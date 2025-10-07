BTC $121,411.40 -3.22%
ETH $4,492.60 -4.26%
SOL $223.43 -5.17%
PEPE $0.0000096 -6.36%
SHIB $0.000012 -4.81%
DOGE $0.25 -6.63%
XRP $2.89 -5.09%
Cryptonews Prédictions de prix

L’or vers les 4 000 $ : quel impact sur la trajectoire du bitcoin ?

Auteur
Julien Leroy
Auteur
Julien Leroy
À propos de l'auteur

Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Le métal jaune n’avait jamais brillé autant. L’or s’approche des 4 000 $ l’once, un sommet symbolique qui relance le débat sur les valeurs refuges. Forcément, le bitcoin attire aussi les regards : peut-il suivre la trajectoire de l’or ou s’en détacher ?

Bitcoin Hyper : quand l’or numérique devient utile

Au-delà du symbole, le bitcoin cherche aujourd’hui à se rendre plus fonctionnel. C’est l’objectif de Bitcoin Hyper : rendre le réseau plus réactif. Le projet, pensé comme une seconde couche, prévoit de réduire les frais et d’améliorer la rapidité de Bitcoin.

L’enjeu n’est pas de remplacer le réseau, mais de lui donner une vitesse et une souplesse que son architecture d’origine n’autorise pas toujours. L’idée : transformer un actif perçu comme réserve de valeur en un outil d’échange concret, capable de soutenir paiements et micro-transactions. Et l’offre séduit : la prévente a déjà levé 22 millions de dollars.

Dans un marché où l’or flambe, Bitcoin Hyper redonne au bitcoin un potentiel d’usage que son architecture originelle limitait.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

L’or flirte avec les 4 000 $ : la peur réinstalle sa loi sur les marchés

Sur le marché des métaux, le chiffre a fait l’effet d’un signal. L’once d’or a atteint 3 974,57 $, portée par une baisse du dollar et un regain d’inquiétude géopolitique.

Les investisseurs ont alors redéployé leurs capitaux vers des valeurs refuges tangibles. Les tensions commerciales, la dette américaine et l’instabilité politique les poussent à la diversification hors du système fiduciaire.

L’or redevient la boussole de la peur économique, et le bitcoin s’installe dans son sillage, tel sa version numérique. À chaque flambée du métal, une partie du capital se déplace alors vers la crypto, attirée par la perspective de rendements plus élevés.

Bitcoin face à l’or : deux refuges, deux rythmes

Le lien entre or et bitcoin reste mouvant et chacun suit ses propres cycles. Quand la peur domine, l’or grimpe pour sa stabilité et le bitcoin réagit d’abord par la volatilité avant de se ressaisir. Mais à mesure que les ETF et les produits régulés se multiplient, le bitcoin adopte un comportement plus macro-financier. Les gestionnaires d’actifs l’intègrent désormais comme outil de diversification, non comme pari spéculatif.

Leur logique diffère : l’or protège, le bitcoin dynamise. Le premier capitalise sur la rareté physique, le second sur la rareté algorithmique et l’innovation. Deux valeurs refuges qui se complètent donc.

Si l’or devait franchir durablement le seuil des 4 000 $, le bitcoin pourrait en tirer un effet d’entraînement institutionnel. Les capitaux qui cherchent à se diversifier hors du système bancaire trouvent dans la crypto un prolongement naturel.

Pour consolider cette position, le réseau doit se moderniser. À terme, le marché pourrait fonctionner en tandem : l’or comme ancrage, le bitcoin comme catalyseur.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,398,271,174,734
7.67
Cryptos en tendance

Plus d'articles

News
Nouvel ATH BTC : Voici les 3 graphiques que surveillent les bulls cette semaine
2025-10-07 17:30:00
Actualités Altcoin
Le créateur de Litecoin (LTC) regrette son choix : « Stackez du Bitcoin, ne vendez pas »
Julien Leroy
Julien Leroy
2025-10-07 17:00:00
Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs