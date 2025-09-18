Kamatcsökkentés után: 3+1 kriptovaluta, amire érdemes figyelni

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Szeptember 18, 2025

Cikkünkben 3+1 olyan kriptovaluta kerül bemutatásra, melyek nagy valószínűséggel a friss kamatcsökkentés nyertesei lehetnek.

A Bitcoin augusztusban új történelmi csúcsot (ATH) állított be, és jelenleg a 117.000 dollár körüli szinteken forog. Ez a mérföldkő jól mutatja, hogy a befektetők továbbra is erősen bíznak a vezető kriptovalutában, különösen a kamatvágások és a szabályozói enyhülés fényében. Ugyanakkor a piac számára most az a kérdés, vajon a lendület kitart-e, és hogy mely altcoinok profitálhatnak a Bitcoin emelkedéséből.

Főbb tudnivalók: Ha az alacsonyabb kamatok gyengítik a dollárt, a Bitcoin ismét “digitális aranyként” ragyoghat.

A Dogecoin árfolyamát a közösségi média és a lehetséges ETF-jóváhagyások hajthatják feljebb.

Az XRP végre kitörhet, miután maga mögött hagyta legnagyobb akadályait.

Amikor a kamatlábak 2022-ben és 2023-ban meredeken emelkedtek, sok kriptovaluta szenvedett, mivel a befektetők inkább a konzervatívabb eszközök felé fordultak. 2024-ben azonban újra felpörgött a piac, miután az Amerikai Egyesült Államok központi bankja, a Fed háromszor is csökkentette az irányadó kamatot.

2025-ben eddig még nem volt kamatvágás, és a magas infláció megnehezíthetette, hogy a jegybank megismételje a tavalyi drasztikus lépéseit. Ennek ellenére az infláció fokozatos mérséklődésével a legtöbb elemző idén is legalább egy-két kamatcsökkentésre számítot. Ebből egyre most sor is került, hiszen amerikai jegybank (Fed) tegnap este sokak örömére bejelentette, hogy a kamatcsökkentés 25 bázispontos, és ezzel elindította az új kamatvágási ciklusát.

Most minden szem három népszerű tokenre – a Bitcoin (BTC), a Dogecoin (DOGE) és az XRP (XRP) – szegeződik, melyek e hír hallatán újabb lendületet kaphatnak. Mellettük egy új érme, a Bitcoin Hyper (HYPER) előértékesítésre is érdemes figyelni.

1.kriptovaluta: Bitcoin

A Bitcoin a világ legértékesebb kriptovalutája. Továbbra is bányászható, méghozzá egy energiaigényes, úgynevezett proof of work (PoW, azaz munkaigazolási) mechanizmuson keresztül. Maximális készlete 21 millió darab, amelyből már 19,9 millió forgalomban van.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 1y

Kamatcsökkentés ide vagy oda, ezen túl három fontos katalizátor is erősítette a Bitcoin árfolyamát. 2024 januárjában jóváhagyták az első spot Bitcoin ETF-eket, amelyek újabb lakossági és intézményi befektetőket vonzottak be. A legutóbbi felezés 2024 áprilisában zajlott le, amely felére csökkentette a bányászati jutalmakat, tovább szűkítve a kínálatot. Több kormány – köztük az Egyesült Államok is – lazít a kriptoszabályozáson, sőt Bitcoin-tartalékokat épít.

Ezek a tényezők egyre inkább digitális arannyá formálják a Bitcoint, amely így sok befektető számára vonzó fedezet lehet a fiat valuták inflációs nyomásával szemben. Mivel a Fed kamatcsökkentései rendszerint gyengítik a dollárt, ez a Bitcoin vonzerejét is tovább növelheti, mint válságálló eszköz.

2.kriptovaluta: Dogecoin

A Dogecoin szintén PoW-alapú kriptovaluta, de inflációs jellegű: közel 150 milliárd érme van forgalomban, és nincs maximális kínálati korlátja. Ennek ellenére ez a mémcoin továbbra is kiemelt figyelmet kap, elsősorban Elon Musk és más hírességek támogatása miatt.

Dogecoin (DOGE) 24h 7d 1y

Musk már 2021-ben elérte, hogy a Tesla bizonyos termékekért fizetőeszközként elfogadja a Dogecoint. Ezt követően a Trump-adminisztráció alatt létrehozott – és rövid ideig Musk által vezetett – Government Efficiency Department (DOGE) is újabb hullámot generált a token körül.

A több kamatcsökkentés és a celebek újabb befektetői támogatásai jelentős árfolyam-emelkedést hozhatnak. Ezt erősíti, hogy a Dogecoin óriási közösségi jelenléttel bír: több mint 2,7 millió Reddit-tag és 11,2 milliárd TikTok-megtekintés kapcsolódik hozzá.

További hajtóerőt jelenthet, hogy több cég is beadta a Dogecoin ETF iránti kérelmét, amelyek jóváhagyása újabb befektetői rohamot indíthat. Emellett a Dogechain – a Polygonra épülő, hivatalos Layer-2 megoldás – terjedése is vonzó lehet a decentralizált alkalmazásokat (dAppokat) fejlesztőknek, ami hosszabb távon stabilizálhatja az árfolyamot.

3.kriptovaluta: XRP

Az XRP a saját blokkláncán, az XRP Ledgeren működik, és a Bitcoinnal ellentétben nem bányászható. A teljes, 100 milliárdos készletet előre kibocsátották a létrehozói, majd egy részét eladták a Ripple Labs finanszírozására. A cég a blokklánc-alapú pénzátutalások gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb alternatíváját kínálja a hagyományos SWIFT-rendszerrel szemben.

Xrp (XRP) 24h 7d 1y

A Ripple éveken át jogi harcban állt az amerikai tőzsdefelügyelettel (SEC), amely szerint az XRP tokenek eladása be nem jegyzett értékpapírként történt. A per végül tavaly zárult le, a vártnál enyhébb bírsággal, így az XRP visszatérhetett a nagyobb tőzsdékre, és újra felkeltette a befektetők figyelmét.

A kamatcsökkentés valóban sokat számít, de ezen túl több tényező is támogathatja a kriptovaluta további áremelkedését: az első spot ETF bevezetése, valamint a token “hídvalutaként” való növekvő szerepe a nemzetközi átutalásokban. Emellett kiemelendő a fejlesztői ökoszisztéma bővülése az új „hooks” funkcióval (beépülő programkódok), amely egyszerű programok fejlesztését teszi lehetővé a blokkláncon.

Ezek a katalizátorok akár azt is eredményezhetik, hogy az XRP felülteljesíti a Bitcoint és más nagyobb tokeneket a következő piaci ciklusban.

Melyik kriptovaluta alkalmas most befektetésre?

Mielőtt belevágnál a Bitcoin-vásárlásba, érdemes ezt átgondolni: a Motley Fool elemzőcsapata nemrég közzétette, melyik 10 részvényt tartják jelenleg a legjobb befektetésnek, és a Bitcoin nem szerepelt a listán. Miközben a Bitcoin továbbra is az értékőrző szerepét tölti be, a piacon új megoldások is születnek. Ezek a hálózat funkcionalitását és a felhasználói lehetőségeket bővítik – ilyen például a Bitcoin Hyper ($HYPER) projekt is.

+1 kriptovaluta: HYPER

A Bitcoin Hyper a világ első Bitcoin-alapú Layer 2-megoldásaként mutatkozik be. A Solana Virtual Machine (SVM) technológiájára épül, így ötvözi a két hálózat előnyeit. Célja, hogy a Bitcoin-ökoszisztémát gyors, olcsó okosszerződésekkel, decentralizált alkalmazásokkal és akár mémcoinok létrehozásával bővítse.

A projekt a Bitcoin biztonságát ötvözi a Solana magas teljesítményű infrastruktúrájával, új lehetőségeket kínálva ezzel. Ilyenek például a zökkenőmentes BTC-hidak és a skálázható dApp-fejlesztés.

A csapat kiemelten figyel a bizalomra és a skálázhatóságra: a projektet a Coinsult auditálta, így a befektetők stabil alapokra támaszkodhatnak.

A lendület egyre nő: az előértékesítés már meghaladta a $16.84M dollárt, és a tokenekből egyre kevesebb érhető el. Jelenlegi áruk 0.012945 dollár, a következő fázisban azonban emelkedés várható.

A HYPER tokeneket a Bitcoin Hyper hivatalos weboldalán vásárolhatod meg, akár kriptovalutával, akár bankkártyával.