A Bitcoin új lendületben – Globális enyhülés, kriptós emelkedés

Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Utoljára frissítve: 
Bitcoin hírek

A piacok arra számítanak, hogy a Fed ezen a héten egy 25 bázispontos kamatvágást hajt végre, miután a szeptemberi infláció az előrejelzéseknél gyengébb adatot mutatott. A Bitcoin hétfőn délelőtt áttörte a 115.000 dolláros szintet. A részvénypiacok erősödtek, és a befektetői kockázatvállalási kedv is javult annak hatására, hogy enyhülni látszik az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség.

A hangulat javulása határozottabb alapot adott a hétnek, amelyet a jegybanki döntések és a technológiai óriáscégek gyorsjelentései határoznak meg.

A kriptovaluták követték a részvénypiaci emelkedést: a teljes piaci kapitalizáció 0,41%-kos növekedéssel 3,86 billió dollárra nőtt. Az Ether 2,37%-ot erősödött 4.184 dollárig, a BNB 1,35%-kal 1.152 dollárra emelkedett.

Trump és Hszi előkészítik a kereskedelmi megállapodást – a piacok a feszültségek csillapodását várják

A hétvégén amerikai és kínai gazdasági tisztviselők vázolták azt a keretrendszert, amelyet Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök várhatóan a hét második felében, Dél-Koreában tekintenek át.

A megállapodás ideiglenesen felfüggesztheti az amerikai vámemeléseket és a kínai ritkaföldfém-export korlátozásait. A lépés megnyugtathatja a befektetőket a hónapok óta fokozódó kereskedelmi kockázatok után.

A figyelem most a jegybanki ülésekre összpontosul Japánban, Kanadában, Európában és az Egyesült Államokban. A piac széles körben arra számít, hogy a Fed 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, miután a szeptemberi infláció enyhébben nőtt a vártnál. Ugyanakkor a kormányzati leállás és annak hatása a gazdasági adatokra továbbra is aggasztja a befektetőket.

A mérséklődő infláció erősíti a kamatvágás esélyét és fokozza a kockázatvállalási hangulatot

A befektetők a gyorsjelentési szezon legmozgalmasabb hetének néznek elébe. A következő napokban a Microsoft, az Apple, az Alphabet, az Amazon és a Meta is közzéteszi eredményeit. Ezek a vállalatok idén is kulcsszerepet játszottak a piaci bizalom fenntartásában.

A negyed százalékpontos kamatvágás továbbra is valószínű. A Fed jelenlegi irányadó kamata szerdán várhatóan 4,0%-ról 4,25%-ra emelkedik, miután a fogyasztói árindex (CPI) szeptemberben éves alapon 3%-kal emelkedett. Ez utóbbi érték elmaradt a 3,1%-os piaci várakozástól.

A mérséklődő infláció és a pozitív vállalati kilátások hatására a befektetők újra növelték a ciklikus eszközök súlyát a portfólióikban. Az amerikai államkötvények hozamai enyhültek, a dollár stabilizálódott, míg az aranyban profitrealizálás indult, ahogy a tőke ismét a növekedési eszközök (például a Bitcoin) felé áramlott.

Erősödő intézményi érdeklődés a digitális eszközök iránt – a befektetők a „kripto-kincstárak” felé fordulnak

A digitális eszközök piacán a vállalati kincstári pozíciók maradtak a középpontban. Miközben a MicroStrategy növekedési kilátásai körül továbbra is nagy a bizonytalanság, újraéledt az intézményi érdeklődés olyan szereplők iránt, mint a Metaplanet, a BitMine és a Galaxy Digital.

A bányászvállalatokat az AI-infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztések és tőkebeáramlások támogatták. A kereskedők a TeraWulfot, a CleanSparkot és az Iren-t említették a korai nyertesek között.

A nagyobb projektek közül a Solana, a Jupiter és a Virtuals teljesített felül az ökoszisztéma-hírek hatására. Ezzel szemben a Tron és az Ethena vegyes mozgásokat mutatott a DeFi-szegmensen belüli átrendeződések közepette.

A kriptokereskedők számára a kamatpálya, az amerikai-kínai tárgyalások kimenetele és a gyorsjelentési szezon eredményei döntik majd el, hogy a Bitcoin képes lesz-e tovább építeni lendületét a 120.000 dolláros cél felé.

Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
