Previsione prezzo: Ethereum potrebbe raggiungere i $12.000 ?

Un’analisi che confronta l’andamento di Ethereum con il ciclo rialzista di Bitcoin 2020 indica un possibile nuovo massimo storico per l’altcoin.

Il mercato delle criptovalute ha ripreso un trend rialzista che ha beneficiato soprattutto le altcoin a grande capitalizzazione. Il prezzo di Ethereum, in particolare, ha continuato a impressionare gli analisti e i trader con le sue performance, riaffermando la sua posizione sul mercato nelle ultime settimane.

Il prezzo di Ethereum ha mostrato un significativo slancio rialzista nel fine settimana, riconquistando la soglia dei 4.000 dollari per la prima volta dal dicembre 2024. È interessante notare che la principale altcoin sembra essere appena all’inizio di una lunga traiettoria al rialzo.

Il prezzo di Ethereum salirà del 182% nei prossimi mesi

In un post pubblicato il 9 agosto sulla piattaforma social X, l’analista di criptovalute noto con lo pseudonimo Titan of Crypto ha condiviso un entusiasmante scenario per Ethereum, secondo il quale il suo prezzo potrebbe salire fino a 12.000 dollari. Questa proiezione positiva si basa sui frattali di prezzo di Bitcoin nel 2020.

Nell’analisi tecnica, i frattali si riferiscono ai pattern ricorrenti sul grafico dei prezzi. Questi pattern spesso offrono informazioni sui movimenti storici dei prezzi e possono essere utilizzati per analizzare la traiettoria futura di una criptovaluta.

Titan of Crypto ha rivelato che il prezzo di Ethereum si trova attualmente allo stesso punto in cui si trovava il prezzo di Bitcoin nell’agosto 2020. All’epoca, la principale criptovaluta era scambiata all’interno di un pattern a cuneo convergente prima di raggiungere il suo massimo storico di circa 70.000 dollari.

Similitudine tra il pattern attuale di Ethereum e quello di Bitcoin nel 2020 – Fonte: @Washigorira su X

Come mostrato nel grafico sopra, il prezzo di Ethereum è attualmente scambiato all’interno di un pattern a cuneo convergente sul grafico mensile, simile a quello di Bitcoin nel 2020. Sia il prezzo di Bitcoin che quello di ETH hanno rimbalzato sul limite inferiore del pattern grafico, rispettivamente all’inizio del 2020 e del 2025.

In modo quasi identico, le due maggiori criptovalute hanno quasi superato la linea di tendenza con le rispettive candele di luglio 2020 e 2025. Mentre il prezzo di Bitcoin ha oscillato intorno alla linea di tendenza superiore nei due mesi successivi, il prezzo di Ethereum ha superato chiaramente il pattern a cuneo con la candela di agosto.

Se la storia è di qualche indicazione, e si verifica una chiusura mensile sostenuta sopra i 4.000 dollari, il prezzo di Ethereum potrebbe essere sulla strada per un massimo senza precedenti intorno al livello dei 12.000 dollari. Per il token ETH, questo movimento rappresenta un potenziale aumento del 182% dal suo attuale prezzo.

Il prezzo di Ethereum in sintesi

Al momento della stesura di questo articolo, secondo i dati di CoinMarketCap il token Ethereum era scambiato a circa 4.181 dollari, con una leggera flessione dello 0,32% nelle ultime 24 ore, ma con un aumento del 17,35% negli ultimi sette giorni.

Grafico del prezzo di Ethereum – Fonte: TradingView

Ethereum promette bene, ma i trader più esperti sanno che il segreto per incrementare i guadagni è attuare un’oculata diversificazione del proprio wallet, magari allocando parte delle risorse sui nuovi token a bassa capitalizzazione che ancora non sono stati ancora quotati sugli exchange.

