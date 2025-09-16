BTC $116,614.80 0.94%
Árfolyam hírek

Így alakulhat az XRP, a PUMP, és a Hyperliquid árfolyama

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
XRP PUMP HYPE

A népszerű érmék zömének árfolyama ma kissé visszaesett, viszont a teljes piaci kapitalizáció összességében 0,11%-kal nőtt az elmúlt 24 órában.

Valószínű, hogy a rövid távú kereskedők profitot realizáltak a hétvégi emelkedés után, igaz a legtöbb érme az elmúlt hét napot tekintve még mindig zöldben pompázik.

Ez a kijelentés ráhúzható az XRP-re, a Pump.fun-ra és a Hyperliquidre is, amelyek ma ugyan kissé visszahőköltek, de azért még mindig erős lendületet mutatnak.

Ha az FOMC tényleg kamatot csökkent a héten, ezek az érmék határozottan visszapattanhatnak, és ezzel ismét nyereséget ajándékozhatnak a kereskedőknek.

Kriptovaluta árfolyam-előrejelzés

Az XRP ($XRP) árfolyama: A Ripple növekedése miatt ez az altcoin válhat a bikapiac legnagyobb nyertesévé

Mivel az XRP a mai nap 1,83%-ot növekedett, így még mindig az egyik legharcedzettebb token a top 100-ból.

Az értéke per pillanat 3.03 dollár, ami 0,79%-os emelkedést jelent egy hét leforgása alatt, viszont az elmúlt hónapban 3,37%-os apadást.

Ez a letargikus csökkenés még akár pozitív jelként is szolgálhat, hiszen azt mutatja, hogy az XRP nemsokára felfelé korrigálhat.

XRP árfolyama
Forrás: CoinMarketCap

Amennyiben szerdán elérkezik a várva várt kamatcsökkentés, egy középtávú emelkedés indulhat be.

Alapvetően az XRP kiváló helyzetben van ahhoz, hogy kiaknázza az év végi bikapiacot, hiszen a Ripple az elmúlt hetek során jól teljesített.

Partnerségre lépett nagyobb bankokkal, fontos felvásárlásokat végzett, és sikeresen terjeszkedett Dubajban és Afrikában is. Ezek alapján a cég jövője több, mint ígéretesnek tűnik.

Az XRP ára a hónap végére elérheti akár a 3.50 dollárt is, és 2025 végére 5 dollár fölé is hajthatja magát.

A Pump.fun ($PUMP) árfolyama: A platform növekedése friss rekordokat eredményezhet a hét végére

A PUMP kedd kora délutáni ára 0.008158 dollár, ami ma 1,86%-os emelkedést jelent.

Az altcoin egy hónap alatt 135,15%-ot süvített előre, így ebben az időszakban az egyik legjobban teljesítő érmének számít.

A PUMP erős helyzetet tudhat a magáénak, mivel a Pump.fun továbbra is a legnagyobb tokenindító platform a Solanán. Csak a múlt hónapban 8 millió egyedi aktív tárcával, és 1 milliárd dolláros forgalommal bírt.

A grafikonja alapján úgy tűnik, hogy közel lehet a csúcshoz, de a heti FOMC ülés azért még adhat neki némi új lendületet.

PUMP árfolyama
Forrás: CoinMarketCap

Az RSI-je – miután a hétvégén 80-ról visszapattant – ismét emelkedőre fogta, vagyis még bőven van benne erő.

Néhány nagy befektető mélyebb bizalmat fektet a PUMP-ba, holott minden jel arra mutat, hogy közelíthet a csúcshoz, és ez jelentős várakozást jelez a hosszú távú kilátások felé.

Mivel folyamatosak a visszapattanások, megeshet, hogy a hét végére új csúcsokat tesztel, és körülnézhet 0.0950 dollár fölött.

Hyperliquid ($HYPE) árfolyam: Új csúcsok és növekvő DEX platform

A HYPE ma 0,09%-ot esett, pillanatnyi ára 53.30 dollár, ami 2,25%-os heti csökkenést jelent. A hétvégén új csúcsot (57.34 dollár) ért el, amihez képest most 7,12%-kal kereskedik alacsonyabb szinten.

A Hyperliquid egyik hatalmas előnye, hogy áll mögötte egy erős platform, a Hyperliquid DEX. Ennek zárolt értéke már elérte a 2.65 milliárd dollárt.

Ez a harmadik legnagyobb platform a kriptóban TVL alapján, és az értéke továbbra is növekszik.

A várakozások szerint a Hyperliquid ára közép- és hosszú távon tovább fog emelkedni.

HYPE árfolyama
Forrás: CoinMarketCap

A mutatói alapján közel járhat a csúcshoz, de mivel a piac bikás fázisba toppan, a negyedik negyedévben még tovább emelkedhet.

Ha minden jól megy, a HYPE ára szeptember végére elérheti a 75 dollárt, október végére a 100 dollárt, és 2026-ra a 150 dollárt.

A Bitcoin Hyper ($HYPER) árfolyama: Az L2 hálózat 16,2 millió dollárt gyűjtött, nemsokára bevezetik

A fenti három token árfolyam-prognózisa most kifejezetten pozitív, de a közelgő bikapiac során több más érme is jobban teljesíthet az átlagnál.

Ez minden bizonnyal az előértékesítésben lévő tokenekre is helytálló. Ezek közül az egyik legizgalmasabb a Bitcoin Hyper ($HYPER), mely egy új L2 projekt a Bitcoinhoz.

A Bitcoin Hyper eddig már több, mint 16,2 millió dollárt gyűjtött az előértékesítése során. A befektetők izgatottak a nagyszabású tervek miatt, mely szerint valódi második réteget (L2) kíván adni a Bitcoinnak.

Az L2 kedvező tranzakciós díjakat és gyors visszaigazolást kínál, illetve olyan ökoszisztémát, ahol a BTC birtokosai kamatoztathatják a befektetéseiket.

Törekvése az, hogy a Bitcoin DeFi és kereskedési rétege legyen, kiaknázza a hálózat jókora értékét, és lehetőséget nyújtson a BTC tulajdonosoknak a további nyereségre.

A Solana Virtual Machine-t és zero-knowledge rollupokat használva különleges skálázhatóságot és biztonságot kínál.

Saját tokenje, a HYPER kelleni fog a tranzakciós díjakhoz, így a hálózat indulása után nagy kereslet várható rá.

A befektetők az előértékesítéshez a Bitcoin Hyper hivatalos weboldalán kapcsolódhatnak, ha csatlakoztatnak egy kompatibilis tárcát, például a MetaMaskot vagy a Best Walletet.

A HYPER jelenlegi ára 0.012925 dollár, de ez az érték szakaszról szakaszra folyamatosan emelkedik az ICO folyamán.

Nézd meg a Bitcoin Hyper ($HYPER) oldalát
Altcoin hírek
A Coinbase a kriptoverseny frontvonalában küzd
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-15 10:21:16
Árfolyam hírek
Készen állnak az ETH bikák, hogy feljebb tolják az árat?
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-14 17:29:04
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
