Gli ETF spot su Bitcoin tornano in verde: + 241 milioni di dollari

Secondo SoSoValue, i fondi spot hanno raccolto $241 milioni, compensando le perdite di $244 milioni del 23 settembre e i $439 milioni del giorno prima.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bitcoin

Dopo due giorni di forti deflussi, il 24 settembre gli ETF su Bitcoin sono tornati in verde.

Secondo i dati della piattaforma SoSoValue, i fondi spot hanno attirato circa 241 milioni di dollari. Una cifra che ha compensato in parte la perdita di 244 milioni registrata il 23 settembre e il deflusso di 439 milioni di dollari del giorno prima.

Resta da capire se gli afflussi nei fondi basteranno a sostenere Bitcoin nelle prossime settimane, ora in calo di circa il 2% sotto la soglia dei 110.000 dollari.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Afflussi in risalita dopo il tonfo della scorsa settimana

Secondo i dati della piattaforma Glassnode, la scorsa settimana gli afflussi negli ETF su Bitcoin sono scesi a 931,4 milioni di dollari, in calo del 54% rispetto ai 2,03 miliardi della settimana precedente.

Negli ultimi due giorni il trend si è invertito. A guidare gli afflussi è l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, con 128,9 milioni di dollari in un solo giorno. Il totale netto è salito a 60,78 miliardi, mentre il valore gestito ha sfiorato gli 87,2 miliardi.

ARK Invest e 21Shares seguono con 37,7 milioni attraverso ARKB. FBTC di Fidelity ha aggiunto 29,7 milioni, mentre Bitwise BITB si è fermato a 24,7 milioni. Più contenuti gli afflussi di VanEck, con 6,4 milioni per HODL, e di Grayscale, che ha registrato 13,5 milioni di dollari nel suo fondo su Bitcoin.

Bitcoin
Fonte: SoSoValue

Ora gli ETF spot su Bitcoin controllano 149,7 miliardi di dollari, pari al 6,62% del market cap di BTC. Dal loro debutto hanno raccolto 57,49 miliardi di dollari. Il 24 settembre il volume di trading ha toccato 2,58 miliardi di dollari.

Sul fronte retail, la pressione di vendita resta elevata. Secondo i dati della piattaforma di CryptoQuant, il CVD spot taker, un indicatore che misura la differenza tra volumi di acquisto e di vendita, è negativo da metà agosto, segno che i piccoli investitori stanno vendendo più di quanto comprino.

Bitcoin
CVD spot taker. Fonte: CryptoQuant

Gli ETF spot su Ethereum sono ancora in rosso

I fondi spot su Bitcoin hanno invertito la rotta, ma quelli su Ethereum restano sotto pressione e continuano a registrare deflussi.

Il 24 settembre sono usciti 79,4 milioni di dollari. Il calo più pesante è arrivato dal fondo FETH di Fidelity, con 33,2 milioni. Seguono ETHA di BlackRock con 26,5 milioni e ETHE di Grayscale con 8,9 milioni. Bitwise ETHW ha perso altri 4,5 milioni, mentre VanEck ETHV e un secondo fondo di Grayscale non hanno registrato movimenti rilevanti.

Ethereum
Fonte: SoSoValue

La settimana era partita peggio, con 140,7 milioni di deflussi il 23 settembre e 76 milioni il 22 settembre.

Anche se sono in rosso, gli ETF spot su Ethereum gestiscono ancora 27,4 miliardi di dollari, pari al 5,45% della market cap di ETH. Gli afflussi cumulativi restano a 13,6 miliardi di dollari.

Prospettive tecniche di Bitcoin

Intanto Bitcoin si sta muovendo dentro un triangolo discendente, con una resistenza fissata a 111.128 dollari e il supporto a 109.000 dollari. Una rottura del supporto potrebbe spingerlo al ribasso verso 107.282 dollari o 105.201 dollari. L’RSI, però, è vicino a 38 e segnala condizioni di ipervenduto.

Bitcoin
Grafico dei prezzi di Bitcoin. Fonte: TradingView

Una candela rialzista in quest’area potrebbe innescare un rimbalzo dell’asset verso 113.900 e 117.372 dollari, zona della resistenza principale. Un recupero sopra i 114.000 dollari confermerebbe un potenziale breakout con target in area 120.000 dollari.

Molti investitori stanno monitorando l’andamento della crypto di maggior valore nel wallet Best Wallet, che permette di gestire anche le migliori altcoin.

Best Wallet è non-custodial e garantisce agli utenti il pieno controllo delle private key grazie alla tecnologia MPC-CMP di Fireblocks, offrendo la massima sicurezza.

Il suo token nativo, $BEST, è in prevendita e serve ad accedere alle funzionalità dell’app.

Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
