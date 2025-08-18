Trump-Putyin csúcstalálkozó: megmozdul a Bitcoin?

Author Farkas Dániel Author Farkas Dániel About Author A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... Read Author Share Copied Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Last updated: Augusztus 18, 2025

A Trump-Putyin csúcstalálkozó nem vetett véget az ukrajnai háborúnak — de az amerikai elnök látványos irányváltást hajtott végre.

Három és fél év telt el azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát — és az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump és Vlagyimir Putyin nem tudott olyan megállapodásra jutni, amely lezárta volna a háborút.

2022 februárjában a kriptoközösség szinte egységesen Ukrajna mellé állt. Az Elliptic adatai szerint több mint 212 millió dollár értékű digitális eszközt gyűjtöttek össze a kormány és a hadsereg támogatására — ez 44-szerese volt az oroszobarát szereplőknek nyújtott adományoknak.

Aki emlékszik, tudja: egy időben még hivatalos airdropot (tokenosztást) is fontolgattak Kijevben, hogy megköszönjék a felajánlásokat. Ezt végül lefújták, ami felháborította azokat, akik a támogatás mellett nyereségben is reménykedtek.

Csúcstalálkozó Alaszkában

Az amerikai és az orosz elnök közti találkozó Anchorage-ban minimum ellentmondásos volt. Sok ukrán felháborodva figyelte, hogy Putyin vörös szőnyeges fogadtatásban részesült, sőt még díszrepülést is rendeztek a tiszteletére.

Miközben Trump Moszkvát korábban azonnali tűzszünetre szólította fel, most egy éles fordulattal inkább „békemegállapodást” sürget. Ennek eredményeképp véget érhetne a borzalmas háború, amely katonák ezreinek életét követeli.

Cikkünkben áttekintjük, mi történt a csúcstalálkozó során, mi következhet ezután, és hogyan hat mindez a Bitcoinra.

Már önmagában az is feszültséget szült Európában, hogy a találkozón nem vett részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az európai vezetők rendre hangsúlyozták: előbb tűzszünetre van szükség, csak azt követően lehet érdemi tárgyalásokat kezdeni.

Trump az alaszkai útjáról hazatérve beszámolt a fejleményekről az EU, a NATO, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőinek — és közben meghívta Zelenszkijt a Fehér Házba egy találkozóra hétfőre.

Kijevben azt remélik, hogy ezúttal jobb hangulatban zajlanak majd a megbeszélések Washingtonban, mint legutóbb. Akkor a világ kamerái előtt nyílt szóváltás tört ki Trump és Zelenszkij között az Ovális Irodában.

A csúcs előtt Trump augusztus 8-i határidőt szabott Putyinnak: ha addig nem ér véget a háború, újabb súlyos szankciók jönnek Oroszország ellen. Ezután az Egyesült Államok egy újabb lépéssel tovább fokozta a nyomást, amikor közölte: nemcsak Oroszországot, hanem legközelebbi kereskedelmi partnereit is szankciók alá vonhatják.

Most azonban úgy tűnik, hogy — sok más Trump-féle „határidőhöz” hasonlóan — ezek az intézkedések egyelőre nem lépnek életbe. A csúcs utáni sajtótájékoztatón az újságírók nem tehettek fel kérdéseket, a Fox News-nak adott interjúban pedig Trump csak annyit mondott: talán két-három héten belül újra napirendre veszi a szankciók ügyét.

Forrás: cryptonews

Hogyan hat mindez a Bitcoinra?

A Bitcoin csütörtökön új történelmi csúcsra, 124.457,12 dollárra emelkedett, ám nem sikerült tovább menetelnie eddig ismeretlen szintekre. Kevesebb mint 12 órával később már 118.000 dollár körül stabilizálódott, ahol azóta is oldalazik. Az, hogy a csúcstalálkozón nem született megállapodás, láthatóan nem rengette meg a piacot.

Ha született volna egyezség, a részvénypiacokon valószínűleg megkönnyebbülésként egy rali indult volna, amiből a BTC közvetve profitálhatna. A bizonytalanság viszont inkább az aranynak kedvez, amelyet hagyományosan menekülőeszközként tartanak számon.

Az utóbbi napokban a Bitcoin árfolyamát inkább az amerikai gazdasági adatok mozgatták. Pénteken kiderült: a termelői árindex (PPI) júliusban 0,9%-kal nőtt — miközben az elemzők mindössze 0,2%-os bővülésre számítottak. Ez éves szinten 3,3%-os növekedést jelent, amelyre február óta nem volt példa.

A részletek arra utalnak, hogy a Trump-féle vámintézkedések már érezhetően hatnak, a vállalatok pedig áthárítják a költségeket a fogyasztókra. Ez az inflációt is felfelé tolhatja, és megnehezítheti a Fed (az amerikai jegybank) számára a kamatcsökkentések végrehajtását.

Egyértelmű az is, hogy Oroszország közben a háttérben igyekszik erősíteni ellenálló képességét a szankciókkal szemben. A Center for Information Resilience friss jelentése szerint Moszkva egy A7A5 nevű stabilcoint fejlesztett ki, amely a rubelhez van kötve. Ezáltal a cégek és a magánszemélyek a dollárrendszeren kívül, sőt nyugati kriptós cégektől függetlenül is tudnak kereskedni külföldi partnerekkel.

Tehát nem csak Ukrajna használja ki a kriptovaluták nyújtotta előnyöket.