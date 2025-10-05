XRP en Bull Run : pourquoi mettre 5 000 jetons dans votre wallet tout de suite ?

Levi Rietveld, fondateur de Crypto Crusaders, a lancé un appel à la communauté XRP : “Détenez au moins 5 000 jetons avant la fin du mois.” Selon lui, la fenêtre d’opportunité se referme vite. Les banques, dit-il, s’éveillent enfin à la puissance du XRP Ledger (XRPL). Ce n’est plus une promesse ni un concept futuriste : l’adoption institutionnelle est en marche. Et le XRP pourrait bien en être le moteur.

Pourquoi les banques s’intéressent (vraiment) à XRP

Il s’agit d’un changement structurel, celui d’une finance mondiale en quête d’efficacité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les institutions financières pourraient économiser entre 636 et 740 milliards de dollars par an en passant du système SWIFT au XRP Ledger.

Un gain colossal, rendu possible par des transactions quasi instantanées, des frais négligeables et une liquidité globale déjà éprouvée. Pour Rietveld les premières banques à adopter XRP auront l’un des plus grands avantages compétitifs de l’histoire.

Dans un environnement où chaque milliseconde et chaque dollar comptent, la transition vers des rails plus efficaces devient une question de survie. C’est là que XRP entre en scène, non plus comme un simple actif spéculatif, mais comme une infrastructure financière à part entière.

BlackRock, VanEck et Securitize : la bascule vers l’institutionnel

Au-delà de la spéculation, la thèse de Rietveld se fonde sur plusieurs faits récents. Les géants BlackRock et VanEck collaborent désormais avec Securitize pour intégrer leurs fonds BUIDL et VBILL au sein du réseau XRP Ledger.

Un projet qui permet à tout investisseur d’échanger ou de racheter des parts de fonds via le stablecoin RLUSD, directement sur la blockchain XRP. Sans conteste, une avancée notable dans l’expansion de la tokenisation des actifs réels (RWA), l’un des marchés les plus prometteurs du Web3.

Il s’agit également d’un virage symbolique dans l’intégration des outils de la finance traditionnelle dans l’écosystème XRP. En d’autres termes, le pont entre Wall Street et la blockchain est désormais une réalité.

5 000 XRP : symbolique ou stratégique ?

Rietveld insiste : détenir 5 000 XRP n’a rien d’un chiffre arbitraire. C’est une manière de se positionner avant la vague institutionnelle. Si les banques commencent à utiliser XRP pour leurs flux transfrontaliers, la demande pourrait exploser.

Aujourd’hui, 5 000 XRP valent environ 13 500 $ (au prix de 2,70 $). Un investissement encore accessible pour un particulier, mais qui pourrait devenir hors de portée si le token franchit les seuils psychologiques de 5 $ puis 10 $.

D’ailleurs, d’un point de vue historique, les envolées du XRP sont souvent rapides et verticales. Et une fois la liquidité institutionnelle en place, les opportunités d’achat se raréfient.

Maxi Doge : le memecoin qui défie les cycles du marché

Alors que XRP attire l’attention des institutions, un autre acteur plus inattendu capte celle des traders particuliers : Maxidoge. Ce memecoin, lancé en 2025, se distingue par sa capacité à profiter de la volatilité là où d’autres projets la subissent.

Sa stratégie repose sur un principe simple : transformer la spéculation en moteur communautaire. À la différence des tokens purement opportunistes, Maxi Doge combine staking à haut rendement, mécanismes de burn et marketing viral.

D’ailleurs, dans cette optique de viralité, Maxidoge capitalise finement la culture “degen” pour se créer une image de marque reconnaissable. Celle d’un super DOGE musclé symbole d’audace et de témérité dans un marché imprévisible. Autrement dit, un terrain de jeu spéculatif où les corrections se transforment en opportunités.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Levi Rietveld

Pour aller plus loin sur le sujet :