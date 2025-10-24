Il nuovo ETF SUI di 21Shares include staking e quotazione su Nasdaq

21Shares ha presentato una versione modificata del modulo S-1 aggiornando il suo ETF Sui con i dettagli dello staking, insieme alla conferma della quotazione al Nasdaq.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società di gestione patrimoniale 21Shares ha aggiornato la sua richiesta di ETF Sui presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Tra le altre modifiche, l’emittente ha aggiunto diversi dettagli chiave relativi allo staking, al Nasdaq come borsa valori per la quotazione e la negoziazione delle sue azioni e a un custode per i contanti.

La decisione di 21Shares coincide con un periodo di grande fermento intorno agli ETF, in quanto il mercato delle criptovalute attende le decisioni finali della SEC su varie richieste. Purtroppo, il ritardo dovuto alla chiusura del governo degli Stati Uniti ha cancellato il sentiment positivo.

21Shares aggiorna i dettagli dello staking nell’ETF Sui

Secondo un documento depositato presso la SEC statunitense, dopo la chiusura del mercato il 23 ottobre 21Shares ha presentato una seconda versione modificata dell’S-1 per la sua richiesta di ETF spot Sui. L’emittente ha aggiornato il suo ETF Sui con informazioni cruciali, ma non ha fatto menzione del ticker e delle commissioni.

Modifica S-1 dell’ETF SUI di 21Shares – Fonte: SEC statunitense

Il documento modificato ha aggiunto una sezione completamente nuova inerente lo staking. Nella sezione, denominata “Staking of Trust’s Assets” (Staking delle attività del trust), vengono evidenziati i parametri del modello di staking del trust. Questi includono il periodo di unbonding delle attività in staking, i modelli di rimborso, le dimensioni del trust e la concentrazione, le prestazioni del fornitore di servizi di staking e il monitoraggio delle condizioni di mercato.

Inoltre, il documento puntualizza che la società 21Shares US LLC ha stipulato un accordo di servizi di staking con Coinbase Crypto Services. La piattaforma gestirà lo staking, la convalida, la generazione o l’approvazione dei blocchi di transazioni per un periodo iniziale di due anni per l’ETF 21Shares Sui.

L’ETF SUI di 21Shares sarà quotato al Nasdaq

Nelle aggiunte al socumento, 21Shares ha menzionato il Nasdaq come borsa valori per la quotazione e la negoziazione delle azioni. L’emittente ha aggiunto The Bank of New York Mellon come custode del contante e Coinbase Custody come custode degli asset digitali.

I dettagli relativi all’agente di trasferimento, all’agente di marketing e ad altri aspetti devono ancora essere rivelati dall’emittente. Se approvato, l’ETF Sui seguirà l’andamento del token SUI misurato in base all’andamento del CME CF Sui Dollar Reference Rate.

Come accennato in precedenza, la SEC ha rinviato la sua decisione sul 21Shares Sui ETF poiché la commissione stava collaborando con le principali borse valori sugli standard generici di quotazione per gli ETF spot sulle criptovalute.

Il prezzo di SUI sale di oltre il 2%

A distanza di appena un’ora dalla modifica della richiesta di ETF S-1 presentata da 21Shares, il prezzo del token SUI era salito del 2,50% scambiando a 2,49 dollari.

Al momento della stesura dell’articolo, venerdì 24 ottobre, SUI era scambiato a 2,45 dollari, registrando una leggera flessione dello 0,15% nelle ultime 24 ore, ma un aumento del 5,32% negli ultimi sette giorni. Nelle ultime 24 ore, il token SUI si è mosso tra un minimo di 2,40 dollari e un massimo di 2,50 dollari.

Grafico del prezzo di SUI – Fonte: CoinMarketCap

Secondo i dati di CoinGlass, il mercato dei derivati ha registrato acquisti massicci nelle ultime ore. Al momento della stesura di questo articolo, l’open interest (OI) totale dei futures Sui è balzato del 3% a 823 milioni di dollari in un’ora. L’OI dei futures Sui nelle 24 ore è aumentato di oltre il 7%, confermando il sentiment positivo tra i trader di derivati.