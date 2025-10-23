La balena “Insider Trump” liquida tutto dopo la promessa di un accordo con la Cina

Secondo Arkham Intelligence, la balena ha chiuso posizioni short su Bitcoin per 86,6 milioni di dollari.

Continua a far discutere la balena “Insider Trump”. La whale, nota per aver anticipato con precisione il crollo di Bitcoin dopo l’annuncio dei dazi alla Cina, ha iniziato a chiudere le sue posizioni short proprio mentre Trump si è detto ottimista su un accordo economico con Pechino.

Anche stavolta il timing non è passato inosservato. Intanto il mercato crypto è tornato a colorarsi di verde, registrando un lieve rimbalzo dopo giornate di incertezza.

La balena “Insider Trump” chiude le posizioni short su Bitcoin

Secondo i dati della piattaforma di Arkham Intelligence, la balena ha iniziato a ridurre l’esposizione. Il trader ha chiuso posizioni short su Bitcoin per 86,6 milioni di dollari, incassando un profitto di 2,38 milioni.

Restano ancora aperte posizioni per circa 140 milioni di dollari, con un guadagno latente stimato intorno ai 4,3 milioni.

Wallet della whale “Insider Trump”. Fonte: Arkham Intelligence/ X

La whale aveva incassato profitti record da 200 milioni di dollari durante l’ultimo sell-off del mercato innescato da Trump. E anche stavolta i suoi movimenti coincidono con i commenti del presidente americano.

Trump: “Abbiamo in programma un incontro piuttosto lungo”

Durante il vertice APEC in Corea del Sud, Trump aveva indicato il 31 ottobre come possibile data per l’incontro con Xi Jinping. Poi la retromarcia. Durante un pranzo al Rose Garden Club, il tycoon ha affermato che l’incontro con il presidente cinese potrebbe non avvenire mai.

POTUS: "I’ll be meeting with President Xi of China. We have a pretty long meeting scheduled. We can work out a lot of our questions and our doubts, and our tremendous asset together. So we look forward to that." pic.twitter.com/qXtRNucjSl — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 22, 2025

Ieri, nuovo colpo di scena. “Incontrerò il presidente cinese Xi. Abbiamo in programma un incontro piuttosto lungo”, ha dichiarato, aggiungendo che “possiamo risolvere molte delle nostre questioni e dei nostri dubbi”.

Il mercato ha reagito bene alle ultime dichiarazioni del tycoon, anche se il rimbalzo è lieve.

Bitcoin che si è ripreso la soglia dei 109.000 dollari con un guadagno dello 0,81% nelle ultime 24 ore. BNB ha segnato un + 1,05%, mentre Solana è salita del 2%.

Ethereum resta ancora in rosso con una perdita dello 0,28%. Stesso andamento per il token di Ripple, in calo dello 0,20%.

La tensione commerciale e i continui bluff del presidente hanno pesato sul mercato, frenando lo slancio. Ora il sentiment sembra più stabile, mentre gli investitori attendono l’incontro tra Trump e Xi.

Sul tavolo dell’incontro restano le terre rare, il fentanil e le esportazioni agricole, in particolare la soia.

Secondo quanto riferito da Reuters, Washington starebbe valutando nuove restrizioni alle esportazioni di software verso la Cina. Una risposta diretta alla decisione di Pechino di limitare l’export di terre rare. Una misura che ha riacceso i timori di una crisi nella catena di approvvigionamento globale.

Il tycoon ha anche firmato un accordo col premier australiano per ridurre la dipendenza da Pechino.

L’incontro tra Trump e Xi potrebbe segnare una tregua o aprire un nuovo capitolo della guerra commerciale. Gli investitori restano in attesa, consapevoli che ogni parola dei due leader potrebbe incidere sui mercati.