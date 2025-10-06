Panique sur Aster : DefiLlama déliste le projet après une activité étrange

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Octobre 6, 2025

C’est la douche froide pour Aster. Le protocole de trading crypto, récemment lancé avec fracas, vient d’être délister par DeFiLlama, une référence en matière de données DeFi. En cause : des volumes jugés suspects, qui imitent ceux de Binance au point de semer le doute sur la légitimité du projet. Résultat : le token chute, les critiques pleuvent, et la transparence est plus que jamais sur la sellette.

Aster vs Binance : des volumes “trop” identiques

DeFiLlama a pris une décision qui va peser lourd : retirer les volumes “perpétuels” (perps) d’Aster de ses tableaux de bord. Officiellement, l’équipe évoque une activité étrange, voire inquiétante. Les volumes rapportés par Aster semblaient copier à la perfection ceux de Binance, la plus grande plateforme crypto du monde. Un comportement très inhabituel, qui a immédiatement déclenché des soupçons de manipulation.

Dans la foulée, @0xngmi, cofondateur de DeFiLlama, a publié plusieurs graphiques pour justifier la décision. On y voit clairement que, sur plusieurs paires comme ETH/USDT ou XRP/USDT, les volumes d’Aster suivent exactement les mêmes courbes que ceux de Binance. Même rythme, mêmes pics, mêmes creux… au point que le ratio entre les deux reste presque toujours égal à 1. Une coïncidence un peu trop parfaite…

We've been investigating aster volumes and recently their volumes have started mirroring binance perp volumes almost exactly



Chart on the left is XRPUSDT on aster, you can see the volume ratio vs binance is ~1



Chart on the right is XRP perp volume on hyperliquid, where there's… pic.twitter.com/MwVD7rRyEn — 0xngmi is hiring (@0xngmi) October 5, 2025

Le projet Aster : promesses musclées et croissance express

Aster, le protocole de trading perpétuel (perps DEX) lancé mi-septembre, a très vite fait parler de lui grâce à une interface minimaliste et un effet de levier impressionnant : jusqu’à 1001× en mode “Simple”. Autant dire que le projet visait clairement les traders à la recherche de sensations fortes.

En quelques jours, les chiffres ont explosé : plus de 33 000 % de hausse sur l’open interest, et des volumes quotidiens affichés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Des performances qui ont attiré l’attention… mais aussi la méfiance. Car pour un protocole si jeune, sans communauté massive ou historique solide, de tels chiffres peuvent rapidement paraître trop beaux pour être vrais.

Pourquoi DeFiLlama accuse Aster de mirror trading

Selon les explications de @0xngmi, les volumes d’Aster ont commencé à “mimer” ceux de Binance de façon quasi parfaite. En comparaison, d’autres DEX comme Hyperliquid montrent des courbes bien plus naturelles, avec des décalages et des écarts cohérents.

Le problème, c’est qu’Aster ne permet pas d’accéder aux données de bas niveau (comme l’origine des ordres ou qui les exécute). Impossible donc de vérifier s’il s’agit d’un simple hasard… ou de wash trading, une technique qui consiste à simuler de l’activité pour gonfler artificiellement les chiffres. Par mesure de prudence, DeFiLlama a donc décidé de délister temporairement les perps d’Aster, en attendant plus de transparence.

Un airdrop sans vesting en plein chaos

Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Aster devait lancer un airdrop massif, distribuant 4 % de l’offre totale du token à sa communauté. Et contrairement à la plupart des projets, aucun vesting (verrouillage) n’était prévu. En clair : les bénéficiaires pouvaient vendre leurs tokens immédiatement.

Résultat : la panique s’est d’abord emparée du marché. Avec des soupçons de manipulation, un délisting public et une distribution de tokens imminente, beaucoup d’investisseurs ont préféré fuir, entraînant un plongeon du token ASTER de plus de 10 %. Mais depuis, le cours s’est redressé et repasse au-dessus des 2 $, porté par un volume en hausse et un sentiment communautaire redevenu plutôt positif. Sur les réseaux, la prudence reste de mise, même si l’euphorie reprend doucement le dessus.

DeFi : une piqûre de rappel sur la transparence

Cette affaire rappelle que dans la DeFi, la transparence n’est pas optionnelle. Lorsqu’un projet affiche des performances hors normes, il doit être capable de justifier de ses chiffres, surtout s’il prétend concurrencer des géants déjà bien établis comme Binance. Sinon, il prend le risque de perdre toute crédibilité en quelques heures.

Pour les plateformes comme DeFiLlama, afficher des données douteuses, c’est prendre un risque pour l’ensemble de l’écosystème. Et pour les investisseurs, c’est un signal d’alerte. Moralité : faites toujours vos propres recherches (DYOR), vérifiez les sources, et ne vous laissez pas aveugler par des courbes qui montent trop vite. Surtout quand elles ressemblent étrangement à celles d’un autre….

Source : 0xngmi (Compte X)

