Anche Bitwise presenta la domanda per un ETF spot su AVAX

Britwse si aggiunge ad altri nomi di peso come VanEck e Grayscale per lanciare un ETF spot su Avalanche.

Ieri Bitwise Asset Management, tra i gestori più noti di fondi crypto negli Stati Uniti, ha depositato alla Securities and Exchange Commission americana il modulo S-1 per lanciare sul mercato un ETF spot su Avalanche.

Bitwise sceglie Coinbase per custodire i token AVAX del fondo

Il fondo a gestione passiva di Bitwise replicherà l’andamento di Avalanche acquistando AVAX, custoditi da Coinbase Custody, con rendimenti calcolati al netto delle spese di gestione.

L’iniziativa è strutturata come un trust registrato nel Delaware, per permettere agli investitori di esporsi all’asset attraverso i mercati regolamentati senza doverlo gestire direttamente.

Il fondo deterrà esclusivamente token AVAX e seguirà come riferimento il CME CF Avalanche-Dollar Reference Rate, un indice che aggrega i prezzi di diverse piattaforme e viene calcolato ogni giorno alle 16:00 ET,(22:00 ora italiana).

Intanto la Avalanche Foundation sta raccogliendo 1 miliardo di dollari tramite due treasury crypto guidate da Hivemind Capital e Dragonfly Capital, con l’obiettivo di accumulare AVAX per detenerlo come riserva.

Bitwise si affianca a VanEck e Grayscale

La società si aggiunge ad altri nomi di peso come VanEck, che ha depositato un filing a marzo per un ETF, e a Grayscale, che ha presentato un modulo 19b-4 per convertire il suo trust su AVAX in un fondo spot quotato sul Nasdaq.

Per Bloomberg Intelligence ci sono molte probabilità che venga approvato un ETF spot basato sull’altcoin quest’anno, vista la forte domanda istituzionale.

Bitwise ha già vissuto un precedente delicato con l’ente borsistico americano: l’ok lampo al suo 10 Crypto Index ETF ( un fondo multi- asset che comprendeva anche Avalanche) arrivato a luglio, è stato annullato poche ore dopo con un ordine di sospensione.

Intanto l’interesse verso Avalanche sta continuando a crescere.

VanEck ha lanciato il Purpose-Built Fund, pensato per le aziende che operano sull’ecosistema di Avalanche e che utilizzano asset reali nativi e fondi del mercato monetario tokenizzati.

Il fondo punta a far crescere il capitale investendo in asset digitali con capitalizzazione superiore ai 100 milioni di dollari, selezionati nei settori della finanza, dei pagamenti, del gaming e dell’intelligenza artificiale.

Inoltre, Grayscale è in attesa di convertire anche il suo Digital Large Cap Fund in un ETF, che include Avalanche insieme a Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. Il portafoglio è composto per il 79,9% da Bitcoin e per l’11,3% da Ethereum, mentre il resto è distribuito tra le altre altcoin incluse nell’indice.

In aggiunta, nel novembre 2024, BlackRock ha portato il suo USD Institutional Digital Liquidity Fund anche su Avalanche, dopo il debutto iniziale su Ethereum.

Per quanto riguarda i fondi spot, la SEC sta rinviando le decisioni, in attesa di delineare un quadro normativo chiaro, in modo da dare il via libera agli ETF con più rapidità.

AVAX vola dopo la notizia

Il mercato ha risposto bene alla notizia della presentazione del modulo S-1 di Bitwise. Al momento AVAX sta scambiando al livello di 30,67 dollari, con un guadagno del 6,7% nelle ultime 24 ore.

Anche negli altri grafici domina il segno verde: in quello settimanale ha registrato un rialzo del 18%, mentre in quello mensile ha segnato un + 23%.

Grafico del valore di AVAX. Fonte: CoinMarketCap

AVAX sta formando un cuneo discendente sul grafico e si sta muovendo vicino al vertice del pattern.

Il modello grafico è noto per innescare forti breakout dopo una serie di test dei margini e la richiesta dell’ETF spot su Avalanche ha riacceso il sentiment rialzista, rafforzando le prospettive di un rally dell’asset.

Il token ha già superato le principali trend line discendenti dal 2021 ed è salito del 240% dai minimi del ciclo (8,50 dollari). Ora si trova in un’area chiave di resistenza tra 30 e 35 dollari.

$AVAX path back to ATHs looks pretty clear from here.



Se l’asset dovesse rimanere sopra i livelli di breakout, il primo obiettivo è nel range tra i 35 e i 40 dollari, mentre nel lungo termine potrebbe spingersi fino a 50 dollari.