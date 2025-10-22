BTC $108,074.07 -0.43%
Cryptonews Altcoin hírek

A kriptopiac javul, bár az USA–Kína feszültség továbbra is érezhető

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

kriptopiac hírek

A kriptopiac kedden hirtelen visszaesett az USA és Kína közötti újabb feszültségek miatt, miután Trump azt mondta, hogy a találkozó Hszi Csin-ping kínai elnökkel „lehet, hogy nem jön létre”. Ez eltüntette a korábbi emelkedés nyereségét.

Az elmúlt 24 órában a Layer-2 szektor 2,72%-os csökkenést könyvelhetett el: a Starknet (STRK) 0,72%-ot, a Zora (ZORA) 1,64%-ot esett. A második legnagyobb kripto, az Ethereum (ETH) 0,22%-kal 3 900 dollár alá csúszott, és az XRP is 0,33%-os esést szenvedett el.

Ám ma mégis némi ébredésnek lehetünk tanúi. Tegnap ugyan még a legtöbb szektor – Layer-1, PayFi, Meme, DeFi és CeFi – több mint 1,5%-ot veszített, ami gyengülő piaci hangulatra utalt. Mára viszont fordult a kocka, és már kezdenek magukhoz térni az érmék.

Kövesd óráról órára, mi történik október 22-én a kriptopiac színpadán. Piaci mozgások, hírek és minden más!

Árfolyam hírek
Az Ethereum 4000 dollár környékén táncol – új csúcs jön a héten?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-21 08:23:57
Bitcoin hírek
BTC eladási hullám a veteránoknál – új projekt pörög fel
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-20 11:57:55
