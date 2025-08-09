BTC $116,894.51 0.45%
Cryptonews Bitcoin hírek

Zöldell a kriptovaluta-piac: ömlik a pénz a BTC és ETH ETF-ekbe

Tóth-Giczei Beáta
About Author

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Read Author
Last updated: 
Bitcoin

Újra pozitív hangulat uralkodik a kriptovaluta-piac mezején, amit nagyrészt az ETF-beáramlások és az intézményi érdeklődés táplálnak. Több mint 500 millió dolláros beáramlás történt a BTC és ETH ETF-ekbe.

A kriptopiac az elmúlt 24 óra folyamán 2,25%-ot emelkedett, és egy erős emelkedő trendre hívja fel a figyelmet. Ezt a váltást nagy intézményi lépések, szabályozási változások és jelentős ETF-befektetések előzték meg. A globális kriptopiaci kapitalizáció a CoinMarketCap adatai szerint szombaton 3,95 billió dollárt tesz ki.

A pozitív hangulatot olyan tényezők erősítik, mint az intézményi érdeklődés és Donald Trump friss rendelete. Ez utóbbi lehetővé tenné, hogy az amerikai 401(k) nyugdíj-megtakarítási számla kriptót is tartalmazzon.

A kriptoalapokba érkező pénz megrengeti a kriptovaluta-piac egészét – mutatjuk, miért

Az amerikai Bitcoin- és Ethereum-alapú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) ismét összekapták magukat, és egy újabb erős nappal ajándékozták meg a kriptopiacot.

A SoSoValue adatai szerint augusztus 8-án a spot Bitcoin ETF-ek – élükön a BlackRock IBIT alapjával – összesen több mint 403,88 millió dolláros nettó beáramlást könyveltek el. A BlackRock IBIT önmagában 359,98 millió dollárt vonzott be, míg a Fidelity FBTC alapja 30,49 millió dolláros beáramlást ért el.

us btc spot
Forrás: SoSoValue

Emellett az Ethereum ETF-ek is nagy beáramlást tapasztaltak pénteken. Összesen 461,21 millió dollár érkezett, ebből a BlackRock ETHA alapja vezette a sort 254,73 millió dollárral.

Összesen tehát több mint 864 millió dollár áramlott be egyetlen nap alatt a Bitcoin- és Ethereum-alapú ETF-ekbe. Ez a legnagyobb napi beáramlás július óta.

A szabályozás fejlődése és az intézményi elfogadás bikás hatást váltott ki

Az XRP több mint 13%-ot ugrott pénteken. Erre azért kerülhetett sor, mert az amerikai SEC és a Ripple közösen úgy döntött, hogy visszavonják a fellebbezéseiket. Így került pont a négy éve tartó jogi vita végére. Ez csökkenti a jogi kockázatot az XRP-tulajdonosok számára, és nyomában a piaci hangulat is javul.

Az XRP jelenleg körülbelül 3,33 dollár körül forog. A befektetők őszintén bíznak benne, hogy ha sikerül áttörni a 3,40 dolláros ellenállási szintet, akkor az árfolyam elérheti akár a 3,70 dollárt is

Az Ethereum szombaton 4 229 dollár fölé emelkedett, miután újabb intézményi érdeklődés mutatkozott az ETH-alapú vállalati tartalékok iránt.

Az értékemelkedés hátterében részben a SharpLink Gaming csütörtöki bejelentése áll. E szerint a cég 200 millió dollárt vont be egy direkt részvénykibocsátás révén, amelyet négy globális intézményi befektető vezetett. A tőkét az Ethereum-tartalékuk bővítésére szánják, amely így túltehet a 2 milliárd dolláron.

Vessünk egy pillantást a technikai frontra is! A Coinglass szerint a Bitcoin határidős ügyletek összes nyitott pozíciója (OI) 681.09 ezer BTC, ami 80,05 milliárd dollárnak felel meg.

A CryptoQuant elemzője, Axel Adler Jr. arról számolt be, hogy az SMA-120 vonal felfelé fordult. Ezzel alapjaiban változhat meg a július vége óta tartó, elhúzódó csökkenő trend.

“Egy hasonló kísérlet egy héttel ezelőtt kudarcba fulladt” – írta az X-en. “Jelenleg a kriptovaluta-piac az agresszív short nyomás fázisból semleges-bikás fázisba lépett át”.

