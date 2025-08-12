BTC $119,035.32 -0.87%
Michael Saylor nem lassít – újabb 155 BTC-t vásárolt

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

bitcoin

A Strategy (korábban MicroStrategy), amelynek ügyvezető elnöke és társalapítója Michael Saylor, ismét bővítette a már amúgy is tetemes Bitcoin-készletét.

A 2025. augusztus 11-én benyújtott jelentés alapján a cég augusztus 4. és 10. között további 155 BTC-t vásárolt. Az ügylet összesen nagyjából 18 millió dollárba került, átlagosan 116,401 dolláros darabáron.

Ez a legutóbbi vásárlás azt jelzi, hogy a cég még a jelenlegi magas piaci árak mellett is hisz a Bitcoinban, mint hosszú távú értékmegőrző eszközben. A Strategy 2020 óta számít az egyik legaktívabb vállalati Bitcoin-vásárlónak.

Rekordot döntő Bitcoin-mérleg

A legutóbbi vásárlás után a Strategy tulajdonában már összesen 628 946 BTC van. A vállalat Bitcoin-befektetése megközelítőleg 46,10 milliárd dollárt tesz ki, ami átlagosan 73 288 dolláros darabonkénti vételárat jelent.

BTC Strategy

Ezek az adatok megerősítik a Strategy pozícióját. Ez most a legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalat, amely jelentős mennyiségű Bitcoint tulajdonol. Ráadásul jócskán megelőzi a versenytársakat. A cég 2025-ös év eleje óta elért Bitcoin-hozama fantasztikus módon 25%-os növekedést mutat, ami az eszköz piaci értékének erőteljes emelkedését tükrözi.

Miért annyira különleges ez a felvásárlás Michael Saylor részéről?

A szóban forgó vétel időzítése különösen figyelemre méltó, hiszen a Bitcoin ára 2025-ben jelentős szárnyalásba fogott. Ennek hátterében az intézményi elfogadás növekedése, a hagyományos pénzügyi piacokba való integráció, illetve a makrogazdasági tényezők — például a tartós infláció és a valuták elértéktelenedésétől való félelem — állnak. A több mint 116 000 dolláros darabonkénti vételár azt mutatja, hogy a Strategy még mindig bízik a Bitcoin további emelkedésében.

Michael Saylor több ízben is kijelentette, hogy a Bitcoin egyfajta „digitális arany”, a pénz egy felsőbbrendű formája. Stratégiája szerint a vállalat mérlegének jelentős részét Bitcoinba konvertálja, részben hitelből és részvénykibocsátásokból finanszírozva a vásárlásokat. A legutóbbi lépés arra enged következtetni, hogy Michael Saylor még mindig erősnek látja a piacot. Teszi ezt annak ellenére, hogy az árfolyam már eddig is nagy nyereséget hozott az év során.

Piaci hatások és befektetői reakciók

A Strategy folyamatos Bitcoin-felhalmozása miatt részvényei szinte a Bitcoinhoz való kitettség eszközévé váltak a hagyományos részvénypiaci befektetők körében. Korábbi vásárlási bejelentések után az MSTR részvények gyakran követték a Bitcoin értékének mozgását, főleg akkor, amikor a kriptovaluta iránti piaci hangulat meredeken javult.

A befektetők és elemzők ezúttal kiemelt figyelemmel követik, milyen hatással van ez az újabb vásárlás a vállalat piaci értékelésére és jövőbeli pénzügyi eredményeire. Mivel a Strategy már több mint 46 milliárd dollár értékű Bitcoint tart nyilván, a cég sorsa egyre inkább összefonódik a világ legnagyobb kriptójának teljesítményével.

Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
