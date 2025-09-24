Standard Chartered scommette su Ethereum a $7.500

Geoffrey Kendrick considera questo solo il primo passo di un forte rialzo che potrebbe durare fino al 2028.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel 2025 Ethereum ha registrato una crescita considerevole. Un anno fa, ETH si aggirava intorno ai 2.350 dollari; oggi il prezzo è salito a 4.174 dollari.

Dopo aver toccato un massimo di 4.800 dollari, ora ETH riflette la debolezza della condizione del mercato, ma la sua posizione rimane solida confermandosi la migliore tra le criptovalute in rialzo.

La società d’analisi Standard Chartered ha identificato in una recente analisi quali sono i fattori che stanno sostenendo la crescita.

Prospettive di crescita fino al 2029

Geoffrey Kendrick, capo stratega di Standard Chartered, ha rivisto le sue stime per Ethereum nel 2025. Per esempio la previsione iniziale di 4.000 dollari per ETH è stata superata.

Ora le aspettative puntano a un’esplosione dei prezzi fino a 7.500 dollari, ma secondo Kendrick questo rappresenta solo l’inizio di un movimento molto più deciso.

L’obiettivo di 12.000 dollari potrebbe essere raggiunto già il prossimo anno, mentre per il 2029 Ethereum potrebbe arrivare a un valore di 25.000 dollari.

Ci sono già gli elementi per favorire una crescita importante di ETH e tutte le tendenze sembrano indicare che Ethereum sia solo all’inizio di una solida fase di espansione.

Gli investitori istituzionali fanno scelte strategiche

Uno dei principali motori è rappresentato dagli investitori istituzionali, che continuano a far crescere la loro esposizione verso Ethereum attraverso gli ETF dedicati. Questi acquisti di grossa portata stanno riducendo la disponibilità di ETH e sostenendo il prezzo.

La forza di mercato di Ethereum ha portato gli investitori istituzionali ad aumentare la loro esposizione. Dal lancio dei primi ETF su Ethereum alla fine del 2024, la loro quota sul volume di scambi della rete è passata dal 3% al 15%, con una tendenza ancora in crescita.

La rete Ethereum continua a svilupparsi

In parallelo, la rete Ethereum continua ad ampliarsi rapidamente. Il numero di indirizzi ETH è in forte aumento, così come le soluzioni Layer 2. Grazie a queste tecnologie, le transazioni settimanali hanno raggiunto quota 90 milioni.

Le stablecoin rafforzano la posizione di Ethereum

Ethereum mantiene una posizione dominante anche nel settore delle stablecoin, da molti considerate il futuro dei pagamenti digitali. Attualmente, il 50% di tutte le stablecoin opera su Ethereum, generando il 40% delle commissioni totali.

Molti analisti vedono nelle stablecoin la risposta ideale per i pagamenti internazionali, grazie ai costi ridotti e alla rapidità dei trasferimenti, elementi che le rendono molto più efficienti rispetto ai sistemi tradizionali come SWIFT.