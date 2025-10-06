BNB à 1 500 $ ? Le nouvel empire memecoin de Binance alimente la folie haussière

Le marché crypto ne l’a pas vu venir celui-là. Alors que la plupart des altcoins stagnaient, BNB signe une performance soudaine. En quelques semaines, il inscrit un nouvel ATH et vise désormais la barre des 1 500 $. La raison de ce réveil ? Le retour de Changpeng Zhao (CZ) sur le devant de la scène et une nouvelle narrative centrée sur les memecoins estampillés Binance.

Aster et le déclic du “nouvel écosystème Binance”

Tout a commencé avec Aster, un exchange décentralisé (perp DEX) que CZ a mis en avant dès septembre. Ce soutien n’avait rien d’anodin. Les DEX perpétuels sont aujourd’hui les principaux carrefours des memecoins. En poussant Aster, CZ a ouvert la voie à une renaissance complète du réseau BNB.

Très vite, une nouvelle vague de tokens humoristiques a déferlé. L’un d’eux, le memecoin “$4” a vu son prix exploser de 38 000 % en quelques jours, atteignant une capitalisation proche de 165 millions de dollars. Certains y voient une création interne de l’équipe Binance ; pour d’autres, c’est un coup de génie marketing.

Quoi qu’il en soit, le message est passé. Binance veut sa revanche sur Solana et Pump.fun, les deux plaques tournantes de la “meme economy”.

PancakeSwap, l’autre grand gagnant

L’effet domino ne s’est pas arrêté à BNB. Le DEX PancakeSwap (CAKE), longtemps délaissé, a vu son prix bondir de près de 50 % en une semaine. Le protocole est redevenu l’un des plus actifs au monde, désormais n°2 en volume de trading derrière Uniswap, selon les données de DeFiLlama.

Les nouveaux memecoins BNB ont besoin de liquidité, et PancakeSwap en devient le centre névralgique. L’histoire se répète, comme avec Raydium sur Solana ou Meteora sur Pump.fun.

L’écosystème Binance retrouve donc un souffle communautaire que beaucoup croyaient perdu. En effet, sur les 30 tokens les plus échangés du moment, plus de la moitié proviennent désormais de la BNB Chain.

Une “Binance Season” en formation ?

Le retour de CZ et l’explosion des volumes sur BNB rappellent les grandes heures de l’exchange. Après la période d’incertitude réglementaire, le géant semble repasser à l’offensive. Et cette fois, le moteur n’est pas institutionnel, mais culturel et communautaire.

L’exemple du memecoin $4 a réveillé un enthousiasme similaire à celui qu’a connu Solana avec BONK ou WIF. Sauf que Binance dispose d’un atout que ses concurrents n’ont pas : un écosystème déjà intégré, liquide et mondialement connu.

Même des projets initialement lancés sur Solana, comme ZERO, migrent vers la BNB Chain pour profiter de cet élan. La bascule commence à se sentir : les créateurs de tokens et les bots de génération automatique quittent Pump.fun pour expérimenter sur Binance.

Analyse : la stratégie derrière la folie

Derrière la flambée du BNB, il y a une stratégie claire. En soutenant des initiatives comme Aster et les nouveaux memes, CZ crée un flux interne d’attention et de liquidité. Plus les projets BNB gagnent en popularité, plus le token principal se valorise.

En parallèle, la plateforme Pump.Fun est en train de perdre du terrain. Son modèle, fondé sur la rapidité et l’émotion, se retrouve désormais concurrencé par un écosystème bien plus structuré. Binance combine à la fois la liquidité, la sécurité et la viralité. Un cocktail redoutable dans le contexte actuel.

Mais attention : les narratives crypto changent vite. Ce qui ressemble aujourd’hui à un empire mème pourrait redevenir une simple parenthèse spéculative. Les traders aguerris savent que les phases de FOMO précèdent souvent les corrections les plus brutales.

CZ relance la “meme war”

En quelques semaines, Binance a réussi à inverser la dynamique. Grâce à une poignée de tokens viraux et au retour médiatique de son fondateur, la BNB Chain s’est imposée comme le nouvel épicentre des memes.

Le prix du BNB à 1 500 $ illustre cette euphorie, portée par la puissance de la communauté et le génie marketing de CZ.

Reste à savoir si cette “Binance Season” se transformera en tendance durable ou si elle rejoindra la longue liste des bull runs éphémères nés d’un tweet, d’un memecoin ou d’un coup de génie.