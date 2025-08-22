Il picco del ciclo di XRP è sopra i $20 ma il prezzo deve mantenere l’ultima linea di difesa!

L’analista EGRAG CRYPTO è da tempo uno dei più convinti sostenitori rialzisti di XRP e ha spesso previsto prezzi più alti anche quando la criptovaluta era appesantita dalla battaglia legale di Ripple con la Securities and Exchange Commission.

Mentre l’altcoin sta faticando a causa dell’attuale mercato ribassista, l’analista ha evidenziato diversi livelli importanti da tenere d’occhio. Pur continuando a prevedere nuovi massimi storici, EGRAG avverte che XRP deve mantenere questa ultima linea di difesa, altrimenti rischia di entrare in un mercato orso.

Il prezzo di XRP non deve scendere sotto i 2,33$

Come sottolinea l’analisi, il prezzo di XRP si mantiene ancora su livelli ragionevoli che potrebbero suggerire una ripresa del momentum rialzista. Tuttavia, più il prezzo scende, maggiore è il rischio che XRP finisca completamente nelle mani dei ribassisti, rischiando un crollo totale.

Take a close look at the chart below! As I zoom in, remember to keep track of the MACRO view to fully understand the significance of this analysis. 🧐



Zoomed-In Insights:

Con le continue fluttuazioni del prezzo, i 2,90$ rappresentano al momento il punto centrale del Linear Log Channel, rendendolo un livello importante. EGRAG suggerisce che se il prezzo riuscisse a mantenersi sopra questo livello, indicherebbe una solida configurazione rialzista per XRP.

In caso di fallimento, il prossimo importante livello di supporto e difesa per XRP scende a 2,65$. L’importanza di questo livello non può essere sottovalutata, poiché il prezzo deve riuscire a mantenerlo anche qualora scendesse temporaneamente al di sotto. Nel caso questa eventualità si verificasse, significherebbe che l’altcoin è “in difficoltà”.

Più in basso si trova quella che potrebbe essere considerata l’ultima linea di difesa per i rialzisti per tentare un’inversione, che è situata a 2,33$. Questo livello corrisponde alla EMA a 2 settimane ed è quello determinante da mantenere se il prezzo vuole raggiungere nuovi massimi storici. Altrimenti, il controllo ricade completamente nelle mani dei ribassisti, segnalando una tendenza al ribasso.

Altri livelli chiave che indicano il controllo dei ribassisti sono gli 1,90$, definiti da EGRAG come la “linea di difesa del mercato orso”. Una chiusura al di sotto di questo livello collocherebbe XRP solidamente in territorio ribassista. Infine, i 1,62$ rappresentano il punto di conferma della tendenza ribassista, quando il prezzo perde completamente il supporto.

Perché c’è ancora speranza

Nonostante il sentiment generale del mercato tenda al negativo, l’esperto mantiene un outlook ottimista sul lungo periodo per il prezzo di XRP. Secondo l’analisi, il White Arch evidenziato nel grafico corrisponde esattamente al Blue Upper Boundary del Linear Log Channel, un livello tecnico di grande rilevanza. Al vertice di questo canale, il prezzo teorico si colloca ben oltre i 20$, indicando un potenziale enorme in caso di ripresa del mercato.

L’elemento chiave è che XRP riesca a chiudere stabilmente al di sopra di 3,65$. Raggiungere questo livello significherebbe che l’altcoin entrerebbe ufficialmente nella fase di price discovery, con il mercato che inizia a determinare nuovi massimi senza riferimenti storici immediati, aprendo la strada a rapidi movimenti rialzisti. In questa eventualità, l’analista commenta con sicurezza: “Questa è la fine della storia”, prefigurando una possibile impennata significativa del prezzo.

In sintesi, nonostante le difficoltà a breve termine, il quadro tecnico suggerisce che se XRP supera i livelli chiave indicati, il potenziale rialzista rimane molto elevato, confermando che i momenti di debolezza possono trasformarsi in opportunità strategiche per gli investitori attenti.

