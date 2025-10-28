BTC $114,790.04 -0.61%
Cryptonews NFT News

Il mercato NFT accelera: mezzo miliardo in più in una settimana

Mercato nft
Negli ultimi sette giorni, il market cap del segmento degli NFT è cresciuto fortemente di circa 500 milioni di dollari, superando la soglia dei 5 miliardi per la prima volta da agosto.
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Il segmento NFT riprende slacio

Il segmento degli NFT sta mostrando segnali di ripresa, spinto dal forte slancio del token nativo di Magic Eden ($ME), marketplace NFT nato sulla chain di Solana e oggi attivo anche su Ethereum, Bitcoin e Polygon.

Nelle ultime 24 ore il token $ME ha segnato un +36%, passando da un minimo intraday di 0,4422 dollari a un massimo di 0,60 dollari, prima di tornare a scambiare intorno alla soglia dei 0,5857 dollari.

Secondo i dati di CoinGecko, Magic Eden è diventato il secondo marketplace NFT più grande con un market cap superiore a 97 milioni di dollari, secondo solo a Blur (basato sulla chain di Ethereum), che detiene circa 135 milioni di dollari.

Fonte: Coingecko

Il rinnovato interesse per gli NFT si riflette anche nella performance di altri progetti rivali come MonBase (marketplace NFT basato su BNB Chain) e Sudoswap ( basato sulla blockchain di Ethereum).

Negli ultimi sette giorni i loro token nativi hanno registrato impressionanti guadagni, rispettivamente del 41,4% e del 25,1%.

Il segmento degli NFT è in ripresa? mezzo miliardo in più in una settimana

Negli ultimi sette giorni, il market cap del segmento degli NFT è cresciuto fortemente di circa 500 milioni di dollari, superando la soglia dei 5 miliardi per la prima volta da agosto.

Il rimbalzo è arrivato dopo settimane di consolidamento e una fase di liquidazione a inizio ottobre, durante la quale il token $ME di Magic Eden aveva subito un forte calo, salvo poi recuperare mettendo a segno un + 110% dal 10 ottobre.

Market cap del segmento degli NFT
Capitalizzazione del mercato degli NFT. Fonte: Coingecko

A rafforzare il sentiment positivo, l’account ufficiale X di Magic Eden ha sottolineato il suo approccio proattivo alla ripresa del segmento, affermando: “Non stiamo aspettando “NFT szn”. Lo stiamo costruendo”.

La piattaforma ha recentemente lanciato più di 35.000 pacchetti NFT, generando oltre 5 milioni di dollari in volume totale.

Gli analisti sostengono che la ripresa potrebbe segnare un cambiamento nel sentiment, dato che i trader di NFT stanno rientrando nel mercato in vista di possibili aggiornamenti.

Il token $ME può raggiungere $1?

Ora il token $ME di Magic Eden sta testando la resistenza intorno ai 0,60 dollari e i trader stanno monitorando il suo andamento per vedere se l’asset può spingersi fino a 1 dollaro.

Nel grafico giornaliero ME/USDT si sta formando una possibile inversione rialzista dopo un prolungato trend ribassista confinato dentro al canale discendente.

Analisi del prezzo del token nativo di Magic Eden
Analisi del prezzo di $ME. Fonte: @Allice_Crypto/X

Se l’asset riuscisse a sfondare la trend line superiore del canale discendente, confermerebbe un breakout e segnerebbe l’inizio di una nuova fase rialzista.

Il target previsto, basato sul breakout del canale, è di circa 0,95 dollari. Si tratterebbe di un forte guadagno del 178% rispetto al prezzo attuale.

Se il token $ME non dovesse tenersi sopra la soglia degli 0,50 dollari, potrebbe testare il supporto inferiore del canale prima di un altro rally.

Anche OpenSea lancerà il suo token

Anche il marketplace NFT OpenSea lancerà presto il suo token nativo $SEA. A confermarlo è stato il CEO, Devin Finzer, annunciando che il debutto avverrà nel primo trimestre del 2026.

Il token SEA sarà pienamente integrato nell’ecosistema di OpenSea e metà della sua supply totale sarà destinata alla community.

Gli utenti potranno utilizzare SEA per sostenere le proprie collezioni NFT o progetti preferiti, mentre il 50% delle entrate generate dalla piattaforma sarà destinato al riacquisto del token.

Il duplice meccanismo, lo staking da parte degli utenti e il buyback da parte della piattaforma, mira a rafforzare la domanda e a sostenere il valore di SEA nel lungo termine.

