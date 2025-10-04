I milionari Bitcoin aumentano del 70% e la crescita non si ferma

Il numero di investitori con un patrimonio in Bitcoin pari ad almeno un milione di dollari è cresciuto in modo significativo in breve tempo.

Recentemente, il numero di investitori che hanno accumulato un patrimonio elevato in criptovalute è aumentato in modo significativo. Molti elementi indicano che questa tendenza potrebbe accelerare ulteriormente nel quarto trimestre del 2025.

Nell’estate del 2024, si contavano circa 85.000 milionari in Bitcoin. Da allora questo numero è aumentato notevolmente e adesso supera i 145.000. Di conseguenza, il gruppo di investitori con un patrimonio in Bitcoin pari ad almeno un milione di dollari USA è cresciuto in modo significativo in breve tempo.

Numero di milionari in criptovalute (colonne blu) e in Bitcoin (colonne gialle) – Fonte: Crypto Wealth Report, Henley & Partners

L’aumento dei milionari in Bitcoin può essere attribuito solo in parte all’afflusso di nuovi investitori in criptovalute. Secondo stime prudenti, tra il 2024 e il 2025 si è registrato un aumento di appena il 5% circa di nuovi investitori.

Sebbene vi siano ipotesi che prevedono un aumento relativo significativamente più forte, anche questo non basterebbe a spiegare l’attuale boom, soprattutto perché è improbabile che molti di questi nuovi arrivati siano riusciti a diventare milionari in Bitcoin nel giro di un anno. Di norma, mancano i profitti assoluti necessari e gli investimenti iniziali corrispondentemente elevati.

Crescita degli utenti di criptovalute dal 2024 al 2025, ipotesi significativamente diverse a seconda delle stime – Fonte: Henley & Partners, Crypto.com, CoinLaw

Un fattore decisivo è l’attuale struttura del mercato. Sebbene il mining aggiunga in media circa 900 nuovi Bitcoin al giorno, le aziende acquistano da sole circa 1.755 unità al giorno, mentre gli ETF ne assorbono circa 1.430. La domanda di questi due gruppi supera quindi di oltre tre volte la nuova offerta giornaliera.

Questa situazione crea una notevole scarsità che, secondo le stime attuali di numerosi analisti, dovrebbe continuare a spingere al rialzo il prezzo, con conseguenze dirette sul numero di milionari in Bitcoin.

Media giornaliera: nuovi BTC generati dal mining vs acquisti da parte di aziende/ETF – Fonte: Bitbo; BTC-ECHO

Molti operatori di mercato sono inoltre ottimisti grazie alla storia del quarto trimestre, che tradizionalmente è molto forte per Bitcoin. Nel 2023, il prezzo della principale criptovaluta è aumentato del 36,66% in questo periodo e dal 2016 il rendimento medio del quarto trimestre è stato del 23,85%.

Rendimenti medi di Bitcoin nel quarto trimestre – Fonte: Coinglass

Trasferito al livello di prezzo di 117.534 dollari registrato il 1° ottobre, questo corrisponderebbe a un prezzo potenziale di circa 145.566 dollari entro la fine dell’anno. Resta da vedere se questa previsione sul prezzo di Bitcoin si avvererà, ma nel contesto storico sembra quantomeno plausibile.

Possibile prezzo di Bitcoin alla fine del 2025 se la principale criptovaluta dovesse guadagnare nuovamente il 23,85% nel quarto trimestre – Fonte: Coinglass

Anche l’andamento del mercato dei metalli preziosi fornisce argomenti a favore di un ulteriore potenziale. L’oro ha già guadagnato il 46% nell’anno in corso, misurato in dollari USA.

Bitcoin, definito da molti “oro digitale”, ha registrato nello stesso periodo un rendimento del 26,6% soltanto. Questa discrepanza indica che la criptovaluta ha ancora un notevole potenziale di recupero. Soprattutto perché la narrativa che circonda il Bitcoin come riserva di valore e protezione dall’inflazione si sovrappone sempre più a quella dell’oro, un avvicinamento delle performance non sarebbe sorprendente.

A quanto pare, chi desidera acquistare Bitcoin in questo momento potrebbe trarne vantaggio già a breve termine.