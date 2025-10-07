L’or vers les 4 000 $ : quel impact sur la trajectoire du bitcoin ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 7, 2025

Le métal jaune n’avait jamais brillé autant. L’or s’approche des 4 000 $ l’once, un sommet symbolique qui relance le débat sur les valeurs refuges. Forcément, le bitcoin attire aussi les regards : peut-il suivre la trajectoire de l’or ou s’en détacher ?

Bitcoin Hyper : quand l’or numérique devient utile

Au-delà du symbole, le bitcoin cherche aujourd’hui à se rendre plus fonctionnel. C’est l’objectif de Bitcoin Hyper : rendre le réseau plus réactif. Le projet, pensé comme une seconde couche, prévoit de réduire les frais et d’améliorer la rapidité de Bitcoin.

L’enjeu n’est pas de remplacer le réseau, mais de lui donner une vitesse et une souplesse que son architecture d’origine n’autorise pas toujours. L’idée : transformer un actif perçu comme réserve de valeur en un outil d’échange concret, capable de soutenir paiements et micro-transactions. Et l’offre séduit : la prévente a déjà levé 22 millions de dollars.

Dans un marché où l’or flambe, Bitcoin Hyper redonne au bitcoin un potentiel d’usage que son architecture originelle limitait.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

L’or flirte avec les 4 000 $ : la peur réinstalle sa loi sur les marchés

Sur le marché des métaux, le chiffre a fait l’effet d’un signal. L’once d’or a atteint 3 974,57 $, portée par une baisse du dollar et un regain d’inquiétude géopolitique.

Les investisseurs ont alors redéployé leurs capitaux vers des valeurs refuges tangibles. Les tensions commerciales, la dette américaine et l’instabilité politique les poussent à la diversification hors du système fiduciaire.

L’or redevient la boussole de la peur économique, et le bitcoin s’installe dans son sillage, tel sa version numérique. À chaque flambée du métal, une partie du capital se déplace alors vers la crypto, attirée par la perspective de rendements plus élevés.

Bitcoin face à l’or : deux refuges, deux rythmes

Le lien entre or et bitcoin reste mouvant et chacun suit ses propres cycles. Quand la peur domine, l’or grimpe pour sa stabilité et le bitcoin réagit d’abord par la volatilité avant de se ressaisir. Mais à mesure que les ETF et les produits régulés se multiplient, le bitcoin adopte un comportement plus macro-financier. Les gestionnaires d’actifs l’intègrent désormais comme outil de diversification, non comme pari spéculatif.

Leur logique diffère : l’or protège, le bitcoin dynamise. Le premier capitalise sur la rareté physique, le second sur la rareté algorithmique et l’innovation. Deux valeurs refuges qui se complètent donc.

Si l’or devait franchir durablement le seuil des 4 000 $, le bitcoin pourrait en tirer un effet d’entraînement institutionnel. Les capitaux qui cherchent à se diversifier hors du système bancaire trouvent dans la crypto un prolongement naturel.

Pour consolider cette position, le réseau doit se moderniser. À terme, le marché pourrait fonctionner en tandem : l’or comme ancrage, le bitcoin comme catalyseur.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :