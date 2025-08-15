Mit lép a Bitcoin a technikai és makrogazdasági hatások közepette?

A Bitcoin enyhén visszapattant, miután a hét elején lecsúszott a 123 236 dolláros ellenállási szintről. Az ősi érme most 119 156 dolláron kereskedik. A 4 órás grafikonon az ár továbbra is egy széles emelkedő csatornában mozog, amely augusztus eleje óta vezeti az emelkedést.

Az 50-es mozgóátlag 118 753 dollárnál dinamikus támaszt képez, többször megállítva a napi visszahúzódásokat. A 0,236-os Fibonacci visszahúzódási szint 117 335 dollárnál eddig strukturális alsó határként tartotta magát.

Az RSI visszapattant az alacsony 40-es szintről, ami arra utal, hogy enyhül a nyomás az eladási oldalon. Eközben a MACD hisztogram egyre laposabbá válik, ami azt mutatja, hogy a medvés lendület kifulladóban van.

Amennyiben a Bitcoin meg tudja tartani a pozícióját 117 300 dollár fölött, a vevők újra megkísérelhetik elérni a 123 236 dolláros ellenállási zónát. A következő technikai cél a 126 242 dollár lehet.

A makrogazdasági események még mindig bizonytalanságban tartják a kereskedőket

A makrogazdasági környezet lényeges szerepet játszik a rövid távú hangulat alakulásában. A CME FedWatch Tool adatai alapján a kereskedők cikkünk írásakor, pénteken 92,6%-os esélyt látnak arra, hogy a Federal Reserve szeptember 17-i ülésén csökkenti az irányadó kamatlábat a jelenlegi 4,25–4,50%-os szintről 4,00–4,25%-ra.

Most következnek a pénteki amerikai kiskereskedelmi forgalmi és fogyasztói hangulatadatok. Ezek jelzik, hogy a Fed kitart-e a kamatcsökkentési terve mellett. Ha gyengébb számok érkeznek, az növelheti a kockázatvállalási kedvet, és erős lökést adhat a Bitcoinnak, hogy áttörje az ellenállási szintet.

Bitcoin (BTC/USD) árfolyam-előrejelzés: Technikai útvonal a 130 ezer dollárhoz

Technikai szempontból nézve a szerkezet továbbra is bikásnak mondható. Az emelkedő csatorna érvényes, és az egyre magasabb mélypontok tovább edzik a trendet. Amennyiben az árfolyam áttöri a 126 ezer dolláros szintet, az vásárlási hullámot indíthat be. Ez felgyorsíthatja a mozgást egészen 130 ezer dollárig, amely egy kínálati zóna és lélektani ellenállási szint.

Bitcoin árfolyam-grafikon –Forrás: Tradingview

A várakozások változása azután következett be, hogy az amerikai termelői árindex (PPI) a vártnál magasabb lett. A PPI +0,9% a prognosztizált 0,2%-kal szemben, miközben a heti munkanélküliségi kérelmek száma stabilan 224 ezer maradt.

Ha sor kerül az áttörésre, a csatorna felső határa akár 150 ezer dollárra is emelkedhet a következő negyedévek során. Viszont ha az árfolyam 117 300 dollár alá esik, célkeresztbe kerülhet a 113 650 dolláros érvénytelenítési szint, ahol a 100 napos mozgóátlag (100-SMA) található.

Bitcoin (BTC/USD) kereskedési stratégia

A kereskedők számára a 117 300–118 000 dollár közötti felhalmozási zóna kedvező kockázat–hozam arányt kínál. A long pozíciók első célára 123 200 dollár lehet, majd 126 200 dollár. A stop megbízásokat érdemes 113 650 dollár alá helyezni, hogy védelmet nyújtsanak egy mélyebb korrekció ellen.

A technikai mutatók stabilak, a Fed enyhülő hangnemben kommunikál, és közelednek a makrogazdasági katalizátorok. Mindezek fényében a Bitcoin következő nagy mozgása hamarabb is bekövetkezhet, mint azt gondolni mernénk. Ha a bikák meg tudják tartani a jelenlegi támaszt és visszanyerik a lendületet, ismét reális cél lehet a 130 ezer dollár vagy akár a magasabb szintek elérése.

