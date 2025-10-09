XRP tremble malgré le deal BlackRock : les bears ne lâchent rien

Le marché XRP attendait une envolée, il a eu un choc. Malgré la signature d’un accord stratégique entre Ripple Labs et BlackRock, le cours du XRP reste en recul. L’actif phare de Ripple a cassé le support psychologique des 3 dollars, s’échangeant autour de 2,79 $ au moment de la rédaction. Un paradoxe des plus intrigants.

Un deal BlackRock-Ripple à 30 milliards de dollars

BlackRock est l’un des phares de la sphère crypto actuelle. Le fait qu’il rejoigne ainsi les rangs de la XRP Army était a priori un catalyseur important pour la hausse du cours du XRP. Pourtant, l’annonce semble être passée inaperçu.

Securitize and @Ripple are bringing crypto mainstream.



"Behemoths BlackRock and VanEck announced plans to tokenize money market funds… through Securitize, fund holders will be able to redeem fund assets for RLUSD directly onchain." – @Forbes



It's time to Tokenize the World. pic.twitter.com/yJQgIIHTzQ — Securitize (@Securitize) October 8, 2025

Toutefois, il convient de préciser que le deal visait surtout à intégrer le RLUSD au programme RWA de BlackRock. C’est peut-être la raison pour laquelle, cela n’a pas eu d’impact significatif sur XRP.

Concrètement, ce partenariat permet au détenteur de BUIDL (BlackRock) et VBILL (VanEck) de faire une conversion directe de leurs avoir en RLUSD. Un mariage à la faveur duquel Ripple peut désormais prétendre au marché colossal des RWA évalué à plus de 30 milliards de dollars.

C’est donc un important facteur de renforcement de la liquidité globale du XRP. Avec l’approbation récente des lois Genius et Clarity Acts aux États-Unis, favorisant les stablecoins “made in America”, la société semble plus proche que jamais d’un ancrage institutionnel durable.

Pourtant, le marché ne suit pas

Malgré ce catalyseur massif, le XRP peine à convaincre. Après avoir chuté sous les 3 $, il fait face à une résistance tenace à 2,82 $, désormais niveau pivot à court terme.

En trois mois, l’actif a perdu près de 22,5 % depuis son sommet à 3,65 $, laissant sa place de troisième cryptomonnaie mondiale à BNB. Cette correction s’inscrit dans un contexte de volatilité accrue et d’un retour de la prudence sur les altcoins.

Les indicateurs de sentiment confirment cette nervosité. Selon Santiment, le FUD (peur, incertitude et doute) autour de XRP atteint des niveaux jamais vus depuis six mois. Sur les réseaux sociaux, les messages baissiers dépassent largement les opinions haussières.

Le FUD comme signal inversé ?

Paradoxalement, cet excès de pessimisme pourrait être un signal haussier. Les données historiques montrent que les phases de FUD extrême précèdent souvent les rebonds les plus puissants.

Santiment note que le ratio Bullish vs Bearish est tombé à 0,86, un niveau similaire à ceux observés avant plusieurs rallyes passés du XRP. L’histoire pourrait donc se répéter : quand le marché devient “trop” négatif, il suffit d’une étincelle pour inverser la tendance.

😮 XRP is seeing it's highest level of retail FUD since Trump's tariffs were announced 6 months ago. There have been more bearish comments than bullish for 2 of the past 3 days, which is generally a promising buy signal. Markets move opposite to small trader expectations. pic.twitter.com/flO7jjlo9m — Santiment (@santimentfeed) October 7, 2025

Un partenariat historique, une réaction inattendue

Ripple a signé un partenariat qui propulse son écosystème dans la cour des géants. Pourtant, le marché continue d’osciller entre peur et incompréhension.

Cette dissonance entre fondamentaux et sentiment pourrait bien créer l’opportunité que les investisseurs patients attendaient. Car si l’histoire du XRP nous apprend une chose, c’est que les phases de doute sont souvent le prélude à ses plus forts rebonds. En clair, les bears dominent aujourd’hui, mais les fondamentaux jouent à long terme pour Ripple.

