Changpeng Zhao riaccende il dibattito sull’oro tokenizzato e divide il settore

La critica del fondatore di Binance alla nuova iniziativa di Peter Schiff inquadra il dibattito affermando che la tokenizzazione di un bene fisico crea semplicemente un IOU digitale del tipo “fidati di me, amico”.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le ultime dichiarazioni di Changpeng “CZ” Zhao hanno profondamente scosso la comunità delle criptovalute. Il fondatore di Binance ha innescato un acceso dibattito dopo aver affermato che l’oro tokenizzato, nonostante la sua crescente popolarità, non è una vera risorsa “on-chain”.

Le sue osservazioni sono state una risposta a Peter Schiff, sostenitore dell’oro e critico di Bitcoin di lunga data, il quale ha recentemente annunciato l’intenzione di lanciare una piattaforma di oro tokenizzato basata su blockchain.

Il rialzo dell’oro nei mercati tradizionali ha ulteriormente alimentato la discussione; la recente ripresa dell’attività di mercato del metallo ha richiamato l’attenzione sulle sue versioni tokenizzate nel settore delle criptovalute.

Il dibattito sull’oro arriva sulla blockchain: CZ e Peter Schiff si scontrano sul “valore reale” della blockchain

In una recente intervista, Schiff ha descritto un sistema in cui gli utenti potrebbero acquistare oro tramite un’app, conservarlo in caveau e trasferirne la proprietà in modo digitale o riscattarlo in oro fisico. Schiff ha affermato:

“Idealmente, l’unica cosa che ha senso mettere su una blockchain è l’oro. È possibile utilizzare l’oro tokenizzato come mezzo di scambio, come unità di conto e come riserva di valore”.

Peter Schiff reveals he will be launching a tokenized gold product



"You'll be able to buy gold on an app through your phone, the gold will be stored in a vault and then you will be able to effortlessly transfer ownership of gold to people you know or redeem it for physical gold" pic.twitter.com/mWCXVKj9v8 — Tengen (@Crypto_Tengen) October 23, 2025

Inoltre, ha aggiunto che la piattaforma di prossima uscita, realizzata dalla sua società Shift Gold, consentirà trasferimenti e riscatti istantanei, promuovendo quello che ha descritto come un asset digitale “stabile” legato al valore fisico.

Tuttavia, CZ è subito intervenuto su X (ex Twitter), suggerendo che l’oro tokenizzato simula solo l’integrazione della blockchain. Nel post ha scritto:

“Tokenizzare l’oro NON significa avere oro ‘on-chain’. Si tratta di tokenizzare la fiducia che una terza parte ti darà dell’oro in un secondo momento, forse decenni dopo, durante una guerra, dopo cambiamenti nella gestione, ecc. È un token ‘fidati-di-me-fratello’”.

🙈 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Zhao ha aggiunto che tali meccanismi basati sulla fiducia spiegano perché “nessuna moneta d’oro tokenizzato ha davvero preso piede” nel settore delle risorse digitali.

Lo scambio tra i due personaggi di spicco coincide con il raggiungimento di nuovi massimi nei mercati dell’oro tokenizzato. Il 7 ottobre, secondo CoinGecko, la capitalizzazione di mercato combinata delle risorse digitali garantite dall’oro ha superato i 3 miliardi di dollari. Attualmente è pari a oltre 3,75 miliardi di dollari.

Grafico della capitalizzazione di mercato delle principali monete d’oro tokenizzato – Fonte: CoinGecko

Token come Tether Gold (XAUT), PAX Gold (PAXG) e Kinesis Gold (KAU) hanno guidato il mercato, seguendo da vicino il prezzo spot dell’oro, che ha superato brevemente i 4.000 dollari l’oncia, il massimo storico.

Grafico delle prestazioni delle principali monete d’oro tokenizzato – Fonte: CoinGecko

Il volume degli scambi per questa classe di asset è balzato a 640 milioni di dollari in 24 ore, poiché gli investitori hanno cercato rifugio dal continuo shutdown del governo statunitense e dall’incertezza economica globale.

I dati di rwa.xyz mostrano una crescita continua nella tokenizzazione degli asset reali (RWA), con un valore totale degli RWA on-chain che supera i 34 miliardi di dollari.

Grafico del valore totale degli RWA tokenizzati – Fonte: RWA.xyz

Le materie prime tokenizzate, guidate dall’oro, costituiscono ora più di 3,5 miliardi di dollari di quel totale, con un aumento del 36% nell’ultimo mese. Tether Gold e PAX Gold rimangono dominanti, con capitalizzazioni di mercato rispettivamente di circa 2,1 miliardi e 1,3 miliardi di dollari.

Nonostante il crescente interesse, il commento di CZ evidenzia una questione più profonda: questi asset possono davvero essere considerati “on-chain”?

L’oro tokenizzato non è del tutto decentralizzato

Sebbene l’oro tokenizzato consenta ai titolari di possedere rappresentazioni digitali dell’oro fisico, tipicamente ancorate a pesi come l’oncia troy o il grammo, l’asset sottostante rimane conservato off-chain in caveau centralizzati.

Emittenti come Paxos e Tether utilizzano contratti intelligenti per coniare token corrispondenti alle riserve auree, offrendo audit e opzioni di rimborso. Ma, come ha sottolineato CZ, il sistema dipende ancora da custodi terzi per verificare e salvaguardare tali riserve.

In sostanza, mentre la proprietà dei token è registrata sulla blockchain, l’oro stesso rimane fuori dalla catena.

Ogni transazione si basa sulla fiducia che l’emittente detenga e gestisca effettivamente l’oro fisico corrispondente, una struttura che secondo alcuni critici mina i principi fondamentali della decentralizzazione.

Affinché l’oro tokenizzato sia completamente on-chain, sia la rappresentazione che il regolamento della proprietà dovrebbero avvenire senza custodi intermediari, una sfida tecnica e logistica dato che l’oro, in quanto merce fisica, non può esistere nativamente su una blockchain.

Attualmente, anche gli emittenti più trasparenti operano ancora all’interno di quadri finanziari tradizionali che prevedono caveau regolamentati e istituzioni di controllo.

Oltre 150.000 titolari possiedono oro tokenizzato, mentre l’attività del settore raggiunge livelli record

Il settore dell’oro tokenizzato in senso lato, tuttavia, continua a espandersi rapidamente. I dati di mercato mostrano un aumento dell’adozione, con oltre 150.000 titolari e più di 20.000 indirizzi attivi che nell’ultimo mese hanno interagito con token garantiti dall’oro.

Materie prime tokenizzate – Fonte: RWA.xyz

Il volume mensile di trasferimenti di oro tokenizzato ha superato gli 8,6 miliardi di dollari, segnalando una crescente partecipazione da parte dei rivenditori al dettaglio e delle istituzioni.

I recenti sviluppi suggeriscono che i principali operatori stanno raddoppiando le loro posizioni. All’inizio di questo mese, Tether e Antalpha, una società di prestiti in criptovaluta collegata al gigante del mining di Bitcoin Bitmain, hanno raccolto almeno 200 milioni di dollari per un nuovo veicolo di tesoreria di asset digitali incentrato su XAUT.

L’iniziativa è volta alla creazione di una tesoreria pubblica che detiene esclusivamente oro tokenizzato, rafforzando potenzialmente la sua liquidità e visibilità nel mercato RWA.

Il rialzo dell’oro nei mercati tradizionali ha ulteriormente alimentato il dibattito. In mezzo ai timori generati da un prolungamento dello stallo del governo statunitense e dall’indebolimento della fiducia fiscale, il metallo prezioso ha recentemente raggiunto i 4.035 dollari l’oncia.

Sebbene i prezzi abbiano subito una breve correzione dopo un forte calo di 2.000 miliardi di dollari della capitalizzazione di mercato, l’oro rimane in rialzo di circa il 30% da aprile.

BREAKING: Gold extends two-day losses to -8%, erasing over -$2.5 trillion worth of market cap.



Gold is on track for its largest two-day drop since 2013. pic.twitter.com/wl0ndgdvwb — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 22, 2025

Gli analisti attribuiscono questo rialzo alle politiche commerciali di Trump, all’indebolimento del dollaro e alla domanda di sicurezza da parte degli investitori, condizioni che hanno anche contribuito a far guadagnare terreno all’oro tokenizzato come ponte digitale verso gli asset tradizionali.