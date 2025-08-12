Az Ethereum mozgásban – 127%-os vállalati készletugrás júliusban

Az Ethereum júliusban több mint 50%-ot erősödött, ezzel a hónap egyik legjobban teljesítő nagy kapitalizációjú digitális eszköze lett.

Az Ethereum (ETH) júliusban a kriptopiac középpontjába került, mivel a vállalati készletek történelmi rekordot döntő (havi) növekedést értek el.

A Binance Research havi piaci jelentése szerint a vállalatok által tartott ETH-mennyiség történelmi rekordot döntött. Körülbelül 127%-os növekedéssel meghaladta a 2,7 millió darabot (kb. 11,6 milliárd dollár értékben).

A ralihoz az is hozzájárult, hogy egyre több cég jelenik meg közvetlen ETH-vásárlóként. Júliusban 24 új szereplő lépett be, így már összesen 64 vállalat szerepelt a listán.

Ezek a cégek együttesen az ETF-ek állományának 46,5%-át birtokolják, miközben az Ethereum-alapú ETF-ek eszközállománya is 39,5%-kal nőtt, meghaladva az 5,8 millió ETH-t.

A vállalati ETH-készletek már az Ethereum Foundationt is túlszárnyalják

A trend a passzív ETF-pozíciók helyett egyre inkább a közvetlen Ethereum-kitettség felé tolódik. Néhány vállalat már több ETH-t birtokol, mint maga az Ethereum Foundation. A listát a Bitmine vezeti 1,1 millió ETH-val, a második helyen a Sharplink áll 521 ezer ETH-val.

A következő hónapokban várhatóan további nyilvános bejelentések érkeznek, mivel egyre több cég követ hasonló stratégiát. Július végén az Ether Machine is csatlakozott a sorhoz, erősítve a vállalati ETH-elfogadottság lendületét.

The Ether Machine announced that its subsidiary, The Ether Reserve LLC, has purchased nearly 15,000 ETH at $3,809.97 per token (approx. $56.9M) as part of its long-term treasury strategy, bringing its total ETH purchased and committed to 334,757 ETH. The company still has up to… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 31, 2025

Ez a felhalmozás erőteljes piaci teljesítménnyel párosult. Az Ethereum értéke a hónap során több mint 50%-kal emelkedett, így a legjobban teljesítő nagy kapitalizációjú digitális eszközök közé került. Az ETH/BTC árfolyam féléves csúcsra, 0,032-re emelkedett, ami a Bitcoinhoz képest mutatott erősödést jelez – a befektetők tőkét csoportosítottak át.

A staking hozam és a deflációs mechanizmus vonzza a vállalati vásárlókat

Miközben a Bitcoin vállalati készletek régóta a figyelem középpontjában állnak, az új ETH-stratégiák részben Michael Saylor mintáját követik.

Emellett az Ethereum saját előnyeire is építenek: a stakingből származó jutalmakra, a deflációs kínálati modellre, valamint a DeFi-ben betöltött kulcsszerepére.

A szabályozási környezet is támogatóbbá vált. A SEC hallgatólagosan árucikknek minősítette az ETH-t, és a mérföldkőnek számító stabilcoin-szabályozás elfogadása is növelte a hosszú távú bizalmat.

Július: minden idők legerősebb intézményi ETH-kereslete

A trend egy szélesebb körű piaci emelkedés hátterében bontakozik ki. A Binance Research szerint a globális kriptovaluta-piaci kapitalizáció júliusban 13,3%-kal nőtt. A növekedést a Bitcoin újabb és újabb történelmi csúcsai, az Ethereum és a nagyobb altcoinok iránti intézményi kereslet felfutása, rekord szintű vállalati vásárlások és egyre egyértelműbb szabályozási keretek hajtották.

Bár a Bitcoin továbbra is a piac domináns szereplője maradt, júliusban egyértelműen megindult a tőkeáramlás az altcoinok, különösen az Ethereum felé. Nemcsak az ETF-ekből, hanem a vállalati szereplőktől is jelentős beáramlás történt, amit a lekötési hozam iránti kereslet is fűtött.

Az Ethereum piaci részesedése 11,8%-ra emelkedett, miközben a Bitcoin dominanciája 60% környékére csökkent. A hónap során rekordot jelentő, egymást követő 19 napon volt pozitív nettó tőkebeáramlás az Ethereum spot ETF-ekbe. Ez a befektetői kereslet tartósságát is mutatja.

A vállalati ETH-adoptáció kilátásai továbbra is erősek, bár a piac még fejlődő szakaszban van.

A Bitcoinhoz képesti magasabb volatilitás próbára teheti a kincstári stratégiák tartósságát. Jelenleg úgy tűnik, az Ethereum iránti intézményi és vállalati érdeklődés minden korábbinál gyorsabban növekszik.