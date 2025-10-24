Bitcoin: per gli analisti il trend rialzista potrebbe durare più del previsto

Secondo gli analisti di The Bull Theory Bitcoin non ha ancora toccato il picco e potrebbe proseguire il rally nel nuovo anno.

Bitcoin riprende slancio. Stamattina si è ripreso la soglia dei 111.000 dollari dopo giornate volatili in cui ha subito una forte pressione di vendita a causa delle tensioni commerciali tra USA e Cina.

Molti esperti ritengono che l’asset abbia già raggiunto il picco in questo ciclo, ma secondo gli analisti di The Bull Theory il rialzo potrebbe proseguire fino al nuovo anno.

L’asset proseguirà il trend rialzista nel 2026?

Gli analisti hanno spiegato nel loro ultimo post su X che Bitcoin ha seguito un andamento lineare scandito dall’halving, un rally di 12-18 mesi, un picco massimo e poi a seguire un bear market.

Negli ultimi dieci anni non c’è stata alcuna variazione, ma gli ultimi dati suggeriscono che il ciclo sta subendo una trasformazione.

Secondo la loro analisi, l’asset sta passando da un ciclo quadriennale a uno più lungo, di circa cinque anni, e prevedono un massimo intorno al secondo trimestre del 2026.

A spingere il cambiamento sarebbero profondi mutamenti strutturali nell’economia globale, che oggi procede a un ritmo più lento.

I governi stanno rinviando il debito su scadenze sempre più lunghe, i cicli economici si stanno dilatando e le ondate di liquidità si stanno muovendo nel sistema finanziario con maggiore lentezza.

Quando le banche centrali interrompono la stretta monetaria, la liquidità impiega in media da sei a dodici mesi per rifluire nei mercati.

Nel caso degli Stati Uniti, i primi segnali di allentamento arrivati dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel terzo trimestre del 2025 (come la fine della contrazione del bilancio) dovrebbero avere effetto solo all’inizio del 2026, non subito.

Il ritardo si osserva anche fuori dagli Stati Uniti. In Cina, l’offerta di moneta (M2) è più che raddoppiata rispetto a quella americana e sta continuando a crescere.

Solitamente, quando la liquidità cinese supera quella statunitense, Bitcoin tende a salire nei mesi successivi, quindi potrebbe prolungare il ciclo rialzista fino alla prima metà del nuovo anno.

Inoltre, il primo ministro giapponese ha varato un pacchetto economico anti-inflazione, pensato per sostenere la crescita e aumentare la liquidità globale.

Un altro elemento chiave in questo ciclo è l’accumulo istituzionale. Non è l’entusiasmo dei piccoli investitori a guidare il mercato, ma gli afflussi negli ETF spot, le treasury crypto e i fondi, che continuano ad acquistare e detenere Bitcoin con una visione a lungo termine.

Intanto l’interesse dei retail sembra ancora debole.

I dati di Google Trends mostrano un volume di ricerche molto inferiore rispetto al 2021, segno che il mercato si trova in una fase di espansione, non di euforia.

Solitamente, la mania retail arriva nella parte finale dei cicli rialzisti e per ora non si è ancora manifestata.

Anche i dati on-chain confermano lo stesso scenario: le istituzioni continuano ad accumulare, le riserve di Bitcoin sugli exchange sono ai minimi pluriennali e la pressione di vendita dei miner si è ridotta dopo l’halving.

Le riserve di Bitcoin sugli exchange scendono ai minimi storici. Fonte: The Bull Theory su X

Per gli analisti, il classico modello del ciclo quadriennale resta un riferimento, ma sta subendo un cambiando.

Le dinamiche macro di liquidità, la crescente influenza istituzionale e i cicli economici più lunghi stanno ridisegnando i tempi del mercato. Tutto indica che il picco del bull market potrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2026, non nel 2025.

