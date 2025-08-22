ChatGPT 5 ha previsto i prezzi di fine anno per XRP, SOL ed ETH

Secondo l’AI, XRP, Solana ed Ethereum guideranno la prossima crescita delle altcoin.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, ha previsto che tre altcoin potrebbero registrare forti aumenti entro la fine dell’anno.

Dopo un nuovo massimo storico sopra i 124.000 dollari, Bitcoin ha subito una correzione ed è scivolato a 113.000 dollari, dopo che il Bureau of Labor Statistics ha riportato dati sull’inflazione negli Stati Uniti superiori alle aspettative per il mese di luglio.

Intanto sul fronte normativo arrivano segnali positivi. Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge per le stablecoin, che richiede che siano interamente garantite da riserve. Inoltre, la SEC – Securities and Exchange Commission americana – ha presentato il Project Crypto, un’iniziativa per aggiornare le regole sulle security e offrire più chiarezza alle aziende crypto.

Per questo motivo, molti analisti prevedono una ripresa del mercato, con le altcoin che potrebbero registrare forti rally. Secondo l’AI, a guidare il movimento potrebbero essere XRP, Solana ed Ethereum.

L’AI prevede un target di 15 dollari per XRP a fine anno

ChatGPT prevede che XRP potrebbe salire fino a 15 dollari entro la fine dell’anno, un movimento che quintuplicherebbe il suo prezzi attuale di 2,85 dollari.

Fonte: ChatGPT

Per tutto l’anno l’altcoin ha registrato una buona performance e il mese scorso ha toccato un picco di 3,65 dollari, prima di subire una correzione.

Inoltre, il layer 1 di Ripple continua a essere una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, vista la sua velocità, conformità e fees basse. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza.

Inoltre, la battaglia legale tra Ripple e la SEC è giunta ormai alla fine dopo che entrambe le parti hanno ritirato i rispettivi ricorsi.

Grafico giornaliero di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Se XRP dovesse riprendersi i 3,65 dollari, ChatGPT stima come primo obiettivo i 5 dollari, con la possibilità di spingersi fino a 15 dollari in un mercato fortemente rialzista.

L’RSI è a 43, segno che il recente selloff lo ha spinto sotto la media mobile a 30 giorni. Si trova in zona di ipervenduto, condizione che potrebbe innescare un rimbalzo.

Solana potrebbe spingersi fino a 1.000 dollari

Solana sta continuando a rafforzare la sua presenza nel segmento degli smart contract. Il market cap ha superato i 99 miliardi di dollari, mentre il Total Value Locked (TVL) ha raggiunto i 10,7 miliardi, confermando l’interesse crescente di sviluppatori e investitori istituzionali.

Fonte: ChatGPT

Parte dell’entusiasmo deriva dalla speculazione per un possibile debutto di un ETF spot su Solana. Un prodotto del genere probabilmente replicerebbe i grandi afflussi istituzionali visti nei fondi spot su Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, il presidente Trump ha accennato alla possibilità di includere Solana nella riserva nazionale statunitense. Ma secondo la proposta attuale, sarebbero consentiti solo i token sequestrati dalle autorità e non gli acquisti diretti.

Intanto, Solana sta riprendendo slancio. Dopo aver toccato i 250 dollari a gennaio, è scesa fino a 100 dollari ad aprile, per poi rimbalzare fino a 184 dollari. Il trend ribassista sembra quindi interrotto.

Secondo ChatGPT, la rottura del cuneo discendente potrebbe aprire la strada a un rialzo fino a 1.000 dollari entro fine 2026, oltre tre volte il precedente massimo storico di 293,31 dollari.

Uno scenario possibile solo in presenza di una regolamentazione completa da parte della SEC, attesa per l’autunno.

Grafico del valore di SOL. Fonte: CoinMarketCap

Per l’AI Ethereum potrebbe superare i $10.000 entro fine anno

Ethereum è la seconda crypto per market cap, con un valore che supera i 516 miliardi di dollari. Il suo punto di forza restano gli smart contract, alla base di gran parte della finanza decentralizzata.

Fonte: ChatGPT

Attualmente, oltre 88,8 miliardi di dollari in Total Value Locked (TVL) sono distribuiti nei protocolli DeFi basati sulla sua chain.

ChatGPT prevede un andamento rialzista per l’altcoin, in cui potrebbe salire a 10.000 dollari entro fine anno. Si tratterebbe di un forte aumento di 2x rispetto al suo prezzo attuale di 4.316 dollari.

Grafico giornaliero di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

A sostegno della sua previsione sono presenti diversi fattori, come il ruolo centrale di Ethereum nell’adozione Web3, i continui aggiornamenti per migliorare la scalabilità del network e anche il forte interesse da parte delle istituzione attraverso ETF, stablecoin e RWA.

Se il tycoon delineerà un quadro normativo completo sugli asset crypto, potrebbe esserci una nuova ondata di adozione mainstream. Ethereum sarebbe tra i principali beneficiari, visti i numerosi protocolli layer 2 e dApp DeFi basati sulla sua chain.

Dopo un lungo consolidamento in un pattern a cuneo discendente, Ethereum ha rimbalzato da 1.800 dollari ad aprile a 2.412 dollari il 7 maggio. Da luglio ha continuato a salire fino a superare i 4.000 dollari.

