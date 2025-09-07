700 millió dolláros XRP bálna-tranzakció sokkolta a közösséget

Egy 700 millió dolláros bálna-tranzakció rázta meg az XRP piacot – az XRP árfolyam-előrejelzésünk most azt latolgatja, hogy vajon a Wall Street titokban halmoz-e fel XRP-t az emelkedés előtt.

A figyelmeztetést a több mint 18 000 X követővel bíró Xaif Crypto nevű kereskedő adta ki, aki észrevette a nagy értékű átutalást, még mielőtt az futótűzként terjedt volna el a kriptós közösségben.

Később a blokklánc-elemzők a tárcát a Kraken kriptotőzsdéhez kötötték. Úgy tűnik, egy hideg tárcából meleg tárcába történő átutalás történt. Szakértők szerint erre akkor kerül sor, amikor a tőzsdén belül nő egy adott token iránti kereslet.

A tranzakció mérete igazán figyelemfelkeltő, mivel 706 millió dollárnyi XRP került ki a hideg tárcából.

XRP árfolyam-előrejelzés: Az XRP 3 dollár alá zuhant, de a kilátások még mindig pozitívak

A legutóbbi negatív hullám miatt a token 3 dollár alá esett, miközben a Fear and Greed Index óvatosabb piaci hangulatot jelez.

Ugyan az elemzők arra számítanak, hogy az amerikai jegybank még ebben a hónapban kamatcsökkentésre szánja el magát, az eladási nyomás nőtt. Erre azután került sor, hogy az olyan altcoinok, mint az Ethereum (ETH) és a BNB Coin (BNB) új csúcsokat értek el.

Az XRP napi grafikonja azt mutatja, hogy az árfolyam sikeresen kitört egy csökkenő ékből – ez többnyire egy emelkedés hű előjele.

Az ár most a 3,5 dolláros ellenállás alatt konszolidálódik, és ha ezt sikerül áttörni, az sebes emelkedést eredményezhet 5 dollár felé. Ez megerősítené a bizakodó XRP árfolyam-előrejelzést.

A bálna-aktivitás még mindig erős. A legutóbbi átutalások nagyarányú felhalmozásra utalnak, és ez a következő hetek során kínálati sokkot okozhat.

Közben az altcoin szezon is elstartolt, és az olyan új mém tokenek, mint amilyen a Maxi Doge ($MAXI), határozott lendületet nyertek.

Ez az Ethereum-alapokkal bíró token már most nagy befektetői érdeklődést vívott ki magának. Ha pedig a tőzsdére kerül, akár túl is szárnyalhatja a már ismert mém érméket.

A Maxi Doge ($MAXI) már több mint 1,8 millió dollárt gyűjtött, az altcoinok is beindultak

A Maxi Doge ($MAXI) egy heves mém token, amit arra találtak ki, hogy jól teljesítsen a minden bikapiacra jellemző kriptós őrület, hype és FOMO kellős közepén.

Ez nem egy szokásos Shiba Inu, hanem a kriptovilág legnépszerűbb kutyafajtájának új verziója. Telve van kirobbanó energiával, és alig várja, hogy végre valahára kitörjön a pincéből.

A Maxi világában nincs létjogosultsága a piros gyertyáknak. A piac egy irányba mutat, és a Maxi Doge megállás nélkül követi.

A Maxi Fundon keresztül az előértékesítésből befolyt pénz akár 25%-át a szezon legígéretesebb érméibe fektetik. Teszik mindezt 1000x tőkeáttétellel, hogy minden lehetőséget kiaknázzanak ebben a ciklusban.

A $MAXI érméhez való jutás pofonegyszerű.

Látogasd meg a hivatalos Maxi Doge weboldalt, és csatlakoztasd a tárcádat (a Best Wallet jó választás).

A natív tokent kriptóval vagy akár bankkártyával is megveheted, mindössze pár másodperc alatt.