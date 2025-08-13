A Dogecoin újra emelkedik – Bálnák mozdították meg a piacot

Author Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Share Copied Last updated: Augusztus 13, 2025

A Dogecoin árfolyama azután lódult meg, hogy a „bálnák” 1 milliárd DOGE-t vásároltak.

A nagy intézményi befektetők a Polymarket platformon akár 75%-os esélyt is adnak annak, hogy jóváhagyják a Dogecoin ETF-et.

A Dogecoin (DOGE) több mint 10%-ot emelkedett az elmúlt 24 órában. A múlt héten 25,32%-os emelkedést produkált, annak ellenére, hogy meggyűlt a baja egy kisebb visszaeséssel. A cikk írásakor a Dogecoin értéke a CoinMarketCap adatai szerint 0,2494 dollár.

Forrás: CoinMarketCap

Ha tovább folytatódik ez az emelkedő lendület, az érme megcélozhatja a 0,26 dolláros szintet.

Az árfolyam-emelkedést egy erős intézményi érdeklődés is segíti, miután a „bálnák” nemrégiben 1 milliárd DOGE-t (200 millió dollár értékben) vásároltak. A nagy befektetők tulajdonrésze már közelít a teljes kínálat 50%-ához.

Whales bought over one billion Dogecoin $DOGE in the last 24 hours! pic.twitter.com/qdGrIE6Gez — Ali (@ali_charts) August 6, 2025

Ez azt jelenti, hogy a koncentrált vásárlás csökkenti az eladási oldal likviditását, és egyértelmű intézményi bizalmat jelez. A DOGE forgalmi aránya pedig azt mutatja, hogy a piac elég mély ahhoz, hogy rövid távon fenntartsa ezt az emelkedést.

Egy kereskedő véleménye szerint a DOGE értéke most a 0,28 dolláros célzóna felé tart egy emelkedő csatornában. „Ha az érték áttöri a 0,28-as szintet, az utat nyithat a magasabb, 0,38 dolláros ellenállási zóna irányába.”

Lehetséges Dogecoin ETF jóváhagyások és szélesebb körű elfogadás

A nagy intézményi befektetők a Polymarket platformon akár 75%-os esélyt is adnak annak, hogy még idén jóvá fogják hagyni a Dogecoin ETF-et. Ezen túl a politikai és a szabályozási környezet is rengeteget változott idén, és sokkal nyitottabbá vált a kriptovaluták irányába.

Júniusban a Bloomberg ETF elemzői, Eric Balchunas és James Seyffart 90%-ra emelték a spot Dogecoin ETF jóváhagyásának esélyét. Továbbá megjegyezték, hogy az olyan altcoin ETF-eknek, mint a DOGE és az XRP, sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy az amerikai SEC 2025 végéig jóváhagyja őket.

Az ETF-ekkel kapcsolatos találgatások, a „bálnák” aktivitása és a szabályozási változások alapján valószínűsíthető, hogy a Dogecoin árfolyama a következő hónapokban is tovább emelkedik majd.

A DOGE technikai lendülete

A Dogecoin visszaszerezte a 30 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA), miközben a relatív erősségi index (RSI) 61-es értékkel a semleges zónában van. Ez azt jelenti, hogy még bőven van tere az emelkedésre. A következő fontos ellenállási szint 0,263 dollárnál található.

Jelenleg a Dogecoin 0,2494 dollár körül mozog, és az RSI értéke 61, ami enyhén túlvett, de még mindig egészséges emelkedő trendet jelez. Ha a Dogecoin értéke a támaszszint fölött marad, az megerősítheti az emelkedő trendet, és további növekedést alapozhat meg.