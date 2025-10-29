Bitcoin scende sotto i $113.000 in attesa della decisione della Fed

I trader hanno ridotto il rischio in attesa della decisione della Fed sui tassi di interesse. La capitalizzazione di mercato crypto è scesa dell'1,4% fino a $3,8 trilioni.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Cresce l’attesa per la decisione della Fed. Bitcoin sta continuando a perdere slancio. Ieri sera ha ceduto la soglia dei 113.00 dollari, scivolando fino a un minimo di 112.111 prima di recuperare terreno e tornare a scambiare intorno ai 113.400 dollari stamattina.

L’attenzione è tutta rivolta all’annuncio di stasera (intorno alle 19:00 italiane) del presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, riguardo ai tagli dei tassi di interesse.

Inoltre, dopo la chiusura delle contrattazioni sono attesi anche i risultati delle Big Tech: Microsoft, Alphabet e Meta.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Anche le altcoin sono tinte di rosso

I trader sembrano aver ridotto il rischio in attesa del verdetto e la capitalizzazione di mercato crypto è scesa dell’1,4% fino a 3,8 trilioni di dollari.

Ethereum ha perso il 2% e ora sta scambiando a 4.016 dollari. Peggio Solana, che è scesa del 3,68% e attualmente si trova a 194 dollari, la peggiore performer della top 10.

Solana (SOL) 24h 7d 30d 1y All time

Il token di Ripple ha registrato un calo minore dello 0,34% ed è scivolato a 2,63 dollari, mentre la meme coin Dogecoin è arretrata del 3,11% fino al livello di 0,1939 dollari.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Intanto le borse asiatiche sono in verde

Dopo il rimbalzo di lunedì, il mercato crypto ha rallentato il passo. Le borse asiatiche, invece, sono in positivo, sostenute dall’ottimismo legato all’intelligenza artificiale.

Il sentiment positivo è stato rafforzato dall’accordo tra Microsoft e OpenAI, che prevede la ristrutturazione di quest’ultima come società a beneficio pubblico e l’ingresso di Microsoft con una partecipazione del 27%.

I listini asiatici ne hanno beneficiato: l’MSCI Asia ex-Giappone è in leggero rialzo, il Nikkei ha guadagnato oltre l’1% toccando nuovi record e il Kospi ha segnato un massimo storico, spinto dai risultati brillanti di SK Hynix, fornitore chiave di Nvidia.

In Europa e negli Stati Uniti, i futures mostrano un quadro misto: il Nasdaq è leggermente positivo, mentre l’Euro Stoxx 50 appare più debole.

I mercati restano in tensione in vista della decisione della Fed

I mercati hanno già prezzato un taglio di 25 punti base da parte della Fed, mentre il dollaro si è indebolito sull’aspettativa di ulteriori tagli nei prossimi mesi.

L’attenzione ora è rivolta a qualsiasi segnale sul percorso del tassi e su un possibile rallentamento, o una sospensione, della riduzione del bilancio, un fattore chiave per la liquidità nei mercati.

BREAKING: 98% chance of a 25 bps Fed rate cut tomorrow



2% chance of a 50 bps cut. pic.twitter.com/XEkIXFDBEa — Kalshi (@Kalshi) October 28, 2025

“Se la Federal Reserve dovesse aprire a un nuovo ciclo di allentamento, gli asset rischiosi, come le crypto, potrebbero registrare un’impennata. Al contrario, un messaggio cauto o aggressivo potrebbe innescare un rapido calo. Al momento, il mercato oscilla tra speranza ed esitazione”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, dovrebbe annunciare stasera (19:00 italiane) la decisione sui tassi di interesse al termine del meeting di due giorni del FOMC. A seguire, alle 19:30, si terrà la consueta conferenza stampa.

Ryan Lee, capo analista di Bitget, ha definito il previsto taglio di 25 punti base, che porterebbe i tassi in un range compreso tra il 3,75% e il 4%, come una mossa potenzialmente espansiva, capace di immettere nuova liquidità nel mercato crypto.

“Un allentamento dei costi di finanziamento tende a stimolare la propensione al rischio e questo potrebbe indirizzare il capitale verso asset come Bitcoin ed Ethereum, con possibili rialzi a breve termine tra il 5% e il 10%”, ha spiegato.

“Visto che gli investitori cercano rendimenti più elevati, potremmo anche assistere a una rotazione del capitale da asset più sicuri verso le principali altcoin come Solana e XRP, rafforzando l’appeal delle criptovalute sia come strumento di crescita che come copertura contro l’inflazione”, ha concluso.

Intanto lo yen è tornato a salire di circa lo 0,3% dopo che i funzionari statunitensi hanno criticato i tassi di interesse troppo bassi del Giappone. Domani si terrà la riunione della Banca del Giappone, ma la maggior parte degli analisti non si aspetta cambiamenti di rotta.



