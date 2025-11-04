Ripple Prime debutta negli USA: rivoluzione nel trading istituzionale crypto

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Novembre 4, 2025

Ripple ha compiuto un nuovo passo strategico verso la piena integrazione tra finanza tradizionale e blockchain. L’azienda ha infatti annunciato il lancio ufficiale di Ripple Prime, un servizio di intermediazione (brokerage) dedicato agli asset digitali rivolto a clienti istituzionali negli Stati Uniti.

L’iniziativa arriva a seguito dell’acquisizione di Hidden Road, una delle principali società di prime brokerage multi-asset, completata nell’ottobre 2025. L’operazione ha portato alla creazione di una piattaforma unificata sotto il marchio Ripple, in grado di offrire servizi di trading istituzionale regolamentato, gestione dei margini e accesso a mercati OTC di asset digitali.

Ripple Prime breaks ground in the US today with the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities – allowing clients to execute OTC spot transactions across the most prominent digital assets and stablecoins, including $XRP and $RLUSD. https://t.co/zTYb4MrPX4 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

Ripple Prime: una nuova infrastruttura per i clienti istituzionali

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’integrazione di Hidden Road in Ripple Prime rappresenta un’evoluzione decisiva per la società. Con questa mossa, Ripple punta a diventare un hub completo per la gestione e il trading di asset digitali destinato agli operatori istituzionali.

Ripple Prime offrirà accesso a esecuzioni OTC spot su decine di criptovalute leader, tra cui XRP e la stablecoin RLUSD, ancorata al dollaro statunitense. La piattaforma combina l’esperienza blockchain di Ripple con l’infrastruttura di prime brokerage di Hidden Road, che già opera in diversi mercati: valute estere (FX), derivati, swap e strumenti a reddito fisso.

Questa integrazione consente agli investitori istituzionali di eseguire strategie complesse in modo efficiente e conforme alle normative statunitensi, garantendo trasparenza e liquidità all’interno di un ambiente regolamentato.

Cross-margin e trading avanzato in un unico account

Uno dei punti di forza di Ripple Prime è la possibilità per i clienti di gestire posizioni e margini su più strumenti digitali all’interno di un’unica struttura di conto. Gli investitori statunitensi potranno così coordinare trading OTC spot, swap e futures CME in modo integrato, riducendo le inefficienze di liquidità e migliorando la gestione del capitale.

Secondo Michael Higgins, CEO internazionale di Ripple Prime, questa novità è parte di una strategia più ampia volta a offrire soluzioni complete per il trading istituzionale:

“Il lancio delle capacità di esecuzione OTC spot completa la nostra gamma di servizi OTC e derivati su asset digitali, posizionandoci per fornire alle istituzioni statunitensi un’offerta completa, capace di supportare le loro strategie di trading e di investimento”.

Il modello di prime brokerage di Ripple affronta così uno dei principali problemi del settore crypto: la frammentazione della liquidità e la gestione inefficiente dei collaterali. Con Ripple Prime, i mercati spot e derivati vengono integrati in un’unica infrastruttura, semplificando le operazioni per gli investitori professionali.

Un passo decisivo verso la maturità del mercato crypto

L’ingresso di Ripple nel prime brokerage statunitense rappresenta un momento di svolta per l’intero settore. La domanda da parte delle istituzioni per servizi regolamentati, trasparenti ed efficienti nel mondo degli asset digitali è in costante crescita.

Ripple Prime si affianca alle altre soluzioni dell’ecosistema Ripple:

Ripple Payments , la rete di pagamenti transfrontalieri basata su blockchain;

, la rete di pagamenti transfrontalieri basata su blockchain; Ripple Custody, la piattaforma di custodia sicura per asset digitali istituzionali.

Entrambe utilizzano tecnologie native di Ripple, come XRP e la stablecoin RLUSD, per migliorare liquidità, velocità di regolamento e conformità normativa.

RLUSD supera 1 miliardo di capitalizzazione

RLUSD: One Year, One Billion

→ $1B+ Market Cap

→ 1:1 USD-backed

→ The #1 trusted and transparent stablecoin for institutions



With Ripple Prime, GTreasury, and Rail now joining the effort, $RLUSD and $XRP will drive faster, efficient and compliant settlement worldwide. This is… pic.twitter.com/DV1oS5TEY0 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

A conferma della solidità dell’ecosistema, Ripple ha comunicato che RLUSD, la stablecoin ancorata al dollaro lanciata nel 2024, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari in appena un anno. Supportata da riserve 1:1 in USD, RLUSD è diventata rapidamente una delle stablecoin più utilizzate a livello aziendale per transazioni istituzionali e regolamenti cross-border.

Con l’integrazione di Ripple Prime, GTreasury e Rail all’interno della stessa rete, Ripple punta a fornire un’infrastruttura unificata per la gestione del valore digitale. Sia $RLUSD che $XRP giocano un ruolo centrale nel garantire transazioni più rapide, sicure e conformi agli standard globali.

Verso il futuro della finanza digitale

Fondata nel 2012, Ripple continua a porsi come ponte tra finanza tradizionale e innovazione blockchain. Con il lancio di Ripple Prime, l’azienda si consolida come leader nel fornire soluzioni istituzionali end-to-end: dai pagamenti e la custodia, fino al trading multi-asset e ai servizi di finanziamento.

L’obiettivo finale rimane quello di rendere i mercati digitali trasparenti e accessibili quanto quelli tradizionali, favorendo una nuova era di finanza connessa, efficiente e globale.