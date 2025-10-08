Oro a 4.035$, Bitcoin risponderà con un nuovo record?

Da aprile l'oro è salito di circa il 30%, mese in cui gli annunci sui dazi del presidente Donald Trump hanno scosso i mercati globali.

L’oro è balzato a un massimo storico di 4.035 dollari l’oncia oggi, mercoledì 8 ottobre. Gli investitori stanno optando per beni rifugio a causa delle nuove turbolenze politiche ed economiche negli Stati Uniti.

Di riflesso, anche il mercato crypto ha registrato una risposta positiva e oltre Bitcoin anche le altre crypto sono in rialzo adesso.

Questo rally, il più forte dagli anni ’70, arriva mentre lo shutdown del governo americano entra nella seconda settimana, minando la fiducia nella stabilità fiscale e spingendo i trader a cercare coperture dall’incertezza.

Oro in crescita del 30% da aprile dopo i dazi di Trump

Il metallo prezioso è salito di circa il 30% da aprile, quando gli annunci sui dazi del presidente Trump hanno agitato i mercati globali.

Secondo gli analisti, la durata prolungata dello shutdown, unita all’indebolimento del dollaro e alla crescente domanda da parte dei piccoli investitori, ha reso l’oro il bene rifugio per eccellenza di quest’anno.

“Lo shutdown è un fattore favorevole per i prezzi dell’oro” ha dichiarato Christopher Wong, strategist di OCBC Bank a Singapore. “Gli investitori si rifugiano negli asset sicuri quando c’è stallo politico, e l’oro ha sempre dimostrato di essere una garanzia”.

Secondo il World Gold Council, nel 2025 gli afflussi negli ETF legati all’oro hanno raggiunto il record di 64 miliardi di dollari.

Anche tra i clienti privati la domanda è in forte crescita. Gregor Gregersen, fondatore di Silver Bullion, ha riferito che la base clienti della sua azienda è più che raddoppiata nell’ultimo anno, molti clienti mantengono le proprie posizioni da oltre quattro anni.

BREAKING: Gold price hits new record high of $4035 — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2025

“L’oro prima o poi scenderà, ma il contesto economico attuale favorisce una tendenza al rialzo per almeno i prossimi cinque anni” ha spiegato Gregersen.

Alcuni analisti avvertono che il rally potrebbe perdere forza se lo shutdown dovesse concludersi o se la Federal Reserve decidesse di aumentare i tassi d’interesse.

Storicamente, rendimenti più elevati rendono meno attraenti asset come l’oro che non producono interessi. Nel 2022, l’oro è sceso da 2.000 a 1.600 dollari dopo i forti rialzi dei tassi della Fed per contenere l’inflazione post-pandemia.

Per ora, i mercati scommettono che la prossima mossa sarà un taglio dei tassi, il che aumenta l’attrattiva dell’oro.

Bitcoin supera i 125.000 dollari, seguendo il trend dell’oro come bene rifugio

L’oro non è l’unico asset a beneficiare dell’incertezza globale. Bitcoin (BTC), spesso chiamato “oro digitale”, ha seguito la stessa direzione, superando i 125.000 dollari nel fine settimana e registrando il suo ottobre più forte di sempre.

La principale crypto sta attirando miliardi di afflussi negli ETF e gli analisti di JPMorgan prevedono che BTC potrebbe arrivare a 165.000 dollari entro fine anno se il momentum continuerà.

“Più i capitali istituzionali vedono Bitcoin tornare vicino ai massimi dopo le correzioni, più si sentiranno sicuri come investitori di lungo periodo” ha detto Timot Lamarre, responsabile della ricerca di mercato di Unchained, società di servizi finanziari su Bitcoin che gestisce oltre 11 miliardi di dollari.

“Se la svalutazione viene vista come una tendenza strutturale e non temporanea, Bitcoin potrebbe entrare nella sua prossima grande fase di rivalutazione”.

Secondo quanto riportato, la crescente incertezza fiscale nelle principali economie sta accelerando il passaggio verso Bitcoin, oro e argento, mentre gli investitori si preparano a una nuova svalutazione delle valute.

La tendenza nota come “debasement trade” sta prendendo piede con l’aumento dei debiti nazionali e l’instabilità politica, portando a un ampio allontanamento dagli asset in valuta fiat. In pratica, la tendenza è acquistare beni rifugio come oro, argento, Bitcoin o altre crypto considerate difensive, perché si pensa che possano mantenere o aumentare il loro valore anche se la moneta si svaluta