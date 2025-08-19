GENIUS Act : les États-Unis ouvrent une consultation publique sur les stablecoins

L’écosystème crypto américain entre dans une nouvelle phase réglementaire. Le Département du Trésor a annoncé l’ouverture d’une consultation publique de 60 jours pour recueillir des propositions destinées à renforcer la détection et la prévention des activités illicites liées aux actifs numériques. Cette initiative découle du GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), adopté en juillet 2025, qui établit un cadre fédéral inédit pour les stablecoins.

Un cadre fédéral inédit pour les stablecoins

Le GENIUS Act marque une étape charnière dans la régulation financière américaine. Jusqu’ici, les stablecoins évoluaient dans une zone grise, souvent surveillés par des autorités locales ou soumis à des régulations fragmentées. Désormais, les émetteurs opérant aux États-Unis doivent respecter un cadre clair :

Chaque stablecoin doit être intégralement adossé au dollar ou à des actifs liquides équivalents.

au dollar ou à des actifs liquides équivalents. Les émetteurs dépassant 50 milliards de dollars de capitalisation doivent se soumettre à des audits annuels obligatoires .

doivent se soumettre à des . La supervision s’effectue à la fois au niveau fédéral et étatique, ce qui limite les failles juridiques et renforce la transparence.

Ce dispositif ambitionne de protéger les consommateurs, d’accroître la stabilité financière et surtout de positionner Washington comme leader mondial des technologies financières.

JUST IN: 🇺🇸 Treasury Secretary Scott Bessent says “implementing the GENIUS ACT is essential to securing American leadership in digital assets.” #Crypto #DigitalAssets #USA — Markri (@markry99) August 18, 2025

Consultation publique : une démarche participative et stratégique

La consultation, ouverte jusqu’au 17 octobre 2025, invite aussi bien les entreprises que les particuliers à proposer des idées innovantes. Le Trésor américain ne se contente pas d’imposer des règles : il cherche à impliquer l’écosystème dans la définition des standards.

Par exemple, les participants peuvent suggérer l’usage :

d’ API capables de surveiller les flux en temps réel,

capables de surveiller les flux en temps réel, d’ outils d’intelligence artificielle pour repérer des transactions suspectes,

pour repérer des transactions suspectes, de systèmes avancés de vérification d’identité numérique ,

, ou encore de solutions de surveillance blockchain pour suivre les adresses et détecter les schémas de blanchiment.

Ce choix illustre une volonté de combiner lutte contre la fraude et soutien à l’innovation. L’objectif n’est donc pas de freiner le marché, mais de sécuriser son expansion.

Un signal fort pour l’innovation et la conformité

Le lancement de cette initiative s’inscrit dans une logique plus large : l’alignement avec l’ordre exécutif du président Trump, qui pousse les États-Unis à consolider leur statut de place forte des technologies numériques.

Pour les émetteurs de stablecoins, le message est double. D’une part, les exigences de conformité seront de plus en plus strictes, avec des audits, des obligations de transparence et une surveillance accrue. D’autre part, ceux qui respectent les règles bénéficieront d’une légitimité renforcée, ouvrant la porte à une adoption massive par les institutions financières et les entreprises traditionnelles.

Il est clair que le Trésor cherche à éviter la répétition des scandales qui ont marqué les cryptomonnaies ces dernières années. Mais il veut le faire sans brider le potentiel d’un secteur jugé stratégique pour la compétitivité américaine.

Scott Bessent had one job.



To sell the U.S. debt to the world.



He’s going to do it with Stablecoins (his words, not mine)



Here’s exactly what he’s got planned: pic.twitter.com/pCQqmcyjhD — WOLF (@WOLF_Financial) August 13, 2025

Prochaines étapes et impact potentiel

À l’issue de la période de consultation, les résultats seront intégrés dans un rapport détaillé remis aux commissions bancaires du Sénat et de la Chambre des représentants. Ce document orientera la rédaction des futures normes d’application du GENIUS Act.

Concrètement, cela signifie que la régulation des stablecoins aux États-Unis reposera sur un équilibre délicat :

d’un côté, une sécurité accrue pour les investisseurs et une meilleure capacité à détecter le blanchiment d’argent ;

pour les investisseurs et une meilleure capacité à détecter le blanchiment d’argent ; de l’autre, une incitation à innover pour les acteurs du secteur, qui pourront expérimenter des solutions techniques dans un cadre légal sécurisé.

Si cette approche réussit, elle pourrait devenir un modèle pour d’autres juridictions. L’Union européenne, déjà active avec son règlement MiCA, et l’Asie, où Singapour ou le Japon développent des cadres similaires, suivront avec attention les résultats de cette démarche.

En définitive, cette consultation publique n’est pas seulement une formalité administrative. Elle constitue une étape décisive pour l’avenir des stablecoins et, plus largement, pour la place des États-Unis dans la finance numérique mondiale. Le GENIUS Act pourrait bien transformer la régulation américaine en référence internationale, combinant protection des consommateurs, innovation et compétitivité.

Source : Communiqué du Trésor américain