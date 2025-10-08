1 milliard pour soutenir l’écosystème BNB : YZi Labs accélère l’adoption des cryptos

Pour soutenir certains écosystèmes, les incitations économiques sont essentielles. Elles attirent de nouveaux utilisateurs et des développeurs. Généralement, cela débouche dans les mois qui suivent sur de nouveaux protocoles, des innovations plus ou moins pertinentes et de nombreuses récompenses pour les utilisateurs de la première heure. La BNB chain s’oriente vers cette dynamique ? YZi Labs pousse les portes d’une nouvelle tendance haussière pour la BSC.

YZi Labs annonce un soutien actif en faveur de la BNB chain

Anciennement sous le nom Binance Labs, YZi frappe fort ce mercredi 8 octobre, annonçant le déploiement d’un fonds d’un milliard de dollars, à destination des développeurs et projets, visant à doubler l’activité dans l’écosystème BNB. D’après les données rapportées, ce sont plus de 460 millions d’utilisateurs qui utilisent cet écosystème, ce qui témoigne des enjeux suite à une annonce aussi importante.

L’objectif, derrière cette initative, est d’inciter les fondateurs à s’orienter plus spécifiquement sur les innovations apportées sur la BNB Chain. Cela doit prendre place en concordance avec les spécificités techniques de cette blockchain : Trading, Real-World Assets, intelligence artificielle et bien plus encore.

Ce n’est pas le premier écosystème à connaître de telles incitations. Des blockchains comme Hyperliquid, Optimism ou Arbitrum ont fait le même choix. Par exemple, avec la saison n°1 de DRIP (DeFi Renaissance Incentive Program), la TVL a clairement explosé sur Arbitrum.

Cependant, dans certains cas, cela peine à relancer une tendance, faute de protocoles attrayants et en rupture avec ce qui se fait dans l’industrie.

En tant que fonds d’investissement spécialisé dans le Web 3 et l’IA, et en raison de ses anciens rapports avec Binance, YZi Labs est très probablement le meilleur acteur pour soutenir l’écosystème de la BNB Chain, à condition d’un usage avec parcimonie du milliard de dollar.

Best Wallet : la meilleure solution pour s’exposer à cette blockchain

Yzi Labs rapporte, dans sa dernière publication, que la BNB Chain est revenue en force :

Première position concernant les volumes sur les DEX.

Première position en matière d’utilisateurs actifs

Le BNB qui atteint désormais la troisième place en matière de capitalisation dans l’industrie cryto avec un ATH à plus de 1 300 dollars.

Concrètement, la liquidité revient sur l’écosystème Binance, Aster attire des capitaux et les memecoins de la BSC explosent, ce qui donne la sensation d’un retour en 2021, lorsque la DeFi a connu une explosion via PancakeSwap et ses forks.

Pour profiter de ces tendances, les portefeuilles non-custodial sont indispensables. Best Wallet est très probablement la meilleure solution : compatible avec plus de 60 blockchains différentes, trois couches de sécurité, un écosystème complet avec un DEX natif, des airdrops et autres avantages pour les détenteurs du jeton $BEST. Ainsi, qu’attendez-vous pour découvrir l’écosystème ?

