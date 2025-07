Previsioni prezzo XRP: investitori in allerta per il 14, 21 e 25 luglio

Ultimo aggiornamento: Luglio 14, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP sta vivendo uno dei momenti più elettrizzanti degli ultimi anni. Dopo aver rotto la resistenza a 2,80 dollari, il token di Ripple si prepara a un luglio ricco di eventi che potrebbero segnare una svolta storica: tre date da segnare sul calendario, 14, 21 e 25 luglio, potrebbero aprire le porte agli investitori istituzionali americani.

Si parte il 14 luglio, con il lancio ufficiale dei tre ETF su futures firmati ProShares: Ultra XRP, UltraShort XRP e Short XRP. Prodotti a leva, pensati per chi vuole esporsi, long o short, con più forza sul mercato. Dopo mesi di attesa, il via libera della SEC ha riacceso la fiducia. E se il modello seguisse quanto già visto con Bitcoin, questi futures potrebbero essere il preludio all’arrivo degli ETF spot.

Secondo round il 21 luglio, quando Volatility Shares e Tuttle Capital dovrebbero portare sul mercato i primi ETF XRP a leva 2x. Strumenti ad alto rischio ma adatti ai trader più aggressivi, che puntano tutto sulla volatilità.

Ma è il 25 luglio la data che potrebbe cambiare tutto: la SEC deciderà se approvare il primo ETF Spot su XRP, proposto da REX Shares e Osprey. In caso di via libera, sarebbe un punto di svolta per l’intero ecosistema crypto. Un prodotto regolamentato, collegato al prezzo di XRP, darebbe agli investitori istituzionali un accesso semplice e sicuro a Ripple e potrebbe aprire la strada a nuovi ETF firmati Bitwise, 21Shares e altri.

Scenario tecnico: il trend resta rialzista, ma l’RSI avverte

Dal punto di vista tecnico, XRP ha rotto con forza la zona dei 2,695 dollari, che adesso è diventata un supporto e si sta consolidando sopra i 2,80. Nel momento in cui scriviamo ha raggiunto i 2.99 dollari.

In caso di nuovi impulsi rialzisti, i target di breve restano a 3,14 e 3,31 dollari.



Con tre lanci ETF in tre settimane, XRP si gioca molto. Se tutto andrà come previsto, potremmo assistere a un cambio di passo definitivo nella percezione di Ripple da parte della finanza tradizionale. E il mercato, come sempre, è pronto ad anticipare.

Con il mercato in fermento, grazie anche al nuovo ATH di Bitcoin a 123.000 dollari, XRP potrebbe addirittura dare del filo da torcere ad Ethereum, attualmente al secondo posto nella speciale classifica della capitalizzazione di mercato, diventando una delle migliori crypto da comprare a luglio 2025.