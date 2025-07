Ethereum a $10.000 e XRP a $15 ? Ecco cosa potrebbe renderlo possibile

In questo articolo esamineremo i fattori che potrebbero sostenere la corsa al rialzo delle due altcoin.

Ethereum a 10.000 dollari e XRP a 15 dollari? Diversi analisti indicano questi target di prezzo per le due altcoin nelle loro previsioni, ma sono davvero possibili? Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma in determinate circostanze potrebbero non essere del tutto fuori portata.

Gli ETF potrebbero innescare il prossimo rally delle due altcoin

Gli investitori istituzionali stanno avendo un ruolo decisivo nello sviluppo dell’intero comparto crypto. Lo dimostrano i numeri. I dati mostrano che il 16 luglio, i flussi in entrata su Bitcoin hanno raggiunto 801 milioni di dollari, mentre su Ethereum sono arrivati a 727 milioni di dollari.

I due asset stanno attirando flussi imponenti da parte degli investitori istituzionali. Ma viene fuori un dettaglio importante se mettiamo a confronto i flussi con la loro capitalizzazione di mercato.

Ethereum, anche se è più piccolo di Bitcoin in termini di market cap, sta attirando quasi gli stessi afflussi. Il che, in proporzione, mostra un interesse più forte da parte degli investitori.

Il numero di ETH detenuti tramite i prodotti di investimento è in aumento. I fondi spot hanno registrato dodici settimane consecutive di afflussi.

Afflussi nei fondi su Ethereum. Fonte: CoinGlass

Secondo i dati della piattaforma SosoValue, in testa alla classifica troviamo BlackRock con il suo ETF iShares Ethereum Trust, noto con il ticker $ETHA, seguito da Grayscale con il suo fondo $ETHE. Visto il ritmo con cui lo stanno accumulando, non sembra troppo lontano un nuovo massimo storico per l’asset. È anche per questo che molti esperti stimano il target dei 10.000 dollari.

Quantità di Ethereum detenuta dai principali ETF spot sull’altcoin. Fonte: Glassnode

Inoltre, è in ballo l’inserimento dello staking nei fondi su Ethereum. Il primo fondo su Solana con lo staking è già sbarcato sul mercato, ma per la seconda crypto per market cap la questione è ancora aperta. L’eventuale inserimento potrebbe far ricadere l’asset nell’annoso problema della classificazione come security.

Nel frattempo anche BlackRock ha richiesto l’aggiunta dello staking nel suo fondo. Diverse società hanno presentato il documento, ma resta da vedere se la SEC si opporrà o meno.

L’inclusione dello staking renderebbe i fondi ancora più interessanti per gli investitori, poichè offrirebbero non solo esposizione al prezzo di ETH, ma anche la possibilità di ottenere rendimenti passivi.

XRP invece è ancora in attesa di un ETF spot. Alcune richieste hanno subito dei rallentamenti. A inizio giugno, la SEC ha rinviato la decisione a ottobre per le proposte presentate da Franklin Templeton per fondi su XRP e Solana. Un’altra data chiave è il 25 luglio. L’ente regolatore dovrà esprimersi riguardo la presentata da REX Shares e Osprey.

Dopo il successo degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, che hanno già raccolto decine di miliardi in afflussi, un eventuale fondo spot su XRP potrebbe fare da catalizzatore e spingere il token sopra i 5 dollari.

Considerando che il market cap di XRP è la metà di quello di Ethereum, l’arrivo di capitali istituzionali potrebbero avere un impatto ancora più forte sul suo prezzo.

Anche la regolamentazione fa la sua parte

I flussi nei prodotti di investimento negli ETF non sono gli unici fattori da tenere d’occhio. Anche la regolamentazione avrà un ruolo cruciale nella crescita di entrambe le altcoin.

Per Ethereum, un quadro normativo più chiaro potrebbe accelerare la tokenizzazione degli asset reali (Real-World Assets), favorire lo sviluppo di applicazioni DeFi collegate al Web2 e stimolare la creazione di nuovi strumenti d’investimento.

Anche per XRP è un fattore importante per il suo sviluppo. Consentirebbe di lanciare la sua stablecoin RLUSD in più paesi.

Ripple ha già ottenuto la licenza per operare negli Emirati Arabi e adesso l’ha richiesta per operare in Europa secondo i criteri stabiliti dal regolamento MiCA.

Ma soprattutto un quadro normativo chiaro rafforzerebbe il ruolo di XRPL (XRP Ledger), il layer 1 sviluppato da Ripple, come infrastruttura per i pagamenti transfrontalieri, sia per il settore privato che per le istituzione.