Bitcoin si sgancia dall’oro ma la correlazione a lungo termine rimane intatta

Bitcoin è considerato l'equivalente digitale dell'oro in termini di “rifugio sicuro”, ma ora che si è sganciato dall'oro questa tesi potrebbe essere in pericolo.

I dati mostrano che Bitcoin si è discostato dall’oro nella sua correlazione a 30 giorni, facendo vacillare pericolosamente la tesi dell’oro digitale, almeno nel breve termine.

Bitcoin è ancora correlato all’oro su scala a lungo termine

In un nuovo post pubblicato su X, la società di analisi on-chain Glassnode ha discusso di come si presenta attualmente la correlazione tra Bitcoin e oro su vari intervalli di tempo.

In questo caso, il termine “correlazione” si riferisce a uno strumento statistico che determina il grado di relazione tra due variabili date. In termini di asset, la metrica identifica se esiste una relazione tra i loro prezzi.

Quando il valore dell’indicatore è positivo in un determinato periodo, significa che il prezzo di un asset ha reagito ai movimenti dell’altro muovendosi nella stessa direzione. Più la metrica è vicina a 1, più forte è questa relazione.

D’altra parte, se la metrica è negativa, significa che i due asset hanno tendenzialmente seguito direzioni opposte. Il punto estremo, corrispondente alla correlazione negativa più forte, è -1.

C’è anche un altro valore che la correlazione può assumere: esattamente pari a zero. In statistica, quando questo accade, si dice che le due variabili sono indipendenti l’una dall’altra. In altre parole, i movimenti dell’una non hanno implicazioni per l’altra.

Di seguito pubblichiamo il grafico condiviso da Glassnode, che mostra l’andamento della correlazione tra Bitcoin e oro su finestre di 30, 90 e 365 giorni:

Grafico della correlazione tra Bitcoin e oro. Il valore della metrica sembra essere stato negativo sui periodi di tempo più brevi – Fonte: Glassnode su X

Come mostrato nel grafico sopra, la correlazione tra Bitcoin e oro è stata negativa sui periodi di tempo di 30 e 90 giorni, indicando che i due asset si sono mossi in direzioni opposte negli ultimi mesi.

La relazione è solo lieve su un periodo di 90 giorni, ma il comportamento su un periodo di 30 giorni è pronunciato, con l’indicatore che si attesta su un valore notevole di -0,53. La correlazione negativa si è sviluppata tra i due asset poiché il metallo prezioso ha preso il volo con un rally, mentre la criptovaluta è rimasta bloccata in una fase di consolidamento.

Bitcoin è spesso considerato l’equivalente digitale dell’oro in termini di asset “rifugio sicuro”. Tuttavia, dato che BTC si è sganciato dall’asset tradizionale, questa tesi potrebbe essere in pericolo.

Questo vale solo nel breve termine, però. Dal grafico si vede che la correlazione a 365 giorni tra i due continua a mantenersi a un livello positivo significativo di 0,65.

Resta ora da vedere se Bitcoin si discosterà dall’oro solo nel prossimo futuro o se le attività coincidono a breve, mantenendo la loro relazione a lungo termine.

Prezzo di Bitcoin

Nel frattempo, Bitcoin ha registrato una certa ripresa di recente. Oggi la principale criptovaluta ha toccato un picco di 116.287 dollari, ma al momento della pubblicazione dell’articolo era scambiata a 115.010 dollari.

Secondo i dati di CoinMarketCap, Bitcoin ha registrato un aumento dello 0,8% nelle ultime 24 ore e del 2,37% negli ultimi sette giorno. Il volume giornaliero di scambi è salito del 5,25% a 54,1 miliardi di dollari.