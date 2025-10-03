Bitcoin si riprende i $120.000 e trascina il mercato in verde
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ieri in tarda serata Bitcoin si è ripreso la soglia dei 120.000 dollari e stamattina sta continuando a scambiare intorno ai 120.200 dollari. Ottobre ,o “Uptober” come lo chiamano i trader per via dei forti rialzi, non era partito bene.
Il 1° del mese l’asset era scivolato a 114.000 dollari, ma il giorno dopo ha subito ripreso slancio, ritornando in un range tra i 118.700 dollari e i 118.900 dollari e spingendosi a un picco intraday di 119.500 dollari.
Bitcoin sembra seguire la stagionalità tipica di ottobre, in cui ha solitamente registrato guadagni medi del 14%.
Il mercato torna a colorarsi di verde
Anche il resto del mercato ha seguito il suo andamento ed è tornato a colorarsi di verde. Ethereum ha registrato un aumento del 3,2% e ora sta scambiando 4.536 dollari.
Il token di Ripple è in verde con un guadagno dell’1,8% e si è ripreso la soglia dei 3 dollari, mentre Solana ha messo a segno un + 4,2% ed è salita a 233,80 dollari.
La capitalizzazione di mercato ha registrato un aumento del 2% e ora si attesta a 4,2 trilioni di dollari. Si è verificato il rialzo nonostante lo shutdown del governo statunitense iniziato a ottobre, che ha bloccato molte delle attività federali.
Secondo i trading desk, a sostenere il mercato sono stati gli acquisti sui ribassi e i movimenti dei wallet legati all’inizio del quarto trimestre, uno schema tipico delle fasi di Uptober.
Ottobre continua a essere il mese di Bitcoin
Gadi Chait, responsabile investimenti di Xapo Bank, ha ricordato che ottobre è storicamente un mese favorevole per Bitcoin e i primi movimenti indicano che anche quest’anno potrebbe ripetersi la stessa tendenza rialzista.
Nemmeno lo shutdown del governo statunitense, il primo dal 2018-2019 che ha paralizzato la SEC – Securities and Exchange Commission americana – e lasciato la CFTC – Commodity Futures Trading Commission – a operare con un organico ridotto al 5-6%, è riuscito a spegnere lo slancio. Anzi, per l’esperto è la prova che Bitcoin è diventato più resiliente.
“Non è più un caso speculativo isolato,” ha aggiunto Gadi Chait, “Bitcoin continua a dimostrare la sua capacità di sfidare le probabilità e di affermarsi come asset digitale resistente. Per chi investe nel lungo termine, la tendenza è chiara: la sua forza è strutturale, non solo stagionale.”
I trader descrivono l’Uptober un mix di flussi stagionali e propensione al rischio. Durante la rotazione dei fondi di fine anno la liquidità tende a crescere e la volatilità ad aumentare, fattori che solitamente hanno favorito il rialzo di Bitcoin.
Anche l’attività dei derivati accelera
I desk dei derivati segnalano una forte attività intorno ai livelli psicologici più importanti, mentre i volumi spot hanno mostrato un miglioramento in chiusura.
Lo scenario richiama altri mesi di ottobre, quando lo slancio, una volta avviato, tendeva spesso a durare per giorni.
L’incertezza normativa resta, ma la reazione immediata del mercato ha mostrato resilienza.
Przemysław Kral, CEO di zondacrypto, ha avvertito che lo shutdown del governo statunitense potrebbe danneggiare il settore crypto, bloccando l’operatività della SEC e della CFTC, due autorità chiave per il mercato.
Per l’esperto, la riduzione del personale potrebbe rallentare l’innovazione e minare la fiducia degli investitori, con ritardi nelle linee guida, nelle approvazioni e nell’applicazione delle norme. Anche il lavoro legislativo su leggi come il GENIUS Act e il CLARITY Act potrebbe slittare, mentre le questioni legate all’Anti-CBDC Act resterebbero irrisolte, aggravando l’incertezza.
I problemi di pagamento federali potrebbero spingere parte degli utenti verso le stablecoin, mentre una SEC con poteri ridotti rischia di rallentare le decisioni sugli ETF spot su crypto.
Una situazione che, secondo l’esperto, potrebbe offrire ai leader del settore l’occasione di fare pressione per ottenere regole più chiare e veloci nei negoziati sul bilancio dopo lo shutdown.
Per ora lo slancio resta. Se l’Uptober dovesse seguire il solito copione, i trader osserveranno se i 120.000 dollari reggeranno come supporto, mentre i flussi dei fondi e segnali macroeconomici guideranno la prossima fase di mercato.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 1 ottobre 2025 – L’effetto di “uptober” su XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 2 ottobre 2025 – Perplexity AI prevede il prezzo di XRP
- Previsioni prezzo: per questo analista XRP può spingersi fino a $215
- XRP rischia un crollo del 25%, focus sull’analisi tecnica!
- L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di XRP, Aster e ADA a fine mese
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 1 ottobre 2025 – L’effetto di “uptober” su XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 2 ottobre 2025 – Perplexity AI prevede il prezzo di XRP
- Previsioni prezzo: per questo analista XRP può spingersi fino a $215
- XRP rischia un crollo del 25%, focus sull’analisi tecnica!
- L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di XRP, Aster e ADA a fine mese