6ba — Lookonchain (@lookonchain) October 14, 2025

Non si tratta di scommesse impulsive da parte di piccoli investitori, ma di mosse studiate e messe a segno da operatori esperti che puntano su un calo coordinato del mercato.

Dopo il crollo, sui mercati si è registrato un aumento delle attività di copertura e dell’acquisto di opzioni put, segnale di un sentiment sempre più negativo.

Ora la dimensione e il tempismo di queste posizioni continuano a mettere pressione su Bitcoin e sull’intero mercato crypto, soprattutto ora che la volatilità è tornata protagonista.