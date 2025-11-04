ChatGPT analizza XRP: possibile ritorno a 3 dollari entro fine novembre?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mese di novembre si apre con un rinnovato interesse per XRP, il token nativo dell’ecosistema Ripple, grazie a una serie di sviluppi fondamentali che potrebbero modificare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato. Vediamo quali.

Evernorth e l’effetto liquidità

La notizia che ha riacceso i riflettori è l’arrivo di Evernorth, una nuova società di tesoreria focalizzata su Ripple che sta valutando una quotazione pubblica. L’operazione, secondo diversi analisti, potrebbe ridurre ulteriormente la liquidità circolante di XRP, un fattore che, se confermato, tenderebbe a spingere il prezzo verso l’alto nel medio termine.

ETF in arrivo: Canary Capital e Bitwise

A rafforzare l’ottimismo del mercato contribuisce il calendario dei nuovi ETF su XRP. Il primo, gestito da Canary Capital, dovrebbe debuttare tra il 13 e il 14 novembre, seguito a breve distanza dal fondo Bitwise, atteso per il 19–20 novembre. L’introduzione di questi strumenti d’investimento rappresenta un passo importante verso la istituzionalizzazione di XRP, offrendo a investitori professionali un canale regolamentato per ottenere esposizione al token.

Ripple Prime e l’apertura al mercato istituzionale USA

Nel frattempo, Ripple Prime — la divisione dedicata ai servizi finanziari avanzati — ha annunciato il lancio della sua piattaforma di spot prime brokerage negli Stati Uniti il 3 novembre. Il servizio, rivolto a investitori istituzionali e gestori di fondi, consente operazioni over-the-counter (OTC) sui principali asset digitali, tra cui XRP, Bitcoin e Ethereum. L’iniziativa mira a consolidare la posizione di Ripple come player chiave nel segmento del trading professionale di criptovalute.

L’analisi dell’intelligenza artificiale: ChatGPT-5

Sulla scia di questi sviluppi, ChatGPT-5, la più recente e avanzata intelligenza artificiale di OpenAI, ha elaborato un’analisi tecnica e probabilistica sul possibile andamento del prezzo di XRP entro il 30 novembre.

Secondo l’IA, il prezzo del token — attualmente intorno ai 2,30 dollari, in calo del 20% rispetto al mese precedente — sta trovando una solida base di supporto su questi livelli, rendendo improbabili ulteriori ribassi significativi nel breve periodo.

Per contro, la resistenza chiave si trova a 2,70 dollari, e una rottura confermata sopra questo livello potrebbe innescare una fase rialzista fino a 2,80–3,00 dollari.

Scenari e probabilità

L’analisi di ChatGPT-5 si articola in tre possibili scenari:

Scenario base (60% di probabilità): XRP oscilla tra 2,50 e 2,70 dollari , mantenendo una tendenza costruttiva ma senza breakout significativi.

XRP oscilla tra , mantenendo una tendenza costruttiva ma senza breakout significativi. Scenario rialzista (25% di probabilità): superamento della soglia dei 2,70 dollari , con potenziale spinta fino a 3 dollari , favorita da un sentiment positivo e dai nuovi ETF.

superamento della soglia dei , con potenziale spinta fino a , favorita da un sentiment positivo e dai nuovi ETF. Scenario ribassista (15% di probabilità): discesa verso la fascia 2,20–2,40 dollari, ipotesi ritenuta poco probabile salvo un improvviso indebolimento del mercato crypto globale.

La prospettiva storica: novembre, mese chiave per XRP

A rafforzare la fiducia degli analisti c’è anche la stagionalità storica del token. Novembre si è dimostrato uno dei mesi più forti per XRP, con una performance mediana del +25% negli ultimi anni.

Non mancano le voci caute. L’analista Ali Martinez, per esempio, ha segnalato la possibilità di un ritest del supporto a 2,25 dollari, prima di una nuova spinta al rialzo.

$XRP showing signs of weakness. A retest of $2.25 might be next! pic.twitter.com/RMYX15hbRt — Ali (@ali_charts) November 2, 2025

Conclusione: momentum in costruzione

Nel complesso, in conclusione, la combinazione di nuove iniziative istituzionali, ETF imminenti e analisi AI favorevoli crea un contesto potenzialmente esplosivo per XRP. Se il mercato riuscirà a superare le resistenze tecniche e mantenere il momentum positivo, il traguardo dei 3 dollari entro fine mese appare tutt’altro che utopico.