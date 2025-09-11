Inflációs várakozások mozgatják a piacot – a Bitcoin is reagált

A Bitcoin csütörtökön 114 000 dollár fölé emelkedett, ezzel 2%-kal növelte a teljes kriptopiac értékét. Az ok abban keresendő, hogy a kereskedők az inflációs jelentés előtt pozíciót vettek. Igaz, a nap folyamán már kissé alábbhagyott ez a lelkesedés.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal szeptember 11-én, keleti idő (ET) szerint reggel 8:30-kor közölte az augusztusi fogyasztói árindexet. Ez az adat különösen fontos a digitális eszközök szempontjából, hiszen a befektetők figyelik, hogy a Fed csökkenti-e a kamatokat a szeptember 16–17-i ülésén.

A FactSet által megkérdezett közgazdászok szerint az árak havi szinten 0,3%-kal, éves szinten pedig 2,9%-kal emelkedtek augusztusban. A maginfláció, amely nem tartalmazza az élelmiszer- és energiaárakat, éves szinten 3,1%-ra tehető.

A Bitcoin spot ETF-ek 757 millió dolláros nettó beáramlást regisztráltak

A vártnál gyengébb eredmények nyomást gyakorolnának a Fed-re, hogy hogy akár fél százalékponttal csökkentse a kamatot. Ez gyengítené a dollárt, csökkentené a kötvények csáberejét, és több pénzt irányítana az olyan kockázatos eszközökbe, mint amilyenek a kriptók és a részvények.

A kriptopiac már reagált. Az Ethereum 1,47%-kal emelkedett 4,428 dollárra, míg az altcoinok, például a Solana, a BNB és a HYPE is jobban teljesítettek. Közülüka BNB és a HYPE új csúcsokat értek el.

A spot ETF-ek is erős beáramlást jeleztek. Szeptember 10-én a Bitcoin spot ETF-ek nettó 757 millió dollárt vonzottak be, ez már a harmadik egymást követő pozitív nap volt. Az Ethereum ETF-ek 172 millió dollárt hoztak, ebből egyedül a BlackRock ETHA 74,5 milliót.

On September 10, Bitcoin spot ETFs recorded total net inflows of $757 million, marking the third consecutive day of net inflows. Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $172 million yesterday, with BlackRock’s ETHA leading at $74.5 million.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/NhGerFAkyO — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 11, 2025

Nő a kamatcsökkentés reménye, bár a döntéshozók felettébb óvatosak

A piaci szereplők szerint a lendület már júliusban megkezdődött, amikor az inflációs jelentés enyhülő árnyomásokat mutatott. Egy kamatcsökkentés folytatná ezt a trendet, bár tény, hogy a Fed vezetői még mindig óvatosak. Az előző ülés jegyzőkönyve alapján aggodalomra ad okot a munkahelyteremtés növekedésének lassulása és a vámok okozta infláció, illetve az eszközárak magas szintje.

A Fed elnöke, Jerome Powell – aki egykor ellenállt Donald Trump elnök ismételt kamatcsökkentési kéréseinek – a Jackson Hole-i konferencián elismerte, hogy a jelenlegi helyzet „indokolhatja” az enyhítést.

A kereskedők most a jövő heti döntés előtt a közelgő CPI adatot tekintik az utolsó fontos információnak.

Csökkentek a termelői árak, és ez erősíti az infláció enyhülésébe vetett reményt

A korábban közölt termelői árak augusztusban meglepő csökkenést mutattak, nagyrészt az alacsonyabb szolgáltatási költségek miatt. Ez tovább növelte az infláció enyhülésébe vetett reményt.

Az eredmény nem csak a Bitcoinra van hatással. Az Ethereum és más Layer-1 hálózatok igencsak érzékenyek az amerikai monetáris politikára, míg az altcoinok gyakran nagyobb mozgásokat mutatnak a likviditás változásakor. Egy enyhébb Fed döntés minden bizonnyal széles körű emelkedést hozna.

Ugyanakkor, ha az inflációs adat a vártnál sokkal erősebb lesz, az késleltetheti vagy akár csökkentheti is a kamatcsökkentés mértékét, ami visszafoghatja a kriptopiaci emelkedést.

Jelenleg a piac úgy viselkedik, mintha enyhülés következne. A befektetők arra spekulálnak, hogy a Fed irányváltása az elkövetkező hónapok során fenntarthatja a rekordközeli értékeléseket.

