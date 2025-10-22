A kriptopiac javul, bár az USA–Kína feszültség továbbra is érezhető

A kriptopiac kedden hirtelen visszaesett az USA és Kína közötti újabb feszültségek miatt, miután Trump azt mondta, hogy a találkozó Hszi Csin-ping kínai elnökkel „lehet, hogy nem jön létre”. Ez eltüntette a korábbi emelkedés nyereségét.

Az elmúlt 24 órában a Layer-2 szektor 2,72%-os csökkenést könyvelhetett el: a Starknet (STRK) 0,72%-ot, a Zora (ZORA) 1,64%-ot esett. A második legnagyobb kripto, az Ethereum (ETH) 0,22%-kal 3 900 dollár alá csúszott, és az XRP is 0,33%-os esést szenvedett el.

Ám ma mégis némi ébredésnek lehetünk tanúi. Tegnap ugyan még a legtöbb szektor – Layer-1, PayFi, Meme, DeFi és CeFi – több mint 1,5%-ot veszített, ami gyengülő piaci hangulatra utalt. Mára viszont fordult a kocka, és már kezdenek magukhoz térni az érmék.

