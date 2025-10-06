Ripple affole Wall Street : XRP surpasse temporairement BlackRock

Le marché crypto a vécu un moment historique. XRP, le jeton de l’écosystème Ripple, a brièvement dépassé BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Sa capitalisation a atteint 183,4 milliards de dollars, contre 180 milliards pour le géant de Wall Street. Ce croisement, aussi bref soit-il, a suffi à enflammer le marché. Pour beaucoup, il marque un tournant symbolique : celui où la finance traditionnelle se voit challengée par un actif numérique.

Une montée alimentée par l’espoir réglementaire

Derrière cette envolée spectaculaire se cache un élément décisif. Ripple serait sur le point d’obtenir une licence de “trust bank” nationale aux États-Unis. Cette autorisation, si elle est confirmée, permettrait à la société d’offrir des services de garde réglementés pour les actifs numériques et même d’émettre des stablecoins sous supervision fédérale.

Pour les analystes, il s’agit d’un potentiel game-changer. Une telle licence placerait Ripple au même niveau que certaines institutions bancaires traditionnelles, ouvrant la voie à une adoption institutionnelle massive. Certains voient déjà dans XRP le futur pont entre la finance classique et les crypto-actifs régulés.

Les investisseurs s’enflamment

L’annonce a immédiatement fait grimper les volumes d’échange. En l’espace de 24 heures, les transactions sur XRP ont explosé, portées à la fois par les investisseurs particuliers et les fonds spéculatifs cherchant à profiter de la dynamique.

Ce regain d’intérêt traduit une chose : le marché commence à intégrer sérieusement l’hypothèse d’une convergence entre crypto et finance réglementée. L’ascension temporaire de XRP devant BlackRock a été perçue comme le symbole de cette bascule.

Même si le classement s’est vite rétabli, le message est clair. Le marché considère désormais Ripple comme un acteur institutionnel potentiel, et non plus seulement comme un projet crypto.

Pourquoi cette comparaison avec BlackRock compte

Sur le plan fondamental, BlackRock et Ripple jouent sur des terrains radicalement différents. L’un gère des portefeuilles d’actions, d’obligations et d’ETF pour les gouvernements et les entreprises. L’autre opère une technologie de transfert de valeur basée sur la blockchain.

Mais la comparaison de leurs capitalisations n’est pas anodine. Elle souligne l’émergence d’un nouvel équilibre de pouvoir. Si un actif numérique peut momentanément rivaliser avec un mastodonte de la finance mondiale, cela illustre la maturité croissante du secteur crypto.

Le timing amplifie aussi l’effet. Ripple devrait finaliser son dossier de licence en octobre, ce qui alimente l’espoir d’un feu vert réglementaire imminent. Pour les traders, ce calendrier crée une fenêtre de spéculation particulièrement propice.

Les enjeux de la charte OCC

L’approbation de la demande de charte introduite par Ripple Labs auprès de l’OCC aurait un énorme impact sur le narratif du XRP. Le cas échéant, Ripple deviendrait en effet, la première entreprise crypto à bénéficier de ce gage de confiance d’ordinaire réservé aux établissements bancaire US.

C’est une distinction qui lui permettrait notamment de se défaire de certaines obligations réglementaires concernant la gestion des fonds pour des clients institutionnels. En outre, ce serait également une passerelle vers le lancement de ses propres stablecoins adossés à des réserves vérifiées.

Ripple se positionne ainsi en pionnier de la construction de ce pont réglementé entre banques et infrastructures Web3.

Un avant-goût de l’avenir

Le passage de XRP devant BlackRock, même fugace, a eu l’effet d’un électrochoc. Il ne s’agit pas d’un simple épisode spéculatif, mais d’un signal fort envoyé à Wall Street : les frontières entre crypto et finance classique s’effacent.

Si la licence bancaire nationale de Ripple est validée, le mouvement pourrait s’amplifier. XRP deviendrait alors le premier actif numérique institutionnellement reconnu à concilier régulation, liquidité et utilité.

Une chose est certaine : Wall Street regarde désormais Ripple autrement. Et cette fois, le marché semble prêt à en découdre.

Source : Binance

Pour aller plus loin sur le sujet :