Evernorth accumula $1 miliardo in XRP prima del debutto al Nasdaq

Buone notizie per XRP! La società di gestione di asset digitali Evernorth, supportata da Ripple, ha ampliato le proprie partecipazioni in XRP superando il miliardo di dollari. I dati on-chain mostrano che l’azienda ha ricevuto ingenti quantità di XRP da Ripple, Uphold e investitori individuali come Chris Larsen, pochi giorni dopo aver annunciato la volontà di raccogliere oltre 1 miliardo di dollari destinati all’accumulo istituzionale di XRP.

Ripple alimenta Evernorth

Evernorth Holdings si unisce a VivoPower International, Trident Digital Tech Holdings e Webus nell’accumulazione di grandi quantità di XRP. Secondo i dati on-chain, Ripple Labs ha trasferito oltre 388,71 milioni di XRP, per un valore superiore a 1 miliardo di dollari, a un wallet collegato a Evernorth. Sono stati inoltre registrati trasferimenti da singoli individui come Chris Larsen – co-fondatore e primo CEO di Ripple Labs – ed Edward Hennis. La tesoreria ha accumulato XRP anche da piattaforme come Uphold, Coinbase e Gemini.

La scorsa settimana, Chris Larsen ha confermato il trasferimento di 50 milioni di XRP da uno dei suoi wallet per partecipare all’investimento in Evernorth, portando il suo profitto realizzato a $764 milioni dal 2018, con un aumento significativo da meno di 200 milioni a oltre 750 milioni nel 2025.

Secondo i dati di CryptoQuant, Evernorth ha registrato un profitto non realizzato superiore a 45 milioni di dollari grazie alle sue partecipazioni in XRP, su un totale di 947 milioni di dollari già investiti nella criptovaluta. La società, guidata dall’ex dirigente di Ripple Asheesh Birla, intende continuare ad accumulare XRP, con l’obiettivo di diventare la più grande tesoreria di XRP quotata in borsa, consolidando così la sua posizione nel mercato delle criptovalute istituzionali.

Evernorth punta al Nasdaq

Il 20 ottobre, Evernorth ha annunciato l’intenzione di quotarsi al Nasdaq tramite una fusione con la SPAC Armada Acquisition Corp II. La società ha anche rivelato che il ticker della fusione sarà XRPN, con completamento previsto entro il primo trimestre del 2026.

Il piano prevede di raccogliere oltre 1 miliardo di dollari, inclusi 200 milioni da SBI, con ulteriori investimenti da Ripple, Rippleworks, Pantera Capital, Kraken e GSR. Se l’opeazione verrà completata con successo, Evernorth diventerà la più grande tesoreria di XRP, il che non può che generare grande entusiasmo e aspettativa nella comunità crypto.

Prezzo XRP in ripresa

Fonte: Google Finanza

Il prezzo di XRP è cresciuto di oltre il 10% nell’ultima settimana, con un rialzo del 2% nelle ultime 24 ore, attestandosi a $2,62. I volumi di trading sono aumentati del 17% nello stesso periodo, il che testimonia di un interesse crescente tra i trader.

Anche il mercato dei derivati mostra segnali positivi: secondo CoinGlass, l’open interest totale dei futures XRP è salito del 3% a $4,51 miliardi, con incrementi superiori all’1% nell’ultima ora. In particolare, l’open interest dei futures su CME e Binance è cresciuto rispettivamente di oltre il 2% e il 5% nelle ultime 24 ore.