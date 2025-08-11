Vitalik Buterin újra milliárdos – az ETH rekordmagasságban

Vitalik Buterin blokklánc-alapú portfóliójának értéke elérte az 1,04 milliárd dollárt, melynek gerincét 240.042 darab ETH adja.

Az Ethereum társalapítója visszakerült a milliárdosok közé, miután az Ether árfolyama átlépte a 4.000 dolláros szintet – erre legutóbb 2024 decemberében volt példa.

Főbb tudnivalók: Buterin (blokklánc) portfóliója meghaladta az 1 milliárd dollárt, ahogy az ETH 4.000 dollár fölé emelkedett.

A kereskedők az ETH 4.878 dolláros történelmi csúcsának (ATH) újratesztelésére számítanak.

Az ETH-alapú ETF-ekbe nagyobb tőkebeáramlás érkezik, mint a Bitcoin ETF-ekbe, ami növekvő intézményi érdeklődést jelez.

Az Arkham blokklánc-elemző vállalat szombati jelentésében szerepel, hogy Vitalik Buterin blokklánc-alapú portfóliójának értéke jelenleg mintegy 1,04 milliárd dollár. Ennek gerincét 240.042 darab ETH alkotja.

Az Ethereum alapítója emellett kisebb mennyiségben olyan tokenekkel is rendelkezik, mint az Aave Ethereum (AETHWETH), a WhiteRock (WHITE), a Moo Deng (MOODENG) és a Wrapped Ethereum (WETH).

Emelkedés 4.332 dollárig

Az ETH árfolyama a hétvégén tovább erősödött: szombaton 6,38%-kal 4.332 dollárig emelkedett, miután pénteken áttörte a 4.000 dolláros ellenállást. Cikkünk írásakor az ár 4.231 dollár körül mozog.

A lendület egybeesik a Bitcoin piaci dominanciájának csökkenésével és a kereskedői optimizmus erősödésével.

Egyes elemzők, például Ted, úgy vélik, hogy a korábbi, 2021. novemberi 4.878 dolláros csúcs elérése “már csak napok kérdése”.

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

A piaci adatok szerint 4.500 dollár környékén jelentős mennyiségű short pozíció kerülne zárásra. A CoinGlass becslése alapján mintegy 1,35 milliárd dollár értékű pozíció likvidálódhatna.

Az Arkham rámutatott arra is, hogy az ETF-áramlásokban kezd kirajzolódni egy trend, amely az Ethert részesíti előnyben a Bitcoinnal szemben. Pénteken az ETH-alapú ETF-ek összesen 461 millió dolláros forgalmat értek el, felülmúlva a Bitcoin ETF-ek 404 millió dollárját.

A Farside adatai szerint az elmúlt öt kereskedési napon az amerikai spot Ether ETF-ek nettó 326,6 millió dolláros tőkebeáramlást könyveltek el, szemben a Bitcoin ETF-ek 253,2 millió dollárjával.

Buterin először 2021 májusában lett dollármilliárdos, amikor az ETH először lépte át a 3.000 dollárt.

Akkor körülbelül 333.500 ETH-t birtokolt, mintegy 1,029 milliárd dollár értékben, miután az eszköz árfolyama az év eleji 700 dollárról a négyszeresére emelkedett.

Elmondása szerint soha nem birtokolt 0,9%-nál nagyobb részesedést az ETH teljes kínálatából, és nettó vagyona 2021 előtt „sosem közelítette meg” az 1 milliárd dollárt.

Vitalik Buterin óvatosságra int az ETH-t felhalmozó vállalatok miatt

Bár az ETH árfolyamát most az intézményi beáramlás és a vállalatok vásárlásai is támogatják, Buterin óvatosságra intett ezzel kapcsolatban.

Egy nemrég adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy az ETH-kincstárakban rejlő túlzott tőkeáttétel hosszú távon kockázatot jelenthet.

„Ha három év múlva felébresztenél, és azt mondanád, hogy a vállalati kincstárak miatt omlott össze az ETH, nagy eséllyel azt feltételezném, hogy túlzottan eladósodott rendszerré vált” – fogalmazott.

A múlt héten a Tom Lee által irányított BitMine Immersion Technologies további 208.137 ETH-t vásárolt, ezzel összesen 833.137 ETH-t birtokol, ami több mint 3 milliárd dollárt ér.

A cég így a legnagyobb Ethereum-tulajdonos vállalati kincstár, és a negyedik legnagyobb szereplő a globális kriptotartalékok rangsorában.