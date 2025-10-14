A Bitcoin ismét felfelé tarthat?

Miután Donald Trump amerikai elnök olyan kijelentéseket tett, mely szerint enyhülhet a kereskedelmi konfliktus Kínával, a kereskedők a Bitcoin újabb visszatérésére készülődnek.

A Bitcoin (BTC/USD) a hétvégi geopolitikai feszültségek és a piaci volatilitás után 112.191 dollár fölé kapaszkodott. A BTC árfolyam-előrejelzések egyértelműen egy közelgő emelkedést jeleznek.

Miután az ősi kriptovaluta a múlt héten 109.700 dolláros mélypontot ért el, az elmúlt 24 órában 2,88%-kal apadt. Eközben a globális részvény- és nyersanyagpiacok is próbálnak stabilizálódni.

Trump vasárnap közzétett üzenete a közösségi médiában meglepően békülékeny hangot ütött meg:

„Ne aggódjatok Kína miatt, minden rendben lesz! A nagyra becsült Hszi elnöknek csak rossz napja volt. Amerika segíteni akar Kínának, nem ártani.”

Ez a kijelentés mindössze 48 órával azután érkezett, hogy Trump még 100%-os vámok bevezetésével fenyegetett a kínai importárukra. A hír hatalmas eladási hullámot indított el mind a részvény-, mind a kriptovalutapiacon.

Piaci fellendülés a kereskedelmi feszültségek nyomában

A piacok gyorsan reagáltak Trump hangnemváltására. Az S&P 500 visszapattant a pénteki 2,7%-os zuhanás után (ami április óta a legnagyobb esés volt), míg a hongkongi Hang Seng és a kínai Shenzhen Composite is mérsékelte korábbi veszteségeit.

Egy újabb amerikai-kínai kereskedelmi háború súlyosan megviselné az ellátási láncokat és a globális likviditást. Úgy tűnik, ennek most csökkent az esélye.

A Bitcoin, amelyet gyakran menedékeszközként tartanak számon bizonytalan időkben, profitálni látszik a javuló piaci hangulatból. Az optimizmust tovább erősíti, hogy ismét nőnek az ETF-beáramlások, és a korábban kiváró nagy befektetők is újra aktívabbak. A szakértők szerint, ha a helyzet nyugodt marad, a BTC ismét új erőre kaphat.

Főbb tudnivalók:

Trump enyhébb hangneme csökkenti az azonnali kereskedelmi háború kockázatát.

A globális részvénypiacok stabilizálódása javítja a kriptopiaci hangulatot.

A Bitcoin rövid távú emelkedése továbbra is technikai alapokon nyugszik.

Technikai kilátások a Bitcoin számára: a bikák célja 122 .00 dollár

Technikai szempontból a Bitcoin árfolyama továbbra is egy rövid távú konszolidációs sávban mozog. A támasz 112.700 dollárnál, az ellenállás pedig 116.100 dollárnál húzódik. A kétórás grafikon egy formálódó emelkedő zászló (bullish flag) mintát mutat. Ez az alakzat gyakran az erősödő trend folytatását jelzi a korrekció után.

A 38,2%-os Fibonacci-szint 114.600 dollárnál kulcsfontosságú támaszként viselkedik. Emellett a következő fontos ellenállás a 100 periódusos egyszerű mozgóátlag (SMA), 117.300 dollárnál.

Egy kitörés 117.600 fölött megerősítheti az új emelkedő hullámot, amely 119.800 és 122.500 dollár közötti célárakat vetíthet előre. Egy ilyen felpattanással az árfolyam teljesen ledolgozná az előző visszaesést.

Közben az RSI (relatív erősség index) 52 pontig emelkedett, ami a javuló lendületet jelzi azután, hogy múlt héten túladott zónába süllyedt.

A gyertyákon megfigyelhető hosszú alsó kanócok szintén agresszív visszavásárlást mutatnak. Ez a minta a korábbi felívelések előtti felhalmozási fázisokra emlékeztet.

Ha viszont a 112.700 dolláros támasz elesik, az árfolyam ismét 109.700 és 111.000 dollár közé eshet vissza, ahol korábban is megjelent a kereslet.

Befektetői hangulat: vihar előtti nyugalom?

A feszültségek enyhülésével és a tőke újbóli beáramlásával a Bitcoin előtt még a következő nagyobb mozgást megelőzően egy stabilizálódási időszak nyílhat meg. A technikai elemzések szerint, ha a zárás 116.000 dollár fölött történik, az trendfordulót jelezhet, és a BTC a következő hetekben akár 122.000 dollárig is emelkedhet.

Trump hangnemváltása elég lehet ahhoz, hogy megnyugtassa a piacokat és visszaadja a Bitcoin lendületét. Ha a befektetői bizalom és az ETF-beáramlások is kitartanak, könnyen lehet, hogy 2025 végére ismét egy jelentős kriptós bikapiac kezdődik.

