L’AI sconvolge Bitcoin. Il mining è salvo ma il prezzo è in pericolo!
Da quando l’ultimo halving di Bitcoin ha dimezzato i premi per blocco, comprimendo i ricavi in tutto il settore del mining, i grandi operatori sono alla ricerca di nuovi modi per stabilizzare i flussi di reddito.
Uno di questi è il noleggio della loro impronta energetica a clienti che si occupano di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Il modello non è speculativo, ma è già stato inserito in contratti pluriennali.
A settembre, Cipher Mining ha firmato un accordo da 168 megawatt con Fluidstack, un fornitore di cloud AI. L’accordo ha una durata di dieci anni e un valore di 3 miliardi di dollari. Google ha fornito un sostegno finanziario del valore di 1,4 miliardi di dollari e ha anche acquisito una partecipazione azionaria del 5% in Cipher.
L’accordo consente a Cipher di mantenere la proprietà dei propri impianti, convertendo parte della propria allocazione di energia in entrate contrattuali derivanti dall’AI.
Un altro miner con sede negli Stati Uniti, TeraWulf, ha seguito un percorso simile annunciando accordi di hosting che dedicano oltre 200 megawatt ai carichi di lavoro di AI presso il suo sito di Lake Mariner. Gli analisti stimano che il valore dell’accordo potrebbe superare i 3,7 miliardi di dollari.
Contratti che modificano i bilanci delle società minerarie
Il carattere finanziario di queste società sta iniziando a cambiare. Il capitale proprio delle società minerarie è stato storicamente negoziato con un’elevata correlazione al prezzo di Bitcoin. I nuovi contratti a lungo termine offrono agli investitori un profilo di rischio diverso da considerare. I pagamenti regolari in dollari da parte dei clienti dell’AI potrebbero ridurre l’esposizione delle azioni delle società minerarie ai cicli di Bitcoin.
Un esempio in tal senso è quello di Iren, un operatore australiano che di recente ha ampliato la sua attività di cloud AI acquistando oltre 12.000 GPU, ora l’azienda prevede un fatturato annuo di 500 milioni di dollari nel settore dell’intelligenza artificiale entro l’inizio del 2026.
Gli analisti di Arete hanno avviato la copertura su Iren, Riot Platforms e Cipher Mining con rating di acquisto, citando come fattore trainante la stabilità dei ricavi contrattuali derivanti dall’intelligenza artificiale.
Il caso di CoreWeave e Core Scientific sottolinea questo punto. CoreWeave, un tempo miner di Ethereum, è passata all’hosting basato su GPU e nel 2025 ha acquisito Core Scientific in una transazione del valore di 9 miliardi di dollari. L’accordo ha consolidato la sua posizione di fornitore di potenza di calcolo per le aziende di AI, andando completamente oltre il mining di token.
Perché il passaggio all’AI è diverso
L’ingresso nell’hosting AI non è semplicemente una diversificazione. Obbliga i miner a ripensare le operazioni. A differenza del mining di Bitcoin, i clienti AI richiedono accordi rigorosi sul livello di servizio: i data center devono offrire ridondanza, efficienza di raffreddamento e impegni di manutenzione a lungo termine. In pratica, questo significa che il capitale viene ridistribuito dagli acquisti ASIC a ciclo breve verso aggiornamenti dell’infrastruttura che supportano carichi di lavoro a densità più elevata.
C’è anche la questione dell’allocazione. Ogni megawatt destinato all’hosting AI non può essere utilizzato per il mining di Bitcoin. Gli operatori dovranno bilanciare la prevedibilità immediata dei ricavi contrattuali con il valore opzionale di un potenziale rialzo del prezzo di Bitcoin.
Da hash price a lease price
Il business del mining è stato a lungo legato all’hash price, il valore in dollari di un terahash di potenza di calcolo al giorno. Questo parametro è ora integrato da quello che potremmo chiamare prezzo di locazione, ovvero il valore dell’energia contrattata venduta a clienti esterni. Col tempo, il prezzo di locazione potrebbe diventare influente per i modelli di valutazione quanto lo stesso hash price.
Questo cambiamento ha implicazioni per la rete in generale. Se i miner dedicano più capacità all’hosting esterno, la crescita dell’hash rate della rete potrebbe rallentare.
Le dinamiche competitive tra i miner puri rimasti potrebbero risultarne alterate, influendo sugli adeguamenti di difficoltà. Al tempo stesso, la stabilità del capitale fornita dai contratti AI potrebbe mantenere in vita alcune aziende durante i periodi di ribasso dei prezzi di Bitcoin, impedendo un forte calo dell’hash rate totale.
Un ciclo di formazione del capitale in evoluzione
Anche il ciclo del capitale del settore del mining sta subendo un adeguamento. In passato, le espansioni erano spesso finanziate durante i mercati rialzisti, quando i margini elevati giustificavano l’acquisto rapido di macchine. Ora, i contratti pluriennali di AI forniscono la base collaterale per raccogliere capitali in mercati meno favorevoli, cambiando il ritmo con cui viene costruita l’infrastruttura mineraria.
A lungo termine, l’AI non cancellerà il mining ma aggiungerà un’altra attività economica alla stessa infrastruttura. Per gli investitori, le azioni dei miner potrebbero sembrare meno dei proxy ad alto beta per Bitcoin e più delle aziende ibride che combinano redditi legati alle materie prime con ricavi da servizi contrattuali.
