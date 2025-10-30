Anche 21Shares presenta domanda per un ETF spot su Hyperliquid

Il filing non specifica ancora il ticker né la commissione di gestione, ma riferisce che Coinbase Custody e BitGo Trust si occuperanno della custodia.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Continua la corsa per gli ETF. Anche il gestore patrimoniale svizzero 21Shares ha presentato all’ente borsistico americano una domanda per lanciare un Exchange-Traded Fund (ETF) spot su HYPE, il token nativo del DEX Hyperliquid. Bitwise aveva fatto domanda poche settimane prima per un fondo simile.

Secondo il documento presentato ieri, 29 ottobre, il 21Shares Hyperliquid ETF replicherà l’andamento del token nativo del protocollo e della blockchain Layer 1 di Hyperliquid, specializzata in perpetual futures.

Il token HYPE segna un +22% in una settimana

Il token HYPE è il motore dell’exchange decentralizzato Hyperliquid: garantisce sconti sulle fees e serve per pagare le gas fees sulla sua blockchain.

Nel corso dell’anno ha registrato una forte crescita, spinta dall’aumento dei volumi di trading e degli utenti del protocollo.

Oggi HYPE è una delle poche crypto colorate di verde. Sta scambiando al livello di 48,28 dollari, con un leggero aumento dello 0,45%.

Anche negli altri timeframe è in positivo: in quello settimanale ha registrato una crescita del 22%, mentre in quello mensile ha registrato un guadagno del 5%. In un anno ha segnato un + 1402%.

Grafico settimanale di HYPE. Fonte: CoinMarketCap

Debutto record per l’ETF su Solana di Bitwise

L’interesse per i fondi spot è in aumento. Negli ultimi giorni, il fondo con lo staking di Bitwise, Solana Staking (BSOL), ha catalizzato l’attenzione del mercato.

Secondo i dati riportati dall’analista di Bloomberg, Eric Balchunas, nel suo secondo giorno di negoziazione ha registrato 72 milioni di dollari di volume, che ha definito “un numero enorme” e un segnale di forte interesse, oltre l’hype iniziale.

$BSOL did more volume on Day Two.. $72m is a huge number. Good sign. pic.twitter.com/KpTbiQxZnv — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 29, 2025

Lanciato martedì insieme agli ETF spot su Litecoin (LTC) e Hedera (HBAR) di Canary Capital, BSOL ha fatto subito rumore: nel primo giorno di contrattazioni ha toccato 55,4 milioni di dollari di volume, diventando il debutto più forte di quest’anno.

Grayscale è entrata in scena col Grayscale Solana Trust ETF (GSOL), che ha esordito ieri con un volume di 4 milioni di dollari. Pur con numeri inferiori rispetto a Bitwise, Balchunas ha descritto la performance come “sana e competitiva”, considerando il contesto di mercato in cui è avvenuto il lancio.

Resta da vedere se sanche l’ETF su Hyperliquid di 21Shares otterrà il via libera.

Intanto gli ETF spot su Bitcoin sono in rosso

Per quanto riguarda i fondi su Bitcoin, il clima è opposto. Secondo i dati di Farside Investors, gli ETF hanno registrato deflussi per 470 milioni di dollari mercoledì, segnando la peggior giornata della settimana.

Il fondo FBTC di Fidelity ha guidato i deflussi con 164 milioni di dollari, seguito dall’ARKB di ARK Invest con 143 milioni e dall’IBIT di BlackRock con 88 milioni.

La frenata arriva dopo due sedute positive, in cui gli ETF spot su Bitcoin avevano raccolto complessivamente più di 350 milioni di dollari di afflussi.

Secondo i dati della piattaforma di SoSoValue, ora gli afflussi netti cumulativi si attestano a 61 miliardi di dollari, mentre gli asset in gestione scendono a 149 miliardi, pari a circa il 6,7% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin.

L’asset crypto ha seguito l’andamento dei fondi. Stamattina è crollato a 108.000 dollari prima di recuperare e riprendersi la soglia dei 110.000 dollari. Rimane tinto di rosso anche se la Fed ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base.

A gelare gli investitori sono stati i toni inaspettatamente hawkish di Jerome Powell.

Durante la conferenza ha spiegato che il FOMC ha preso la decisione con dati economici ancora limitati a causa dello shutdown del governo statunitense. Per questo ha avvertito che un ulteriore taglio a dicembre “non è scontato”. Una posizione che ha raffreddato l’entusiasmo dei mercati.

Il sentiment è leggermente migliorato dopo l’incontro tra Trump e Xi Jinping, che il tycoon ha definito ” fantastico”, dandogli addirittura un punteggio di 12 su 10. I due leader hanno suggellato i pre-accordi su dazi, terre rare e traffico di fentanyl, chiudendo il vertice in un clima cordiale.