Per Michael Saylor Bitcoin varrà 10 volte l’oro

Per Saylor Bitcoin non è solo una copertura: sta diventando la riserva digitale che potrà garantire prestiti e mercati del credito.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Michael Saylor, co-fondatore di Strategy, la più grande società pubblica per holding di Bitcoin, ha previsto, durante un’intervista alla CNBC, che la crypto di maggior valore crescerà fino a valore 10 volte l’oro, spinta dalla forte adozione.

Per l’esperto Bitcoin è la “prossima frontiera” e presto sarà presente in sempre più bilanci aziendali e nelle riserve degli Stati. Saylor spiega che l’asset è facile da trasferire e senza confini, a differenza dell’oro che deve passare per dogane, dazi e trasporti fisici.

Per Saylor Bitcoin non è solo una copertura

Le parole di Saylor arrivano in un momento in cui le treasury crypto stanno continuando ad inserire Bitcoin nel loro bilancio, anche se l’oro ha raggiunto livelli record.

Commentando la proposta di legge sulle riserve strategiche di Bitcoin negli USA, ha detto che l’asset rafforza i bilanci aziendali in un modo che né il contante né i buyback possono fare. “Bitcoin è denaro, tutto il resto è credito”, ha dichiarato, riprendendo una frase storicamente legata all’oro.

L’oro continua a macinare record, ma per Saylor Bitcoin resta superiore: è programmabile, globale e immune da dazi. “Non puoi teletrasportare l’oro”, ha detto, mettendo a confronto i limiti fisici del metallo con la natura digitale di BTC.

Non è la prima volta che mette a confronto i due asset. Il mese scorso ha previsto uno spostamento di capitali dall’oro a Bitcoin, proprio a causa dei dazi sull’importazione del metallo. BTC, ha detto, non dipende dalla logistica fisica né è esposta ai rischi politici.

Anche Robert Kiyosaki, autore del bestseller “Padre Ricco, Padre Povero”, ha consigliato di detenere Bitcoin insieme a oro e argento per proteggersi dall’instabilità finanziaria.

Per Saylor invece Bitcoin non è solo una copertura. Sta diventando capitale digitale per i mercati del credito.

Alcune aziende stanno già emettendo strumenti garantiti dalle loro riserve di Bitcoin. Una dinamica che paragona al vecchio sistema di obbligazioni coperte dall’oro. “Il mondo ha funzionato con credito garantito dall’oro per 300 anni”, ha detto. “Funzionerà con credito digitale garantito da Bitcoin per i prossimi 300”.

190 aziende pubbliche hanno già Bitcoin in bilancio

Intanto le aziende stanno continuando a comprare Bitcoin. La stessa Strategy ha comprato altri 850 BTC per 99,7 milioni di dollari, portando le sue riserve a circa 640.000 token e confermandosi il più grande detentore aziendale al mondo.

La società Bullish, quotata al NYSE, ha perso il quinto posto tra le corporate treasury di Bitcoin, superata da Metaplanet, detta la “Strategy giapponese”, che ha ampliato le sue riserve fino a 632 milioni di dollari, per un totale vicino ai 3 miliardi di dollari.

Anche in America Latina stanno accumulando l’asset. La brasiliana OranjeBTC ha comprato 3.650 BTC, per 385 milioni di dollari, in vista della sua quotazione in borsa, diventando la più grande tesoreria aziendale della regione.

Sono ormai 190 le società quotate che detengono Bitcoin. Le partecipazioni istituzionali superano 1,5 milioni di BTC e, secondo gli analisti, stanno creando una pressione costante sull’offerta, spinta anche dagli acquisti degli ETF spot di colossi come BlackRock.

Per il CEO di Hex Trust tutte le banche americane deterranno l’asset e offriranno servizi di custodia di BTC.

Deutsche Bank prevede invece che entro il 2030 anche le banche centrali inseriranno Bitcoin e oro tra le loro riserve, attirate da scarsità, liquidità e capacità di preservare fiducia nel lungo termine.